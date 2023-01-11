https://ria.ru/20230111/zakupki-1843958915.html

Закупки госкомпаний у самозанятых выросли втрое в прошлом году

Закупки госкомпаний у самозанятых выросли втрое в прошлом году - РИА Новости, 11.01.2023

Закупки госкомпаний у самозанятых выросли втрое в прошлом году

Компании с госучастием в 2022 году закупили у самозанятых продукции, услуг и работ на общую сумму почти 3,4 миллиарда рублей, что втрое больше, чем годом ранее, РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T10:00

2023-01-11T10:00

2023-01-11T10:00

александр исаевич

андрей белоусов

корпорация мсп

россия

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Компании с госучастием в 2022 году закупили у самозанятых продукции, услуг и работ на общую сумму почти 3,4 миллиарда рублей, что втрое больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные Корпорации МСП (КМСП), полученные от крупнейших заказчиков.При этом, по информации института развития, количество поставщиков из сегмента самозанятых по итогам года также выросло в три раза до 4,5 тысяч."Увеличение объема закупок и рост числа поставщиков-самозанятых - это тренд, обусловленный общим увеличением количества людей, выбирающих налог на профессиональную деятельность. За прошлый год их число превысило 6 миллионов человек, увеличившись более чем в 1,5 раза в сравнении с 2021 годом. Для помощи с поиском заказов мы в прошлом году создали на Цифровой платформе МСП.РФ специальный блок, предназначенный для поддержки самозанятых", - сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба КМСП.По итогам 2022 года наиболее востребованными в системе закупок были услуги самозанятых, связанные с рекламой и исследованиями конъюнктуры рынка — 830 миллионов рублей (26,14%), проводными телекоммуникациями — 212 миллионов (6,68%), зданиями и работами по их возведению — 100 миллионов (3,15%), поддержкой исполнительских искусств — 86 миллионов (2,71%) и непосредственно исполнительскими искусствами — 79 миллионов рублей (2,48%).Самый высокий прирост объема закупок в 2022 году по сравнению с годом ранее был зафиксирован в таких направлениях, как юридические услуги (в 128 раз), поддержка исполнительских искусств (в 80 раз), здания и работы по их возведению (в 55 раз).Список регионов-лидеров по объемам закупок у самозанятых в 2022 году возглавила Москва (663 миллиона рублей). Далее следуют Московская (364 миллиона) и Рязанская (207,6 миллиона) области, Санкт-Петербург (137 миллионов) и Новосибирская область (135 миллионов рублей).Участвовать в закупках по 223-ФЗ (закупки организаций с госучастием) на тех же условиях, что малый и средний бизнес, самозанятые могут с 1 апреля 2020 года. Их поддержка — одно из направлений нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20221215/msp-1838665633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр исаевич, андрей белоусов, корпорация мсп, россия, технологии, новости компаний - экономика