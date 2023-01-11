https://ria.ru/20230111/zaes-1844259506.html

Гросси сообщил, что на ЗАЭС продолжают работать только треть сотрудников

Гросси сообщил, что на ЗАЭС продолжают работать только треть сотрудников - РИА Новости, 11.01.2023

Гросси сообщил, что на ЗАЭС продолжают работать только треть сотрудников

На Запорожской АЭС продолжают работать 3-4 тысячи человек, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. РИА Новости, 11.01.2023

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2023-01-11T22:12

2023-01-11T22:21

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украина

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РИМ, 11 янв – РИА Новости. На Запорожской АЭС продолжают работать 3-4 тысячи человек, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Отвечая на вопрос об обвинениях с украинской стороны, что эти сотрудники удерживаются силой, Гросси заявил, что "как гендиректор" (МАГАТЭ) не может об этом говорить. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20221220/energodar-1840015173.html

энергодар

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