https://ria.ru/20230112/sanktsii-1844422656.html

В ЕС не раскрыли планов по санкциям против стран, поддерживающих Россию

В ЕС не раскрыли планов по санкциям против стран, поддерживающих Россию - РИА Новости, 12.01.2023

В ЕС не раскрыли планов по санкциям против стран, поддерживающих Россию

Евросоюз готов вводить санкции против лиц и организаций в разных странах, которые, по мнению Брюсселя, поддерживают спецоперацию России на Украине, однако не... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T15:41

2023-01-12T15:41

2023-01-12T15:41

в мире

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

белоруссия

россия

александр лукашенко

украина

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. Евросоюз готов вводить санкции против лиц и организаций в разных странах, которые, по мнению Брюсселя, поддерживают спецоперацию России на Украине, однако не раскрывает конкретные планы, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано. "Мы продолжим вводить санкции и против тех, кто содействует, оказывает поддержку незаконным действиям России", - указал Стано. По его словам, речь в этом случае идет "не только о Белоруссии, но и о Иране". По его словам, при необходимости санкции могут быть введены против физлиц и организаций из других государств. Стано не уточнил, есть ли конкретные планы по новым санкциям против Белоруссии. "Все эти детали носят конфиденциальный характер", - сказал представитель европейской внешнеполитической службы, добавив, что новые ограничительные меры станут возможны в случае общего решения стран-членов ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее обещала новые санкции ЕС против Белоруссии за "роль в конфликте на Украине". Глава ЕК выступила на совместной пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам подписания декларации о сотрудничестве ЕС и НАТО. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск не намерен втягиваться в боевые действия на территории Украины, тем более что и Россия об этом не просит. Он отмечал, что "страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах, пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты". По словам Лукашенко, на полигонах западных стран "проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам, Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230111/sanktsii-1844241344.html

https://ria.ru/20230112/serbiya-1844268838.html

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в мире, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, белоруссия, россия, александр лукашенко, украина, еврокомиссия, евросоюз, нато