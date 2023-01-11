22:12 11.01.2023 (обновлено: 22:21 11.01.2023)
Гросси сообщил, что на ЗАЭС продолжают работать только треть сотрудников
Глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что на ЗАЭС продолжают работать только треть сотрудников
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
РИМ, 11 янв – РИА Новости. На Запорожской АЭС продолжают работать 3-4 тысячи человек, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"На данный момент из 10 тысяч сотрудников станции у нас есть только 3-4 тысячи, продолжающих работу, многие покинули регион, другие больше не хотят работать", - сказал Гросси в эфире итальянского новостного телеканала Rainews24.
Отвечая на вопрос об обвинениях с украинской стороны, что эти сотрудники удерживаются силой, Гросси заявил, что "как гендиректор" (МАГАТЭ) не может об этом говорить.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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