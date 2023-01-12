Рейтинг@Mail.ru
Нагиев ответил на слухи о пожертвовании крупной суммы на нужды СВО - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230112/nagiev-1844448754.html
Нагиев ответил на слухи о пожертвовании крупной суммы на нужды СВО
Нагиев ответил на слухи о пожертвовании крупной суммы на нужды СВО - РИА Новости, 12.01.2023
Нагиев ответил на слухи о пожертвовании крупной суммы на нужды СВО
Дмитрий Нагиев опроверг пожертвование 200 миллионов рублей на нужды солдат СВО, сообщил портал Teleprogramma.pro. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T17:49
2023-01-12T17:49
шоубиз
дмитрий нагиев
благотворительность
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828200085_0:193:2768:1750_1920x0_80_0_0_3e9bcf49e8fa8cbebf69984beffda052.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Дмитрий Нагиев опроверг пожертвование 200 миллионов рублей на нужды солдат СВО, сообщил портал Teleprogramma.pro.Артист признался, что никогда не видел таких больших денег. Также он поделился, что не знаком с человеком, который распространил слухи о помощи шоумена российской армии. Накануне СМИ сообщили, что главный режиссер Театра кукол Образцова Борис Константинов рассказал о щедрости Нагиева в своей соцсети. По слухам, актер не хотел афишировать благородный поступок.Однако позже пресс-служба театра заявила, что их сотрудник не писал о Нагиеве. Более того, режиссер не вел никакие соцсети. В марте прошлого года появились слухи о переезде актера за границу. В ответ шоумен сообщил, что находится дома. Позже он отправился в творческий отпуск на Первом канале. Тем не менее Нагиев продолжил сниматься в рекламе и кино. Ранее Вика Цыганова продала дом, а деньги направила в помощь спецоперации. Также она призналась, что несколько лет назад приютила беженцев из Одессы.
https://ria.ru/20230111/shaman-1844021722.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828200085_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bda6a4780bd31fc7bbda95a6b9abca99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий нагиев, благотворительность, шоу-бизнес
Шоубиз, Дмитрий Нагиев, Благотворительность, Шоу-бизнес
17:49 12.01.2023
 
Нагиев ответил на слухи о пожертвовании крупной суммы на нужды СВО

Нагиев ответил на слухи о пожертвовании 200 миллионов рублей на нужды СВО

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Нагиев
Актер Дмитрий Нагиев - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Дмитрий Нагиев опроверг пожертвование 200 миллионов рублей на нужды солдат СВО, сообщил портал Teleprogramma.pro.
Артист признался, что никогда не видел таких больших денег. Также он поделился, что не знаком с человеком, который распространил слухи о помощи шоумена российской армии.
Накануне СМИ сообщили, что главный режиссер Театра кукол Образцова Борис Константинов рассказал о щедрости Нагиева в своей соцсети. По слухам, актер не хотел афишировать благородный поступок.
Однако позже пресс-служба театра заявила, что их сотрудник не писал о Нагиеве. Более того, режиссер не вел никакие соцсети.
В марте прошлого года появились слухи о переезде актера за границу. В ответ шоумен сообщил, что находится дома.
Позже он отправился в творческий отпуск на Первом канале. Тем не менее Нагиев продолжил сниматься в рекламе и кино.
Ранее Вика Цыганова продала дом, а деньги направила в помощь спецоперации. Также она призналась, что несколько лет назад приютила беженцев из Одессы.
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 05:03Шоубиз
SHAMAN выступил перед участниками спецоперации
 
ШоубизДмитрий НагиевБлаготворительностьШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала