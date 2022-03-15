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Певица Жасмин улетела в Израиль - РИА Новости, 15.03.2022
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Шоубиз
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Певица Жасмин улетела в Израиль
Певица Жасмин улетела в Израиль - РИА Новости, 15.03.2022
Певица Жасмин улетела в Израиль
Певица Жасмин улетела в Израиль в отпуск. Об этом артистка рассказала подписчикам в своем сообществе в "ВКонтакте". РИА Новости, 15.03.2022
2022-03-15T10:41
2022-03-15T10:41
шоубиз
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жасмин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Певица Жасмин улетела в Израиль в отпуск. Об этом артистка рассказала подписчикам в своем сообществе в "ВКонтакте".Она призналась, что любит проводить в этой стране часть отпуска и бывает там по несколько раз в год. Артистка отметила, что не понимает возникшего в этот раз ажиотажа.Ранее об отпуске в Израиле сообщил Иван Ургант.
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знаменитости, жасмин, шоу-бизнес
10:41 15.03.2022
 
Певица Жасмин улетела в Израиль

Певица Жасмин улетела в Израиль в отпуск

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Жасмин выступает на праздничном концерте
Певица Жасмин выступает на праздничном концерте - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Певица Жасмин улетела в Израиль в отпуск. Об этом артистка рассказала подписчикам в своем сообществе в "ВКонтакте".

"Не переживайте, я в отпуске с детьми и скоро вернусь. В Израиле находится могила моего папы, который покинул нас совсем недавно, и я пока еще чувствую необходимость почаще его там навещать...", – написала Жасмин.

Она призналась, что любит проводить в этой стране часть отпуска и бывает там по несколько раз в год. Артистка отметила, что не понимает возникшего в этот раз ажиотажа.

"Почему вдруг сейчас такой ажиотаж? Не нужно искать в нашей поездке лишнего смысла, а о патриотизме и о том, что мне никогда не будет стыдно за то, что я из России, я только вчера писала в сторис в ответ на ваши вопросы. Мы уехали, как было запланировано еще в начале года, и скоро вернемся по тому же плану", – заключила певица.

Ранее об отпуске в Израиле сообщил Иван Ургант.
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