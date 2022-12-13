https://ria.ru/20221213/kinomeropriyatiya-1838382062.html
В Минкультуры рассказали, какие кинофестивали поддержат в 2023 году
В Минкультуры рассказали, какие кинофестивали поддержат в 2023 году - РИА Новости, 13.12.2022
В Минкультуры рассказали, какие кинофестивали поддержат в 2023 году
Минкульт поддержит 71 киномероприятие в следующем году, сообщается на сайте ведомства. В том числе кинофестивали, мастер-классы и семинары, национальную... РИА Новости, 13.12.2022
2022-12-13T16:54
2022-12-13T16:54
2022-12-13T16:54
культура
новости культуры
кино и сериалы
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Минкульт поддержит 71 киномероприятие в следующем году, сообщается на сайте ведомства. В том числе кинофестивали, мастер-классы и семинары, национальную кинопремию. "Соответствующее решение было принято по итогам заседаний экспертного совета по проведению киномероприятий", — говорится в публикации.Как рассказали в ведомстве, в число успешно прошедших отбор мероприятий вошли, в частности, международный кинофестиваль духовно-нравственного кино "Золотой Витязь", фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс", национальная премия в области кинематографии "Золотой орел". Впервые при поддержке министерства пройдут международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы "Лампа" и фестиваль сериалов "Пилот"."При отборе проектов экспертный совет особое внимание уделял роли кинофестивалей в воспитании зрительской культуры, формировании интереса к кинематографу у локальных аудиторий, потенциалу кинофестивалей к открытию новых талантов и важности развития кинофестивального движения в регионах", — добавили в министерстве.
https://ria.ru/20221212/kino-1838034293.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
В Минкультуры рассказали, какие кинофестивали поддержат в 2023 году
Минкультуры поддержит 71 киномероприятие в 2023 году, в том числе фестивали и премии
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости.
Минкульт поддержит 71 киномероприятие в следующем году, сообщается
на сайте ведомства. В том числе кинофестивали, мастер-классы и семинары, национальную кинопремию.
"Соответствующее решение было принято по итогам заседаний экспертного совета по проведению киномероприятий", — говорится в публикации.
Как рассказали в ведомстве, в число успешно прошедших отбор мероприятий вошли, в частности, международный кинофестиваль духовно-нравственного кино "Золотой Витязь", фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс", национальная премия в области кинематографии "Золотой орел". Впервые при поддержке министерства пройдут международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы "Лампа" и фестиваль сериалов "Пилот".
"При отборе проектов экспертный совет особое внимание уделял роли кинофестивалей в воспитании зрительской культуры, формировании интереса к кинематографу у локальных аудиторий, потенциалу кинофестивалей к открытию новых талантов и важности развития кинофестивального движения в регионах", — добавили в министерстве.