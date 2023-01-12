https://ria.ru/20230112/shkolnitsa-1844400073.html
В Подмосковье проведут проверку из-за видео с жестоким избиением школьницы
В Подмосковье проведут проверку из-за видео с жестоким избиением школьницы - РИА Новости, 12.01.2023
В Подмосковье проведут проверку из-за видео с жестоким избиением школьницы
Подмосковная прокуратура организовала проверку после публикации в соцсетях видео, на котором запечатлено жестокое избиение школьницы, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T14:35
2023-01-12T14:35
2023-01-12T14:35
происшествия
ольга врадий
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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школа
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Подмосковная прокуратура организовала проверку после публикации в соцсетях видео, на котором запечатлено жестокое избиение школьницы, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее в телеграм-каналах появилась видеозапись, как утверждается, с жестоким избиением девушки из одной из подмосковных школ. Несколько неизвестных наносили ей удары руками и ногами, в том числе и по лицу. Девушка не сопротивлялась. "Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещенным в социальных сетях видео о нанесении телесных повреждений школьнице ее сверстницами. Предположительно, событие произошло в одном из подъездов жилого дома в городском округе Люберцы", - говорится в сообщении надзорного ведомства в телеграм-канале. В ходе проверки будут установлены все "обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних". Проверку поручена Люберецкой городской прокуратуре. При наличии оснований обещают принять "исчерпывающие меры прокурорского реагирования". Как в свою очередь сообщила журналистам старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, следователи тоже начали проверку по размещенному в соцсетях ролику. По ее словам, следствие устанавливает "всех участников конфликта и обстоятельства произошедшего".
https://ria.ru/20230111/konflikt-1844036586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ольга врадий, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), дети, школа
Происшествия, Ольга Врадий, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Дети, Школа
В Подмосковье проведут проверку из-за видео с жестоким избиением школьницы
Подмосковная прокуратура организовала проверку из-за видео с жестоким избиением школьницы