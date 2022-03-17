https://ria.ru/20220317/nagiev-1778680923.html

"Сами уезжайте": Дмитрий Нагиев ответил на слухи об эмиграции

"Сами уезжайте": Дмитрий Нагиев ответил на слухи об эмиграции - РИА Новости, 17.03.2022

"Сами уезжайте": Дмитрий Нагиев ответил на слухи об эмиграции

Дмитрий Нагиев в социальных сетях ответил на слухи об эмиграции. Он записал для подписчиков видео, в котором в теплой одежде и шапке идет по заснеженной улице. РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T15:46

2022-03-17T15:46

2022-03-17T15:46

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дмитрий нагиев

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Дмитрий Нагиев в социальных сетях ответил на слухи об эмиграции. Он записал для подписчиков видео, в котором в теплой одежде и шапке идет по заснеженной улице.Ранее другие знаменитости рассказали поклонникам об отъезде из России. Жасмин отметила, что отправилась в Израиль в отпуск. В эту же страну улетел ведущий Иван Ургант.

https://ria.ru/20220310/pugacheva-1777423064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, дмитрий нагиев, шоу-бизнес