https://ria.ru/20230111/spetsoperatsiya-1844221619.html

Герасимова назначили командующим Объединенной группировкой войск

Герасимова назначили командующим Объединенной группировкой войск - РИА Новости, 11.01.2023

Герасимова назначили командующим Объединенной группировкой войск

Министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова командующим группировкой сил в зоне специальной... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:31

2023-01-11T18:31

2023-01-11T21:31

россия

безопасность

сергей шойгу

валерий герасимов

сергей суровикин

украина

воздушно-космические силы россии

донбасс

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции.Уточняется, что его заместителями стали главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков, замначальника Генштаба Алексей Ким и главком ВКС Сергей Суровикин, ранее занимавший должность командующего Объединенной группировкой.В ведомстве подчеркнули, что повышение уровня командования в рамках спецоперации связано с расширением масштаба решаемых задач. Кроме того, речь идет о необходимости организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск, а также повышении качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками сил.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230111/spetsoperatsiya-1844094975.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, безопасность, сергей шойгу, валерий герасимов, сергей суровикин, украина, воздушно-космические силы россии, донбасс, олег салюков