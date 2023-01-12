Южная Корея может в будущем разместить ядерное оружие, заявил президент
Глава Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что страна может в будущем разместить ядерное оружие
© AP Photo / Chung Sung-JunПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
© AP Photo / Chung Sung-Jun
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
СЕУЛ, 12 янв – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что его страна может разместить у себя чужое ядерное оружие или создать собственное, если ситуация с КНДР еще больше ухудшится, передает южнокорейское агентство Newsis.
Сообщается, что в ходе доклада минобороны президенту о планах работы на 2023 год в среду Юн Сок Ёль поручил обеспечить такую военную мощь, чтобы в случае нападения ответить "в 100 или даже 1000-кратном размере". Он также заявил, что Южная Корея в будущем может разместить у себя ядерное оружие и поставить на вооружение свое собственное, если ситуация с "провокациями" КНДР ухудшится.
"Южная Корея может и разместить у себя ядерное оружие (третьей страны – ред.) или заполучить его самостоятельно. Если сложится такая ситуация, с нашими научными технологиями мы сможем быстро, не затратив много времени, получить ядерное оружие", - заявил президент.
При этом он отметил, что на данный момент "важно выбирать реалистично возможные" варианты, и пояснил, что сейчас Сеул обсуждает с Вашингтоном обмен информацией, совместное планирование и реализацию таких планов в вопросах ядерных активов США.
Ким Чен Ын на шестом пленуме ТПК восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него. Лидер КНДР заявил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", и подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия.
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