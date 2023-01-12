https://ria.ru/20230112/kasem-1844381346.html

Россия будет добиваться освобождения Касема через ООН и ОБСЕ, заявили в МИД

Россия будет добиваться освобождения Касема через ООН и ОБСЕ, заявили в МИД - РИА Новости, 12.01.2023

Россия будет добиваться освобождения Касема через ООН и ОБСЕ, заявили в МИД

Россия будет добиваться освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема через международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ, сообщила официальный... РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T13:35

2023-01-12T13:35

2023-01-12T15:21

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марат касем

задержание шеф-редактора sputnik литва касема

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россия будет добиваться освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема через международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова."Мы будем добиваться подключения к освобождению шеф-редактора портала Sputnik Литва профильных международных структур, в том числе по линии ООН, ЮНЕСКО. Но я не уверена, что что-то там еще теплится в ОБСЕ, но, по крайней мере, обвинять ОБСЕ в бездействии мы тоже будем", — заявила она.Дипломат указала, что международная структура должна давать результат, если "еще заявляет о себе в каком-то качестве".Москва также ожидает, что правозащитные неправительственные организации отреагируют на "политически мотивированную травлю" журналиста.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в рижскую Центральную тюрьму.В МИД России заявили, что задержание Касема в Латвии — террор против инакомыслия и месть диктаторских режимов за принципиальность журналиста. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что СЖР считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что организация будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все, что можно, для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".

https://ria.ru/20230111/kasem-1844132928.html

https://ria.ru/20230112/kasem-1844343265.html

https://ria.ru/20230106/kasem-1843289888.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, оон, обсе, марат касем, задержание шеф-редактора sputnik литва касема