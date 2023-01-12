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Россия будет добиваться освобождения Касема через ООН и ОБСЕ, заявили в МИД - РИА Новости, 12.01.2023
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Россия будет добиваться освобождения Касема через ООН и ОБСЕ, заявили в МИД
Россия будет добиваться освобождения Касема через ООН и ОБСЕ, заявили в МИД - РИА Новости, 12.01.2023
Россия будет добиваться освобождения Касема через ООН и ОБСЕ, заявили в МИД
Россия будет добиваться освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема через международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ, сообщила официальный... РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T13:35
2023-01-12T15:21
в мире
россия
оон
обсе
марат касем
задержание шеф-редактора sputnik литва касема
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россия будет добиваться освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема через международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова."Мы будем добиваться подключения к освобождению шеф-редактора портала Sputnik Литва профильных международных структур, в том числе по линии ООН, ЮНЕСКО. Но я не уверена, что что-то там еще теплится в ОБСЕ, но, по крайней мере, обвинять ОБСЕ в бездействии мы тоже будем", — заявила она.Дипломат указала, что международная структура должна давать результат, если "еще заявляет о себе в каком-то качестве".Москва также ожидает, что правозащитные неправительственные организации отреагируют на "политически мотивированную травлю" журналиста.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в рижскую Центральную тюрьму.В МИД России заявили, что задержание Касема в Латвии — террор против инакомыслия и месть диктаторских режимов за принципиальность журналиста. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что СЖР считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что организация будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все, что можно, для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".
https://ria.ru/20230111/kasem-1844132928.html
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в мире, россия, оон, обсе, марат касем, задержание шеф-редактора sputnik литва касема
В мире, Россия, ООН, ОБСЕ, Марат Касем, Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема
13:35 12.01.2023 (обновлено: 15:21 12.01.2023)
 
Россия будет добиваться освобождения Касема через ООН и ОБСЕ, заявили в МИД

МИД: освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Касема будут добиваться через ООН и ОБСЕ

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЖурналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россия будет добиваться освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема через международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Мы будем добиваться подключения к освобождению шеф-редактора портала Sputnik Литва профильных международных структур, в том числе по линии ООН, ЮНЕСКО. Но я не уверена, что что-то там еще теплится в ОБСЕ, но, по крайней мере, обвинять ОБСЕ в бездействии мы тоже будем", — заявила она.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 14:41
Друг арестованного Марата Касема опубликовал его письмо
Дипломат указала, что международная структура должна давать результат, если "еще заявляет о себе в каком-то качестве".
Москва также ожидает, что правозащитные неправительственные организации отреагируют на "политически мотивированную травлю" журналиста.
"Политическому террору в Латвии нужно положить конец, и Марат Касем должен выйти на свободу и возобновить свою профессиональную деятельность", — резюмировала Захарова.
Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в рижскую Центральную тюрьму.
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 12:14
Фонд мира погасит грозящий Касему штраф, заявил Слуцкий
В МИД России заявили, что задержание Касема в Латвии — террор против инакомыслия и месть диктаторских режимов за принципиальность журналиста. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что СЖР считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что организация будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все, что можно, для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".
Они так могут арестовать любого журналиста. Акция в поддержку Марата Касема
6 января, 17:19
"Они так могут арестовать любого журналиста". Акция в поддержку КасемаАкция с требованием освободить задержанного за профессиональную деятельность шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема состоялась у стен посольства Латвии в Москве. Поддержать Касема пришли гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, коллеги, а также общественные деятели. Журналиста задержали 5 января в Риге, куда он приехал к семье.
 
В миреРоссияООНОБСЕМарат КасемЗадержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема
 
 
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