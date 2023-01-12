Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея может в будущем разместить ядерное оружие, заявил президент - РИА Новости, 12.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230112/koreya-1844294846.html
Южная Корея может в будущем разместить ядерное оружие, заявил президент
Южная Корея может в будущем разместить ядерное оружие, заявил президент - РИА Новости, 12.01.2023
Южная Корея может в будущем разместить ядерное оружие, заявил президент
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что его страна может разместить у себя чужое ядерное оружие или создать собственное, если ситуация с КНДР еще больше... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T09:35
2023-01-12T09:35
в мире
юн сок ель
ким чен ын
южная корея
сеул
вашингтон (штат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842799662_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75d0925eed4f8c9a53f476894b5e8e50.jpg
СЕУЛ, 12 янв – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что его страна может разместить у себя чужое ядерное оружие или создать собственное, если ситуация с КНДР еще больше ухудшится, передает южнокорейское агентство Newsis. Сообщается, что в ходе доклада минобороны президенту о планах работы на 2023 год в среду Юн Сок Ёль поручил обеспечить такую военную мощь, чтобы в случае нападения ответить "в 100 или даже 1000-кратном размере". Он также заявил, что Южная Корея в будущем может разместить у себя ядерное оружие и поставить на вооружение свое собственное, если ситуация с "провокациями" КНДР ухудшится. "Южная Корея может и разместить у себя ядерное оружие (третьей страны – ред.) или заполучить его самостоятельно. Если сложится такая ситуация, с нашими научными технологиями мы сможем быстро, не затратив много времени, получить ядерное оружие", - заявил президент. При этом он отметил, что на данный момент "важно выбирать реалистично возможные" варианты, и пояснил, что сейчас Сеул обсуждает с Вашингтоном обмен информацией, совместное планирование и реализацию таких планов в вопросах ядерных активов США. Ким Чен Ын на шестом пленуме ТПК восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него. Лидер КНДР заявил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия.
https://ria.ru/20230108/koreya-1843446353.html
https://ria.ru/20221226/koreya-1841302344.html
южная корея
сеул
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842799662_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_f98078e231c668a066854f01248689f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юн сок ель, ким чен ын, южная корея, сеул, вашингтон (штат)
В мире, Юн Сок Ель, Ким Чен Ын, Южная Корея, Сеул, Вашингтон (штат)
09:35 12.01.2023
 
Южная Корея может в будущем разместить ядерное оружие, заявил президент

Глава Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что страна может в будущем разместить ядерное оружие

© AP Photo / Chung Sung-JunПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Chung Sung-Jun
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 12 янв – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что его страна может разместить у себя чужое ядерное оружие или создать собственное, если ситуация с КНДР еще больше ухудшится, передает южнокорейское агентство Newsis.
Сообщается, что в ходе доклада минобороны президенту о планах работы на 2023 год в среду Юн Сок Ёль поручил обеспечить такую военную мощь, чтобы в случае нападения ответить "в 100 или даже 1000-кратном размере". Он также заявил, что Южная Корея в будущем может разместить у себя ядерное оружие и поставить на вооружение свое собственное, если ситуация с "провокациями" КНДР ухудшится.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 08:40
Южная Корея может купить у Израиля систему слежения за воздушными объектами
"Южная Корея может и разместить у себя ядерное оружие (третьей страны – ред.) или заполучить его самостоятельно. Если сложится такая ситуация, с нашими научными технологиями мы сможем быстро, не затратив много времени, получить ядерное оружие", - заявил президент.
При этом он отметил, что на данный момент "важно выбирать реалистично возможные" варианты, и пояснил, что сейчас Сеул обсуждает с Вашингтоном обмен информацией, совместное планирование и реализацию таких планов в вопросах ядерных активов США.
Ким Чен Ын на шестом пленуме ТПК восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него. Лидер КНДР заявил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия.
Южнокорейские военные в районе границы с КНДР - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 10:39
Южная Корея заявила о появлении беспилотников из КНДР в окрестностях Сеула
 
В миреЮн Сок ЕльКим Чен ЫнЮжная КореяСеулВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала