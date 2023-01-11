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Гросси сообщил, что на ЗАЭС продолжают работать только треть сотрудников - РИА Новости, 11.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230111/zaes-1844259506.html
Гросси сообщил, что на ЗАЭС продолжают работать только треть сотрудников
Гросси сообщил, что на ЗАЭС продолжают работать только треть сотрудников - РИА Новости, 11.01.2023
Гросси сообщил, что на ЗАЭС продолжают работать только треть сотрудников
На Запорожской АЭС продолжают работать 3-4 тысячи человек, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T22:12
2023-01-11T22:21
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
энергодар
запорожская аэс
магатэ
украина
запорожская область
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РИМ, 11 янв – РИА Новости. На Запорожской АЭС продолжают работать 3-4 тысячи человек, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Отвечая на вопрос об обвинениях с украинской стороны, что эти сотрудники удерживаются силой, Гросси заявил, что "как гендиректор" (МАГАТЭ) не может об этом говорить. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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в мире, рафаэль гросси, энергодар, запорожская аэс, магатэ, украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Украина, Запорожская область
22:12 11.01.2023 (обновлено: 22:21 11.01.2023)
 
Гросси сообщил, что на ЗАЭС продолжают работать только треть сотрудников

Глава МАГАТЭ Гросси сообщил, что на ЗАЭС продолжают работать только треть сотрудников

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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РИМ, 11 янв – РИА Новости. На Запорожской АЭС продолжают работать 3-4 тысячи человек, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"На данный момент из 10 тысяч сотрудников станции у нас есть только 3-4 тысячи, продолжающих работу, многие покинули регион, другие больше не хотят работать", - сказал Гросси в эфире итальянского новостного телеканала Rainews24.
Отвечая на вопрос об обвинениях с украинской стороны, что эти сотрудники удерживаются силой, Гросси заявил, что "как гендиректор" (МАГАТЭ) не может об этом говорить.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиЭнергодарЗапорожская АЭСМАГАТЭУкраинаЗапорожская область
 
 
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