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Вика Цыганова продала дом в помощь спецоперации - РИА Новости, 15.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221215/tsyganova-1838859173.html
Вика Цыганова продала дом в помощь спецоперации
Вика Цыганова продала дом в помощь спецоперации - РИА Новости, 15.12.2022
Вика Цыганова продала дом в помощь спецоперации
Певица Вика Цыганова продала дом в помощь российским военным в зоне СВО. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:04
2022-12-15T14:25
шоубиз
вика цыганова
знаменитости
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Певица Вика Цыганова продала дом в помощь российским военным в зоне СВО.По словам знаменитости, ранее она приютила на своей жилплощади беженцев из Одессы. Также она рассказала о других финансовых вложениях в спецоперацию и своей мотивации.Вика Цыганова – советская и российская певица, композитор, актриса. В 2016 году она получила медаль "За защиту Республики Крым". Ранее Чичерина приняла участие в праздновании Дня Героев Отечества в Мелитополе. Также она поддержала акцию "Георгиевская лента".
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вика цыганова, знаменитости
Шоубиз, Вика Цыганова, Знаменитости
13:04 15.12.2022 (обновлено: 14:25 15.12.2022)
 
Вика Цыганова продала дом в помощь спецоперации

Вика Цыганова продала дом в поддержку спецоперации и помогла беженцам из Одессы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкВика Цыганова
Вика Цыганова - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Певица Вика Цыганова продала дом в помощь российским военным в зоне СВО.
"Мы продали дом и вложили много денег в спецоперацию. Он был записан на мою маму. Деньги выручили и миллионы потратили. Не один, а больше. Покупали машины, автобусы, бронежилеты", – призналась артистка в эфире "Алена, блин!"
По словам знаменитости, ранее она приютила на своей жилплощади беженцев из Одессы.

"Легендарный дом. Много лет стоял. Там жили люди, которые спаслись из Одессы. Там жили 12 человек два года", – поделилась исполнительница.

Также она рассказала о других финансовых вложениях в спецоперацию и своей мотивации.

"Свои выступления в госпиталях я проплачиваю сама. Беру музыкантов, ставлю аппаратуру. Я не могу жить по-другому. Я думаю, как Володьке костыли хорошие поставить и протезы. Думаю, кого из друзей-олигархов потрясти. Как семье помочь. Я этим живу, и мне это дает силы" – заключила звезда.

Вика Цыганова – советская и российская певица, композитор, актриса. В 2016 году она получила медаль "За защиту Республики Крым".
Ранее Чичерина приняла участие в праздновании Дня Героев Отечества в Мелитополе. Также она поддержала акцию "Георгиевская лента".
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