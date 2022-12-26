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Умер композитор Александр Шевченко - РИА Новости, 26.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221226/shevchenko-1841413699.html
Умер композитор Александр Шевченко
Умер композитор Александр Шевченко - РИА Новости, 26.12.2022
Умер композитор Александр Шевченко
Композитор и бывший солист рок-группы "Зодчие" Александр Шевченко скончался на 62-м году жизни, об этом сообщили на официальной странице коллектива во... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T14:41
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александр шевченко
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Композитор и бывший солист рок-группы "Зодчие" Александр Шевченко скончался на 62-м году жизни, об этом сообщили на официальной странице коллектива во "ВКонтакте". О причинах смерти музыканта не сообщается.Александр Шевченко родился в июле 1961 года в городе Мары, на юге Туркменистана. Первую песню он написал в возрасте 12 лет, а в 1989-1991 годах был солистом группы "Зодчие". Коллектив был образован в 1980-м. Участниками группы в разные годы были Юрий Лоза, Валерий Сюткин, Леонид Липницкий, Геннадий Гордеев.Шевченко получил широкую известность после выхода альбома "Будет все, как ты захочешь" его группы "Дежа-вю". Песня "Будет все, как ты захочешь" впоследствии стала хитом, за нее музыкант получил премию "Золотой граммофон" в 1997 году.
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александр шевченко, алсу (алсу абрамова)
Александр Шевченко, Шоубиз, Алсу (Алсу Абрамова)
14:41 26.12.2022 (обновлено: 15:23 26.12.2022)
 
Умер композитор Александр Шевченко

Композитор и бывший солист группы "Зодчие" Александр Шевченко умер на 62-м году жизни

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАлександр Шевченко
Александр Шевченко - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Шевченко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Композитор и бывший солист рок-группы "Зодчие" Александр Шевченко скончался на 62-м году жизни, об этом сообщили на официальной странице коллектива во "ВКонтакте".

"Печальная новость... Сегодня ночью не стало певца и композитора, нашего большого друга, талантливого Александра Шевченко. Светлая память", — говорится в посте.

О причинах смерти музыканта не сообщается.
Александр Шевченко родился в июле 1961 года в городе Мары, на юге Туркменистана. Первую песню он написал в возрасте 12 лет, а в 1989-1991 годах был солистом группы "Зодчие". Коллектив был образован в 1980-м. Участниками группы в разные годы были Юрий Лоза, Валерий Сюткин, Леонид Липницкий, Геннадий Гордеев.
Шевченко получил широкую известность после выхода альбома "Будет все, как ты захочешь" его группы "Дежа-вю". Песня "Будет все, как ты захочешь" впоследствии стала хитом, за нее музыкант получил премию "Золотой граммофон" в 1997 году.
 
ШоубизАлександр ШевченкоАлсу (Алсу Абрамова)
 
 
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