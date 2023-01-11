18:31 11.01.2023 (обновлено: 21:31 11.01.2023)
Герасимова назначили командующим Объединенной группировкой войск
Глава Минобороны Шойгу назначил Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
© Пресс-служба Минобороны РФ
Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу назначил начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова командующим группировкой сил в зоне специальной военной операции.
"Командующим Объединенной группировкой войск (сил) назначен начальник Генерального штаба ВС Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов", — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что его заместителями стали главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков, замначальника Генштаба Алексей Ким и главком ВКС Сергей Суровикин, ранее занимавший должность командующего Объединенной группировкой.
В ведомстве подчеркнули, что повышение уровня командования в рамках спецоперации связано с расширением масштаба решаемых задач. Кроме того, речь идет о необходимости организации более тесного взаимодействия между видами и родами войск, а также повышении качества всех видов обеспечения и эффективности управления группировками сил.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.