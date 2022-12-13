https://ria.ru/20221213/kinomeropriyatiya-1838382062.html

В Минкультуры рассказали, какие кинофестивали поддержат в 2023 году

В Минкультуры рассказали, какие кинофестивали поддержат в 2023 году - РИА Новости, 13.12.2022

В Минкультуры рассказали, какие кинофестивали поддержат в 2023 году

Минкульт поддержит 71 киномероприятие в следующем году, сообщается на сайте ведомства. В том числе кинофестивали, мастер-классы и семинары, национальную... РИА Новости, 13.12.2022

2022-12-13T16:54

2022-12-13T16:54

2022-12-13T16:54

культура

новости культуры

кино и сериалы

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Минкульт поддержит 71 киномероприятие в следующем году, сообщается на сайте ведомства. В том числе кинофестивали, мастер-классы и семинары, национальную кинопремию. "Соответствующее решение было принято по итогам заседаний экспертного совета по проведению киномероприятий", — говорится в публикации.Как рассказали в ведомстве, в число успешно прошедших отбор мероприятий вошли, в частности, международный кинофестиваль духовно-нравственного кино "Золотой Витязь", фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс", национальная премия в области кинематографии "Золотой орел". Впервые при поддержке министерства пройдут международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы "Лампа" и фестиваль сериалов "Пилот"."При отборе проектов экспертный совет особое внимание уделял роли кинофестивалей в воспитании зрительской культуры, формировании интереса к кинематографу у локальных аудиторий, потенциалу кинофестивалей к открытию новых талантов и важности развития кинофестивального движения в регионах", — добавили в министерстве.

https://ria.ru/20221212/kino-1838034293.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)