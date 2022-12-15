https://ria.ru/20221215/tsyganova-1838859173.html

Вика Цыганова продала дом в помощь спецоперации

Вика Цыганова продала дом в помощь спецоперации - РИА Новости, 15.12.2022

Вика Цыганова продала дом в помощь спецоперации

Певица Вика Цыганова продала дом в помощь российским военным в зоне СВО. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:04

2022-12-15T13:04

2022-12-15T14:25

шоубиз

вика цыганова

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155663/76/1556637683_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_4e663e8602dc1706c4e0e4b2e0c1b88e.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Певица Вика Цыганова продала дом в помощь российским военным в зоне СВО.По словам знаменитости, ранее она приютила на своей жилплощади беженцев из Одессы. Также она рассказала о других финансовых вложениях в спецоперацию и своей мотивации.Вика Цыганова – советская и российская певица, композитор, актриса. В 2016 году она получила медаль "За защиту Республики Крым". Ранее Чичерина приняла участие в праздновании Дня Героев Отечества в Мелитополе. Также она поддержала акцию "Георгиевская лента".

https://ria.ru/20221212/zemlyane-1838019443.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

вика цыганова, знаменитости