В Китае раскрыли истинную цель совместной декларации НАТО и ЕС
GT: НАТО стремится ослабить ЕС совместной декларацией ради своих целей
© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. НАТО стремится ослабить Европейский Союз и использовать его ресурсы для продления собственного существования, пишет Global Times.
Декларация, подписанная во вторник Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главами Евросовета Шарлем Мишелем и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, подразумевает сотрудничество в противостоянии "общим вызовам", среди которых - Россия и Китай.
"В НАТО практически главенствуют США. Но ЕС все еще пытается вести независимую дипломатию. Однако у Вашингтона есть свой расчет – свести на нет усилия ЕС по обеспечению собственной безопасности, включая создание новых сил быстрого реагирования, путем тесной увязки с НАТО", — сказал в интервью изданию военный эксперт Сун Чжунпин.
По его мнению, США подготавливают ЕС к противостоянию с Китаем, упомянув страну в совместной декларации. Вашингтон воспринимают Пекин как серьезного соперника, и он не планирует участвовать в этой игре за власть в одиночку.
Поэтому, продолжил эксперт, Штаты пытаются превратить ЕС в свою военную и логистическую базу и перевести европейский капитал, ресурсы, рабочую силу и даже военную мощь в Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы противостоять Китаю.
"Так называемое стратегическое партнерство – всего лишь броское название стремления США заполучить послушание Евросоюза", – заявил Чжунпин.
Эксперт считает очевидным, что США подрывают общую способность ЕС к дипломатии, экономической автономии и военной мощи. По его мнению, именно поэтому Вашингтон продолжает раздувать пламя российско-украинского конфликта, чтобы заставить европейские страны жаждать "американского зонтика безопасности".
Чжунпин утверждает, что НАТО как организация давно утратила смысл и не жалеет сил, чтобы продлить свою существование, намеренно создавая себе врагов, когда их могло было и не быть.
"Но ЕС может избежать того, чтобы стать заложником военной организации или оказаться в роли домашнего зверька США", — подытожили в материале.
Ранее Россия и Китай заявили, что готовы вместе противостоять нарастающему внешнему давлению, поскольку страны заинтересованы в процветании друг друга.
Глава МИД России Сергей Лавров в начале декабря заявил, что НАТО пытаются нагнетать напряженность в регионе Южно-Китайского моря, а это создает риски и для безопасности России, поэтому Москва развивает военное сотрудничество с Пекином.
Глава МИД России Сергей Лавров в начале декабря заявил, что НАТО пытаются нагнетать напряженность в регионе Южно-Китайского моря, а это создает риски и для безопасности России, поэтому Москва развивает военное сотрудничество с Пекином.