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В Китае раскрыли истинную цель совместной декларации НАТО и ЕС - РИА Новости, 12.01.2023
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В Китае раскрыли истинную цель совместной декларации НАТО и ЕС
В Китае раскрыли истинную цель совместной декларации НАТО и ЕС - РИА Новости, 12.01.2023
В Китае раскрыли истинную цель совместной декларации НАТО и ЕС
НАТО стремится ослабить Европейский Союз и использовать его ресурсы для продления собственного существования, пишет Global Times. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:23
2023-01-12T11:23
в мире
йенс столтенберг
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
китай
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нато
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. НАТО стремится ослабить Европейский Союз и использовать его ресурсы для продления собственного существования, пишет Global Times.Декларация, подписанная во вторник Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главами Евросовета Шарлем Мишелем и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, подразумевает сотрудничество в противостоянии "общим вызовам", среди которых - Россия и Китай."В НАТО практически главенствуют США. Но ЕС все еще пытается вести независимую дипломатию. Однако у Вашингтона есть свой расчет – свести на нет усилия ЕС по обеспечению собственной безопасности, включая создание новых сил быстрого реагирования, путем тесной увязки с НАТО", — сказал в интервью изданию военный эксперт Сун Чжунпин.По его мнению, США подготавливают ЕС к противостоянию с Китаем, упомянув страну в совместной декларации. Вашингтон воспринимают Пекин как серьезного соперника, и он не планирует участвовать в этой игре за власть в одиночку.Поэтому, продолжил эксперт, Штаты пытаются превратить ЕС в свою военную и логистическую базу и перевести европейский капитал, ресурсы, рабочую силу и даже военную мощь в Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы противостоять Китаю.Эксперт считает очевидным, что США подрывают общую способность ЕС к дипломатии, экономической автономии и военной мощи. По его мнению, именно поэтому Вашингтон продолжает раздувать пламя российско-украинского конфликта, чтобы заставить европейские страны жаждать "американского зонтика безопасности".Чжунпин утверждает, что НАТО как организация давно утратила смысл и не жалеет сил, чтобы продлить свою существование, намеренно создавая себе врагов, когда их могло было и не быть.Ранее Россия и Китай заявили, что готовы вместе противостоять нарастающему внешнему давлению, поскольку страны заинтересованы в процветании друг друга.Глава МИД России Сергей Лавров в начале декабря заявил, что НАТО пытаются нагнетать напряженность в регионе Южно-Китайского моря, а это создает риски и для безопасности России, поэтому Москва развивает военное сотрудничество с Пекином.
https://ria.ru/20230111/sanktsii-1844241344.html
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в мире, йенс столтенберг, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, китай, россия, сша, нато, евросоюз, евросовет
В мире, Йенс Столтенберг, Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Китай, Россия, США, НАТО, Евросоюз, Евросовет
11:23 12.01.2023
 
В Китае раскрыли истинную цель совместной декларации НАТО и ЕС

GT: НАТО стремится ослабить ЕС совместной декларацией ради своих целей

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. НАТО стремится ослабить Европейский Союз и использовать его ресурсы для продления собственного существования, пишет Global Times.
Декларация, подписанная во вторник Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, главами Евросовета Шарлем Мишелем и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, подразумевает сотрудничество в противостоянии "общим вызовам", среди которых - Россия и Китай.
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Вводить санкции против России становится все сложнее, заявил источник в ЕС
"В НАТО практически главенствуют США. Но ЕС все еще пытается вести независимую дипломатию. Однако у Вашингтона есть свой расчет – свести на нет усилия ЕС по обеспечению собственной безопасности, включая создание новых сил быстрого реагирования, путем тесной увязки с НАТО", — сказал в интервью изданию военный эксперт Сун Чжунпин.
По его мнению, США подготавливают ЕС к противостоянию с Китаем, упомянув страну в совместной декларации. Вашингтон воспринимают Пекин как серьезного соперника, и он не планирует участвовать в этой игре за власть в одиночку.
Поэтому, продолжил эксперт, Штаты пытаются превратить ЕС в свою военную и логистическую базу и перевести европейский капитал, ресурсы, рабочую силу и даже военную мощь в Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы противостоять Китаю.

"Так называемое стратегическое партнерство – всего лишь броское название стремления США заполучить послушание Евросоюза", – заявил Чжунпин.

Эксперт считает очевидным, что США подрывают общую способность ЕС к дипломатии, экономической автономии и военной мощи. По его мнению, именно поэтому Вашингтон продолжает раздувать пламя российско-украинского конфликта, чтобы заставить европейские страны жаждать "американского зонтика безопасности".
Чжунпин утверждает, что НАТО как организация давно утратила смысл и не жалеет сил, чтобы продлить свою существование, намеренно создавая себе врагов, когда их могло было и не быть.

"Но ЕС может избежать того, чтобы стать заложником военной организации или оказаться в роли домашнего зверька США", — подытожили в материале.

Ранее Россия и Китай заявили, что готовы вместе противостоять нарастающему внешнему давлению, поскольку страны заинтересованы в процветании друг друга.

Глава МИД России Сергей Лавров в начале декабря заявил, что НАТО пытаются нагнетать напряженность в регионе Южно-Китайского моря, а это создает риски и для безопасности России, поэтому Москва развивает военное сотрудничество с Пекином.
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В миреЙенс СтолтенбергШарль МишельУрсула фон дер ЛяйенКитайРоссияСШАНАТОЕвросоюзЕвросовет
 
 
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