https://ria.ru/20221024/depp-1826351879.html
Джонни Депп подал в суд из‑за обвинений в плагиате
Джонни Депп подал в суд из‑за обвинений в плагиате - РИА Новости, 24.10.2022
Джонни Депп подал в суд из‑за обвинений в плагиате
Джонни Депп и Джефф Бек подали в суд на фольклориста Брюса Джексона из-за обвинений в плагиате стиха, пишет The Rolling Stone. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T18:37
2022-10-24T18:37
2022-10-24T18:47
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Джонни Депп и Джефф Бек подали в суд на фольклориста Брюса Джексона из-за обвинений в плагиате стиха, пишет The Rolling Stone. Они хотят получить возмещение ущерба и стоимость услуг адвоката. А также требуют от Джексона заявление о том, что они не нарушали авторские права.Ученый заявил, что артисты использовали строки из "Hobo Ben" в песне "Sad Motherfuckin’ Parade". Автора у него нет — это произведение передавалось из уст в уста. Джексон записал его со слов одного заключенного в Миссури, который узнал его от своего отца. Фольклорист опубликовал стихотворение в своей книге 1974 года, а также представил в альбоме альбоме 1976 года. В иске Деппа и Бека утверждается, что стихи их песни местами отражают "Hobo Ben". Тем не менее "Sad Motherfuckin' Parade" в документе называется оригинальным произведением. Представители музыкантов не ответили на запрос The Rolling Stone уточнить, что значить такая формулировка. О том, что Деппа и Бека обвинил в плагиате стало известно еще 5 августа.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, джонни депп, знаменитости
Культура, Новости культуры, Джонни Депп, Знаменитости
18:37 24.10.2022 (обновлено: 18:47 24.10.2022)
Джонни Депп подал в суд из‑за обвинений в плагиате
Джонни Депп подал в суд из‑за обвинений Брюса Джексона в плагиате стиха
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.
Джонни Депп и Джефф Бек подали в суд на фольклориста Брюса Джексона из-за обвинений в плагиате стиха, пишет
The Rolling Stone.
Они хотят получить возмещение ущерба и стоимость услуг адвоката. А также требуют от Джексона заявление о том, что они не нарушали авторские права.
Ученый заявил, что артисты использовали строки из "Hobo Ben" в песне "Sad Motherfuckin’ Parade". Автора у него нет — это произведение передавалось из уст в уста. Джексон записал его со слов одного заключенного в Миссури, который узнал его от своего отца. Фольклорист опубликовал стихотворение в своей книге 1974 года, а также представил в альбоме альбоме 1976 года.
В иске Деппа и Бека утверждается, что стихи их песни местами отражают "Hobo Ben". Тем не менее "Sad Motherfuckin' Parade" в документе называется оригинальным произведением. Представители музыкантов не ответили на запрос The Rolling Stone уточнить, что значить такая формулировка.
О том, что Деппа и Бека обвинил в плагиате стало
известно еще 5 августа.