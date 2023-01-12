https://ria.ru/20230112/bek-1844311122.html

Умер семикратный обладатель "Грэмми" Джефф Бек

Умер семикратный обладатель "Грэмми" Джефф Бек - РИА Новости, 12.01.2023

Умер семикратный обладатель "Грэмми" Джефф Бек

Умер британский гитарист-виртуоз и семикратный обладатель "Грэмми" Джефф Бек. Ему было 78 лет. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-12T11:08

2023-01-12T11:08

2023-01-12T11:08

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Умер британский гитарист-виртуоз и семикратный обладатель "Грэмми" Джефф Бек. Ему было 78 лет. Коллеги и поклонники гитариста выразили соболезнования его семье. Бек начал музыкальную карьеру в 1964 году в рок-группе Yardbirds. Вместе с ним в коллективе выступали Эрик Клэптон и Джимми Пейдж. Спустя три года артист покинул Yardbirds и создал собственную команду Jeff Beck Group. В 1970-е годы гитарист начал сольную карьеру. Кроме того, он записывал совместные композиции с другими музыкантами. Прошлым летом Бек и актер Джонни Депп выпустили альбом "18". После релиза фольклорист Брюс Джексон обвинил их в использовании стихотворения заключенного для одной из композиций. В ответ артисты подали встречный иск на ученого. По их мнению, текст был народным и не имел автора. Ранее умер композитор Александр Шевченко. Ему был 61 год.

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шоу-бизнес, знаменитости