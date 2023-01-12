https://ria.ru/20230112/lenoblast-1844351128.html

Ленобласть вошла в пятерку рейтинга Минэка по числу выданных соцгрантов

Ленобласть вошла в пятерку рейтинга Минэка по числу выданных соцгрантов - РИА Новости, 12.01.2023

Ленобласть вошла в пятерку рейтинга Минэка по числу выданных соцгрантов

Ленинградская область вошла в первую пятерку рейтинга министерства экономического развития России по числу выданных в 2022 году грантов для социальных... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:25

2023-01-12T12:25

2023-01-12T12:25

ленинградская область

андрей белоусов

гранты

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Ленинградская область вошла в первую пятерку рейтинга министерства экономического развития России по числу выданных в 2022 году грантов для социальных предпринимателей, заняв втрое место, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в 2022 году в Ленинградской области в прошлом году было выдано 100 грантов в размере от 100 до 500 тысяч рублей на общую сумму 49 миллионов рублей. В 2023 году количество грантов останется прежним. В настоящее время идет прием заявок, первая комиссия по распределению финансовой поддержки состоится 7 февраля."Для социальных предпринимателей в Ленинградской области созданы различные меры поддержки: субсидии и гранты, льготные кредиты, специализированные образовательные программы, имущественная поддержка. С каждым годом желающих заниматься социальным бизнесом становится все больше. В 2021 году в реестре социальных предпринимателей было 175 предприятий, а на конец 2022 года ― уже 300. Мы уделяем особое внимание их поддержке, потому что этот бизнес не только вносит вклад в экономику, но и решает важные социальные задачи региона, например, в части создания мест в образовательных учреждениях или развития массового спорта", — прокомментировала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.В обладминистрации уточнили, что получить информацию о доступных мерах поддержки, помощь в оформлении статуса социального предпринимателя можно в Центре "Мой бизнес". Выбрать и получить меры поддержки также можно в личном кабинете на цифровой платформе МСП.рф."Грантовая поддержка социальных предприятий осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221207/kvartiry-1837005054.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей белоусов, гранты