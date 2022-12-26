https://ria.ru/20221226/shevchenko-1841413699.html

Умер композитор Александр Шевченко

Умер композитор Александр Шевченко - РИА Новости, 26.12.2022

Умер композитор Александр Шевченко

Композитор и бывший солист рок-группы "Зодчие" Александр Шевченко скончался на 62-м году жизни, об этом сообщили на официальной странице коллектива во... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T14:41

2022-12-26T14:41

2022-12-26T15:23

александр шевченко

шоубиз

алсу (алсу абрамова)

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Композитор и бывший солист рок-группы "Зодчие" Александр Шевченко скончался на 62-м году жизни, об этом сообщили на официальной странице коллектива во "ВКонтакте". О причинах смерти музыканта не сообщается.Александр Шевченко родился в июле 1961 года в городе Мары, на юге Туркменистана. Первую песню он написал в возрасте 12 лет, а в 1989-1991 годах был солистом группы "Зодчие". Коллектив был образован в 1980-м. Участниками группы в разные годы были Юрий Лоза, Валерий Сюткин, Леонид Липницкий, Геннадий Гордеев.Шевченко получил широкую известность после выхода альбома "Будет все, как ты захочешь" его группы "Дежа-вю". Песня "Будет все, как ты захочешь" впоследствии стала хитом, за нее музыкант получил премию "Золотой граммофон" в 1997 году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр шевченко, алсу (алсу абрамова)