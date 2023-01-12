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Умер семикратный обладатель "Грэмми" Джефф Бек - РИА Новости, 12.01.2023
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Шоубиз
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Умер семикратный обладатель "Грэмми" Джефф Бек
Умер семикратный обладатель "Грэмми" Джефф Бек - РИА Новости, 12.01.2023
Умер семикратный обладатель "Грэмми" Джефф Бек
Умер британский гитарист-виртуоз и семикратный обладатель "Грэмми" Джефф Бек. Ему было 78 лет. РИА Новости, 12.01.2023
2023-01-12T11:08
2023-01-12T11:08
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Умер британский гитарист-виртуоз и семикратный обладатель "Грэмми" Джефф Бек. Ему было 78 лет. Коллеги и поклонники гитариста выразили соболезнования его семье. Бек начал музыкальную карьеру в 1964 году в рок-группе Yardbirds. Вместе с ним в коллективе выступали Эрик Клэптон и Джимми Пейдж. Спустя три года артист покинул Yardbirds и создал собственную команду Jeff Beck Group. В 1970-е годы гитарист начал сольную карьеру. Кроме того, он записывал совместные композиции с другими музыкантами. Прошлым летом Бек и актер Джонни Депп выпустили альбом "18". После релиза фольклорист Брюс Джексон обвинил их в использовании стихотворения заключенного для одной из композиций. В ответ артисты подали встречный иск на ученого. По их мнению, текст был народным и не имел автора. Ранее умер композитор Александр Шевченко. Ему был 61 год.
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Шоубиз, Шоу-бизнес, Знаменитости
11:08 12.01.2023
 
Умер семикратный обладатель "Грэмми" Джефф Бек

Семикратный обладатель "Грэмми" Джефф Бек умер в возрасте 78 лет

© AP Photo / Evan AgostiniБританский гитарист Джефф Бек
Британский гитарист Джефф Бек - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Evan Agostini
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Умер британский гитарист-виртуоз и семикратный обладатель "Грэмми" Джефф Бек. Ему было 78 лет.

"От имени его семьи мы с глубокой печалью сообщаем новость о смерти Джеффа Бека. Он скончался вчера после внезапного заражения бактериальным менингитом", – сообщили представители артиста в его Twitter-аккаунте.

Коллеги и поклонники гитариста выразили соболезнования его семье.
"Он был феноменальным гитаристом. Мои соболезнования семье!", "Ушла легенда", "Я начал слушать его, когда был подростком. Он был одним из лучших музыкантов. Покойтесь в миром!" – высказались комментаторы.
Бек начал музыкальную карьеру в 1964 году в рок-группе Yardbirds. Вместе с ним в коллективе выступали Эрик Клэптон и Джимми Пейдж. Спустя три года артист покинул Yardbirds и создал собственную команду Jeff Beck Group.
В 1970-е годы гитарист начал сольную карьеру. Кроме того, он записывал совместные композиции с другими музыкантами.
Прошлым летом Бек и актер Джонни Депп выпустили альбом "18". После релиза фольклорист Брюс Джексон обвинил их в использовании стихотворения заключенного для одной из композиций. В ответ артисты подали встречный иск на ученого. По их мнению, текст был народным и не имел автора.
Ранее умер композитор Александр Шевченко. Ему был 61 год.
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