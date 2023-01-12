https://ria.ru/20230112/koreya-1844294846.html

Южная Корея может в будущем разместить ядерное оружие, заявил президент

Южная Корея может в будущем разместить ядерное оружие, заявил президент - РИА Новости, 12.01.2023

Южная Корея может в будущем разместить ядерное оружие, заявил президент

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что его страна может разместить у себя чужое ядерное оружие или создать собственное, если ситуация с КНДР еще больше... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T09:35

2023-01-12T09:35

2023-01-12T09:35

в мире

юн сок ель

ким чен ын

южная корея

сеул

вашингтон (штат)

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СЕУЛ, 12 янв – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что его страна может разместить у себя чужое ядерное оружие или создать собственное, если ситуация с КНДР еще больше ухудшится, передает южнокорейское агентство Newsis. Сообщается, что в ходе доклада минобороны президенту о планах работы на 2023 год в среду Юн Сок Ёль поручил обеспечить такую военную мощь, чтобы в случае нападения ответить "в 100 или даже 1000-кратном размере". Он также заявил, что Южная Корея в будущем может разместить у себя ядерное оружие и поставить на вооружение свое собственное, если ситуация с "провокациями" КНДР ухудшится. "Южная Корея может и разместить у себя ядерное оружие (третьей страны – ред.) или заполучить его самостоятельно. Если сложится такая ситуация, с нашими научными технологиями мы сможем быстро, не затратив много времени, получить ядерное оружие", - заявил президент. При этом он отметил, что на данный момент "важно выбирать реалистично возможные" варианты, и пояснил, что сейчас Сеул обсуждает с Вашингтоном обмен информацией, совместное планирование и реализацию таких планов в вопросах ядерных активов США. Ким Чен Ын на шестом пленуме ТПК восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него. Лидер КНДР заявил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия.

https://ria.ru/20230108/koreya-1843446353.html

https://ria.ru/20221226/koreya-1841302344.html

южная корея

сеул

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, юн сок ель, ким чен ын, южная корея, сеул, вашингтон (штат)