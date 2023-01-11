Рейтинг@Mail.ru
Посадка неисправного корабля "Союз МС-22" запланирована в штатном районе - РИА Новости, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20230111/soyuz-1844204765.html
Посадка неисправного корабля "Союз МС-22" запланирована в штатном районе
Посадка неисправного корабля "Союз МС-22" запланирована в штатном районе - РИА Новости, 11.01.2023
Посадка неисправного корабля "Союз МС-22" запланирована в штатном районе
Посадка неисправного корабля "Союз МС-22" запланирована в штатном районе в Казахстане, сообщил в среду исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T17:50
2023-01-11T17:51
наука
космос - риа наука
казахстан
земля
сергей крикалев
роскосмос
наса
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754908889_0:66:2050:1219_1920x0_80_0_0_10f8b49ec34e493900888e901214d06e.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Посадка неисправного корабля "Союз МС-22" запланирована в штатном районе в Казахстане, сообщил в среду исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев. "В штатном районе, да", - ответил Крикалев на пресс-конференции, организованной и транслируемой НАСА, на вопрос, будет ли посадка неисправного корабля "Союз МС-22" произведена в штатном районе в Казахстане. По его словам, сценарий возвращения корабля "Союз МС-22" будет близким к штатному. Кроме того, на корабле планируется вернуть с МКС несколько образцов экспериментов и оборудования. 15 декабря 2022 года на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" произошла разгерметизация охлаждающего контура. Из-за этого был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Из-за неисправности температура в корабле стала повышаться, потом её удалось стабилизировать, какой-либо угрозы для экипажа нет. Прокопьев и Петелин вместе с американцем Фрэнком Рубио должны были вернуться на "Союзе МС-22" на Землю во второй половине марта 2023 года. Специалисты после анализа причин и состояния корабля пришли к выводу, что на "Союзе МС-22" возвращать экипаж домой нельзя. Вместо него 20 февраля к МКС будет отправлен в беспилотном режиме "Союз МС-23", а сама экспедиция Прокопьева, Рубио и Петелина, продлена, правда, неизвестно, на какое время. "Союз МС-22" так же пустым вернется на Землю.
https://ria.ru/20230109/kosmos-1843580448.html
https://ria.ru/20230111/soyuz-1844176252.html
казахстан
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754908889_143:0:1908:1324_1920x0_80_0_0_f1bd7b9e016896248a668381f9630c50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, казахстан, земля, сергей крикалев, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс)
Наука, Космос - РИА Наука, Казахстан, Земля, Сергей Крикалев, Роскосмос, НАСА, Международная космическая станция (МКС)
17:50 11.01.2023 (обновлено: 17:51 11.01.2023)
 
Посадка неисправного корабля "Союз МС-22" запланирована в штатном районе

"Роскосмос": посадка корабля "Союз МС-22" запланирована в штатном районе в Казахстане

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкСпускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз"
Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля Союз - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Посадка неисправного корабля "Союз МС-22" запланирована в штатном районе в Казахстане, сообщил в среду исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
"В штатном районе, да", - ответил Крикалев на пресс-конференции, организованной и транслируемой НАСА, на вопрос, будет ли посадка неисправного корабля "Союз МС-22" произведена в штатном районе в Казахстане.
Старт ракеты-носителя - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 09:48
Доступ Европы к космосу может быть под угрозой, заявили в ЕКА
По его словам, сценарий возвращения корабля "Союз МС-22" будет близким к штатному. Кроме того, на корабле планируется вернуть с МКС несколько образцов экспериментов и оборудования.
15 декабря 2022 года на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" произошла разгерметизация охлаждающего контура. Из-за этого был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Из-за неисправности температура в корабле стала повышаться, потом её удалось стабилизировать, какой-либо угрозы для экипажа нет. Прокопьев и Петелин вместе с американцем Фрэнком Рубио должны были вернуться на "Союзе МС-22" на Землю во второй половине марта 2023 года.
Специалисты после анализа причин и состояния корабля пришли к выводу, что на "Союзе МС-22" возвращать экипаж домой нельзя. Вместо него 20 февраля к МКС будет отправлен в беспилотном режиме "Союз МС-23", а сама экспедиция Прокопьева, Рубио и Петелина, продлена, правда, неизвестно, на какое время. "Союз МС-22" так же пустым вернется на Землю.
Манипулятор, управляемый космонавтом Анной Кикиной, обследует корабль Союз МС-22 после обнаружения разгерметизации системы охлаждения корабля
Вчера, 17:36Наука
"Нам нужны такие аварии": как спасут космонавтов из "Союза" с пробоиной
 
НаукаКосмос - РИА НаукаКазахстанЗемляСергей КрикалевРоскосмосНАСАМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала