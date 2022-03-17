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"Сами уезжайте": Дмитрий Нагиев ответил на слухи об эмиграции
"Сами уезжайте": Дмитрий Нагиев ответил на слухи об эмиграции - РИА Новости, 17.03.2022
"Сами уезжайте": Дмитрий Нагиев ответил на слухи об эмиграции
Дмитрий Нагиев в социальных сетях ответил на слухи об эмиграции. Он записал для подписчиков видео, в котором в теплой одежде и шапке идет по заснеженной улице. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:46
2022-03-17T15:46
2022-03-17T15:46
шоубиз
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дмитрий нагиев
шоу-бизнес
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Дмитрий Нагиев в социальных сетях ответил на слухи об эмиграции. Он записал для подписчиков видео, в котором в теплой одежде и шапке идет по заснеженной улице.Ранее другие знаменитости рассказали поклонникам об отъезде из России. Жасмин отметила, что отправилась в Израиль в отпуск. В эту же страну улетел ведущий Иван Ургант.
https://ria.ru/20220310/pugacheva-1777423064.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, дмитрий нагиев, шоу-бизнес
"Сами уезжайте": Дмитрий Нагиев ответил на слухи об эмиграции
Нагиев ответил на слухи об эмиграции словами "Дима дома"