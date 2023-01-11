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Герасимова назначили командующим Объединенной группировкой войск - РИА Новости, 11.01.2023
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Герасимова назначили командующим Объединенной группировкой войск
Герасимова назначили командующим Объединенной группировкой войск - РИА Новости, 11.01.2023
Герасимова назначили командующим Объединенной группировкой войск
Министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова командующим группировкой сил в зоне специальной... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:31
2023-01-11T21:31
россия
безопасность
сергей шойгу
валерий герасимов
сергей суровикин
украина
воздушно-космические силы россии
донбасс
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции.Уточняется, что его заместителями стали главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков, замначальника Генштаба Алексей Ким и главком ВКС Сергей Суровикин, ранее занимавший должность командующего Объединенной группировкой.В ведомстве подчеркнули, что повышение уровня командования в рамках спецоперации связано с расширением масштаба решаемых задач. Кроме того, речь идет о необходимости организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск, а также повышении качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками сил.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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россия, безопасность, сергей шойгу, валерий герасимов, сергей суровикин, украина, воздушно-космические силы россии, донбасс, олег салюков
Россия, Безопасность, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов, Сергей Суровикин, Украина, Воздушно-космические силы России, Донбасс, Олег Салюков
18:31 11.01.2023 (обновлено: 21:31 11.01.2023)
 
Герасимова назначили командующим Объединенной группировкой войск

Глава Минобороны Шойгу назначил Герасимова командующим Объединенной группировкой войск

© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкВалерий Герасимов
Валерий Герасимов
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Валерий Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции.

"Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба ВС Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов", — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что его заместителями стали главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков, замначальника Генштаба Алексей Ким и главком ВКС Сергей Суровикин, ранее занимавший должность командующего Объединенной группировкой.
В ведомстве подчеркнули, что повышение уровня командования в рамках спецоперации связано с расширением масштаба решаемых задач. Кроме того, речь идет о необходимости организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск, а также повышении качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками сил.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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РоссияБезопасностьСергей ШойгуВалерий ГерасимовСергей СуровикинУкраинаВоздушно-космические силы РоссииДонбассОлег Салюков
 
 
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