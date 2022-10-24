https://ria.ru/20221024/depp-1826351879.html

Джонни Депп подал в суд из‑за обвинений в плагиате

Джонни Депп подал в суд из‑за обвинений в плагиате - РИА Новости, 24.10.2022

Джонни Депп подал в суд из‑за обвинений в плагиате

Джонни Депп и Джефф Бек подали в суд на фольклориста Брюса Джексона из-за обвинений в плагиате стиха, пишет The Rolling Stone. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T18:37

2022-10-24T18:37

2022-10-24T18:47

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Джонни Депп и Джефф Бек подали в суд на фольклориста Брюса Джексона из-за обвинений в плагиате стиха, пишет The Rolling Stone. Они хотят получить возмещение ущерба и стоимость услуг адвоката. А также требуют от Джексона заявление о том, что они не нарушали авторские права.Ученый заявил, что артисты использовали строки из "Hobo Ben" в песне "Sad Motherfuckin’ Parade". Автора у него нет — это произведение передавалось из уст в уста. Джексон записал его со слов одного заключенного в Миссури, который узнал его от своего отца. Фольклорист опубликовал стихотворение в своей книге 1974 года, а также представил в альбоме альбоме 1976 года. В иске Деппа и Бека утверждается, что стихи их песни местами отражают "Hobo Ben". Тем не менее "Sad Motherfuckin' Parade" в документе называется оригинальным произведением. Представители музыкантов не ответили на запрос The Rolling Stone уточнить, что значить такая формулировка. О том, что Деппа и Бека обвинил в плагиате стало известно еще 5 августа.

https://ria.ru/20221024/kanyewest-1826308064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, джонни депп, знаменитости