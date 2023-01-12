https://ria.ru/20230112/kinofestival-1844366557.html
Минкультуры поддержит более 60 кинофестивалей в этом году
Минкультуры поддержит более 60 кинофестивалей в этом году - РИА Новости, 12.01.2023
Минкультуры поддержит более 60 кинофестивалей в этом году
Министерство культуры поддержит в 2023 году 67 кинофестивалей, рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции в международном мультимедийном РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:57
2023-01-12T12:57
2023-01-12T12:57
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министерство культуры поддержит в 2023 году 67 кинофестивалей, рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Министерством культуры будет поддержано 67 кинофестивалей, международные останутся международными… Будут самые разные смотры – от серьезных профессиональных до абсолютно зрительских, детских, веб-сериалов", — уточнила она. Любимова отметила, что кинофестивали пройдут не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах, Минкультуры для этого работает с губернаторами. Ранее в ведомстве сообщили, что при его поддержке в 2023 году пройдет 71 киномероприятие, включая смотры, мастер-классы, семинары, национальную кинопремию.
https://ria.ru/20221227/nagrada-1841694467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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новости культуры, ольга любимова, россия, москва, санкт-петербург, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Кино и сериалы
Минкультуры поддержит более 60 кинофестивалей в этом году
Минкультуры поддержит в 2023 году 67 кинофестивалей, рассказала Ольга Любимова