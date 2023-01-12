https://ria.ru/20230112/kinofestival-1844366557.html

Минкультуры поддержит более 60 кинофестивалей в этом году

Минкультуры поддержит более 60 кинофестивалей в этом году - РИА Новости, 12.01.2023

Минкультуры поддержит более 60 кинофестивалей в этом году

Министерство культуры поддержит в 2023 году 67 кинофестивалей, рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции в международном мультимедийном РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T12:57

2023-01-12T12:57

2023-01-12T12:57

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министерство культуры поддержит в 2023 году 67 кинофестивалей, рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". "Министерством культуры будет поддержано 67 кинофестивалей, международные останутся международными… Будут самые разные смотры – от серьезных профессиональных до абсолютно зрительских, детских, веб-сериалов", — уточнила она. Любимова отметила, что кинофестивали пройдут не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах, Минкультуры для этого работает с губернаторами. Ранее в ведомстве сообщили, что при его поддержке в 2023 году пройдет 71 киномероприятие, включая смотры, мастер-классы, семинары, национальную кинопремию.

https://ria.ru/20221227/nagrada-1841694467.html

россия

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, россия, москва, санкт-петербург, кино и сериалы