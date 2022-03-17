Рейтинг@Mail.ru
"Сами уезжайте": Дмитрий Нагиев ответил на слухи об эмиграции - РИА Новости, 17.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220317/nagiev-1778680923.html
"Сами уезжайте": Дмитрий Нагиев ответил на слухи об эмиграции
"Сами уезжайте": Дмитрий Нагиев ответил на слухи об эмиграции - РИА Новости, 17.03.2022
"Сами уезжайте": Дмитрий Нагиев ответил на слухи об эмиграции
Дмитрий Нагиев в социальных сетях ответил на слухи об эмиграции. Он записал для подписчиков видео, в котором в теплой одежде и шапке идет по заснеженной улице. РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T15:46
2022-03-17T15:46
шоубиз
знаменитости
дмитрий нагиев
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152899/76/1528997622_0:97:3297:1952_1920x0_80_0_0_ecef24610a601dc6f9224d2a7aa5d5a6.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Дмитрий Нагиев в социальных сетях ответил на слухи об эмиграции. Он записал для подписчиков видео, в котором в теплой одежде и шапке идет по заснеженной улице.Ранее другие знаменитости рассказали поклонникам об отъезде из России. Жасмин отметила, что отправилась в Израиль в отпуск. В эту же страну улетел ведущий Иван Ургант.
https://ria.ru/20220310/pugacheva-1777423064.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152899/76/1528997622_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_70745ae08cd42355164ef575e9c2d767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, дмитрий нагиев, шоу-бизнес
15:46 17.03.2022
 
"Сами уезжайте": Дмитрий Нагиев ответил на слухи об эмиграции

Нагиев ответил на слухи об эмиграции словами "Дима дома"

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Нагиев
Актер Дмитрий Нагиев - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Дмитрий Нагиев в социальных сетях ответил на слухи об эмиграции. Он записал для подписчиков видео, в котором в теплой одежде и шапке идет по заснеженной улице.

"Для тех, кто спрашивает, где я: здесь я. Тем, кто говорит уезжать отсюда: сами уезжайте. Дима дома", – сказал ведущий.

Ранее другие знаменитости рассказали поклонникам об отъезде из России. Жасмин отметила, что отправилась в Израиль в отпуск. В эту же страну улетел ведущий Иван Ургант.
XXI Церемония вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 11:12Шоубиз
Алла Пугачева опровергла слухи об эмиграции
 
ШоубизЗнаменитостиДмитрий НагиевШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала