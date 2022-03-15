Певица Жасмин улетела в Израиль

"Почему вдруг сейчас такой ажиотаж? Не нужно искать в нашей поездке лишнего смысла, а о патриотизме и о том, что мне никогда не будет стыдно за то, что я из России, я только вчера писала в сторис в ответ на ваши вопросы. Мы уехали, как было запланировано еще в начале года, и скоро вернемся по тому же плану", – заключила певица.