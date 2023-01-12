https://ria.ru/20230112/nagiev-1844448754.html

Нагиев ответил на слухи о пожертвовании крупной суммы на нужды СВО

Нагиев ответил на слухи о пожертвовании крупной суммы на нужды СВО - РИА Новости, 12.01.2023

Нагиев ответил на слухи о пожертвовании крупной суммы на нужды СВО

Дмитрий Нагиев опроверг пожертвование 200 миллионов рублей на нужды солдат СВО, сообщил портал Teleprogramma.pro. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T17:49

2023-01-12T17:49

2023-01-12T17:49

шоубиз

дмитрий нагиев

благотворительность

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828200085_0:193:2768:1750_1920x0_80_0_0_3e9bcf49e8fa8cbebf69984beffda052.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Дмитрий Нагиев опроверг пожертвование 200 миллионов рублей на нужды солдат СВО, сообщил портал Teleprogramma.pro.Артист признался, что никогда не видел таких больших денег. Также он поделился, что не знаком с человеком, который распространил слухи о помощи шоумена российской армии. Накануне СМИ сообщили, что главный режиссер Театра кукол Образцова Борис Константинов рассказал о щедрости Нагиева в своей соцсети. По слухам, актер не хотел афишировать благородный поступок.Однако позже пресс-служба театра заявила, что их сотрудник не писал о Нагиеве. Более того, режиссер не вел никакие соцсети. В марте прошлого года появились слухи о переезде актера за границу. В ответ шоумен сообщил, что находится дома. Позже он отправился в творческий отпуск на Первом канале. Тем не менее Нагиев продолжил сниматься в рекламе и кино. Ранее Вика Цыганова продала дом, а деньги направила в помощь спецоперации. Также она призналась, что несколько лет назад приютила беженцев из Одессы.

https://ria.ru/20230111/shaman-1844021722.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

дмитрий нагиев, благотворительность, шоу-бизнес