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Минкультуры поддержит более 60 кинофестивалей в этом году - РИА Новости, 12.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230112/kinofestival-1844366557.html
Минкультуры поддержит более 60 кинофестивалей в этом году
Минкультуры поддержит более 60 кинофестивалей в этом году - РИА Новости, 12.01.2023
Минкультуры поддержит более 60 кинофестивалей в этом году
Министерство культуры поддержит в 2023 году 67 кинофестивалей, рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции в международном мультимедийном РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T12:57
2023-01-12T12:57
культура
новости культуры
ольга любимова
россия
москва
санкт-петербург
кино и сериалы
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министерство культуры поддержит в 2023 году 67 кинофестивалей, рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Министерством культуры будет поддержано 67 кинофестивалей, международные останутся международными… Будут самые разные смотры – от серьезных профессиональных до абсолютно зрительских, детских, веб-сериалов", — уточнила она. Любимова отметила, что кинофестивали пройдут не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах, Минкультуры для этого работает с губернаторами. Ранее в ведомстве сообщили, что при его поддержке в 2023 году пройдет 71 киномероприятие, включая смотры, мастер-классы, семинары, национальную кинопремию.
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новости культуры, ольга любимова, россия, москва, санкт-петербург, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Кино и сериалы
12:57 12.01.2023
 
Минкультуры поддержит более 60 кинофестивалей в этом году

Минкультуры поддержит в 2023 году 67 кинофестивалей, рассказала Ольга Любимова

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министерство культуры поддержит в 2023 году 67 кинофестивалей, рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Министерством культуры будет поддержано 67 кинофестивалей, международные останутся международными… Будут самые разные смотры – от серьезных профессиональных до абсолютно зрительских, детских, веб-сериалов", — уточнила она.
Любимова отметила, что кинофестивали пройдут не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах, Минкультуры для этого работает с губернаторами.
Ранее в ведомстве сообщили, что при его поддержке в 2023 году пройдет 71 киномероприятие, включая смотры, мастер-классы, семинары, национальную кинопремию.
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КультураНовости культурыОльга ЛюбимоваРоссияМоскваСанкт-ПетербургКино и сериалы
 
 
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