Певица Жасмин улетела в Израиль
Певица Жасмин улетела в Израиль в отпуск
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Жасмин выступает на праздничном концерте
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Певица Жасмин улетела в Израиль в отпуск. Об этом артистка рассказала подписчикам в своем сообществе в "ВКонтакте".
"Не переживайте, я в отпуске с детьми и скоро вернусь. В Израиле находится могила моего папы, который покинул нас совсем недавно, и я пока еще чувствую необходимость почаще его там навещать...", – написала Жасмин.
Она призналась, что любит проводить в этой стране часть отпуска и бывает там по несколько раз в год. Артистка отметила, что не понимает возникшего в этот раз ажиотажа.
"Почему вдруг сейчас такой ажиотаж? Не нужно искать в нашей поездке лишнего смысла, а о патриотизме и о том, что мне никогда не будет стыдно за то, что я из России, я только вчера писала в сторис в ответ на ваши вопросы. Мы уехали, как было запланировано еще в начале года, и скоро вернемся по тому же плану", – заключила певица.
Ранее об отпуске в Израиле сообщил Иван Ургант.
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