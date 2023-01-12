https://ria.ru/20230112/nato-1844322393.html

В Китае раскрыли истинную цель совместной декларации НАТО и ЕС

В Китае раскрыли истинную цель совместной декларации НАТО и ЕС - РИА Новости, 12.01.2023

В Китае раскрыли истинную цель совместной декларации НАТО и ЕС

НАТО стремится ослабить Европейский Союз и использовать его ресурсы для продления собственного существования, пишет Global Times. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:23

2023-01-12T11:23

2023-01-12T11:23

в мире

йенс столтенберг

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. НАТО стремится ослабить Европейский Союз и использовать его ресурсы для продления собственного существования, пишет Global Times.Декларация, подписанная во вторник Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главами Евросовета Шарлем Мишелем и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, подразумевает сотрудничество в противостоянии "общим вызовам", среди которых - Россия и Китай."В НАТО практически главенствуют США. Но ЕС все еще пытается вести независимую дипломатию. Однако у Вашингтона есть свой расчет – свести на нет усилия ЕС по обеспечению собственной безопасности, включая создание новых сил быстрого реагирования, путем тесной увязки с НАТО", — сказал в интервью изданию военный эксперт Сун Чжунпин.По его мнению, США подготавливают ЕС к противостоянию с Китаем, упомянув страну в совместной декларации. Вашингтон воспринимают Пекин как серьезного соперника, и он не планирует участвовать в этой игре за власть в одиночку.Поэтому, продолжил эксперт, Штаты пытаются превратить ЕС в свою военную и логистическую базу и перевести европейский капитал, ресурсы, рабочую силу и даже военную мощь в Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы противостоять Китаю.Эксперт считает очевидным, что США подрывают общую способность ЕС к дипломатии, экономической автономии и военной мощи. По его мнению, именно поэтому Вашингтон продолжает раздувать пламя российско-украинского конфликта, чтобы заставить европейские страны жаждать "американского зонтика безопасности".Чжунпин утверждает, что НАТО как организация давно утратила смысл и не жалеет сил, чтобы продлить свою существование, намеренно создавая себе врагов, когда их могло было и не быть.Ранее Россия и Китай заявили, что готовы вместе противостоять нарастающему внешнему давлению, поскольку страны заинтересованы в процветании друг друга.Глава МИД России Сергей Лавров в начале декабря заявил, что НАТО пытаются нагнетать напряженность в регионе Южно-Китайского моря, а это создает риски и для безопасности России, поэтому Москва развивает военное сотрудничество с Пекином.

https://ria.ru/20230111/sanktsii-1844241344.html

https://ria.ru/20230112/oruzhie-1844309371.html

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в мире, йенс столтенберг, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, китай, россия, сша, нато, евросоюз, евросовет