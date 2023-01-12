13:35 12.01.2023 (обновлено: 15:21 12.01.2023)
Россия будет добиваться освобождения Касема через ООН и ОБСЕ, заявили в МИД
МИД: освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Касема будут добиваться через ООН и ОБСЕ
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россия будет добиваться освобождения шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема через международные организации, в том числе ООН и ОБСЕ, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Мы будем добиваться подключения к освобождению шеф-редактора портала Sputnik Литва профильных международных структур, в том числе по линии ООН, ЮНЕСКО. Но я не уверена, что что-то там еще теплится в ОБСЕ, но, по крайней мере, обвинять ОБСЕ в бездействии мы тоже будем", — заявила она.
11 января, 14:41Друг арестованного Марата Касема опубликовал его письмо
Дипломат указала, что международная структура должна давать результат, если "еще заявляет о себе в каком-то качестве".
Москва также ожидает, что правозащитные неправительственные организации отреагируют на "политически мотивированную травлю" журналиста.
"Политическому террору в Латвии нужно положить конец, и Марат Касем должен выйти на свободу и возобновить свою профессиональную деятельность", — резюмировала Захарова.
Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, журналиста перевели в рижскую Центральную тюрьму.
В МИД России заявили, что задержание Касема в Латвии — террор против инакомыслия и месть диктаторских режимов за принципиальность журналиста. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что СЖР считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что организация будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все, что можно, для освобождения" Касема. Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".
6 января, 17:19"Они так могут арестовать любого журналиста". Акция в поддержку КасемаАкция с требованием освободить задержанного за профессиональную деятельность шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема состоялась у стен посольства Латвии в Москве. Поддержать Касема пришли гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, коллеги, а также общественные деятели. Журналиста задержали 5 января в Риге, куда он приехал к семье.