https://ria.ru/20230112/nagiev-1844448754.html
Нагиев ответил на слухи о пожертвовании крупной суммы на нужды СВО
Нагиев ответил на слухи о пожертвовании крупной суммы на нужды СВО - РИА Новости, 12.01.2023
Нагиев ответил на слухи о пожертвовании крупной суммы на нужды СВО
Дмитрий Нагиев опроверг пожертвование 200 миллионов рублей на нужды солдат СВО, сообщил портал Teleprogramma.pro. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T17:49
2023-01-12T17:49
2023-01-12T17:49
шоубиз
дмитрий нагиев
благотворительность
шоу-бизнес
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Дмитрий Нагиев опроверг пожертвование 200 миллионов рублей на нужды солдат СВО, сообщил портал Teleprogramma.pro.Артист признался, что никогда не видел таких больших денег. Также он поделился, что не знаком с человеком, который распространил слухи о помощи шоумена российской армии. Накануне СМИ сообщили, что главный режиссер Театра кукол Образцова Борис Константинов рассказал о щедрости Нагиева в своей соцсети. По слухам, актер не хотел афишировать благородный поступок.Однако позже пресс-служба театра заявила, что их сотрудник не писал о Нагиеве. Более того, режиссер не вел никакие соцсети. В марте прошлого года появились слухи о переезде актера за границу. В ответ шоумен сообщил, что находится дома. Позже он отправился в творческий отпуск на Первом канале. Тем не менее Нагиев продолжил сниматься в рекламе и кино. Ранее Вика Цыганова продала дом, а деньги направила в помощь спецоперации. Также она призналась, что несколько лет назад приютила беженцев из Одессы.
https://ria.ru/20230111/shaman-1844021722.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий нагиев, благотворительность, шоу-бизнес
Шоубиз, Дмитрий Нагиев, Благотворительность, Шоу-бизнес
Нагиев ответил на слухи о пожертвовании крупной суммы на нужды СВО
Нагиев ответил на слухи о пожертвовании 200 миллионов рублей на нужды СВО
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Дмитрий Нагиев опроверг пожертвование 200 миллионов рублей на нужды солдат СВО, сообщил
портал Teleprogramma.pro.
Артист признался, что никогда не видел таких больших денег. Также он поделился, что не знаком с человеком, который распространил слухи о помощи шоумена российской армии.
Накануне СМИ сообщили, что главный режиссер Театра кукол Образцова Борис Константинов рассказал о щедрости Нагиева в своей соцсети. По слухам, актер не хотел афишировать благородный поступок.
Однако позже пресс-служба театра заявила, что их сотрудник не писал о Нагиеве. Более того, режиссер не вел никакие соцсети.
В марте прошлого года появились слухи о переезде актера за границу. В ответ шоумен сообщил
, что находится дома.
Позже он отправился
в творческий отпуск на Первом канале. Тем не менее Нагиев продолжил сниматься в рекламе и кино.
Ранее Вика Цыганова продала
дом, а деньги направила в помощь спецоперации. Также она призналась, что несколько лет назад приютила беженцев из Одессы.