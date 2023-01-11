17:50 11.01.2023 (обновлено: 17:51 11.01.2023)
Посадка неисправного корабля "Союз МС-22" запланирована в штатном районе
"Роскосмос": посадка корабля "Союз МС-22" запланирована в штатном районе в Казахстане
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкСпускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз"
Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля "Союз". Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Посадка неисправного корабля "Союз МС-22" запланирована в штатном районе в Казахстане, сообщил в среду исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
"В штатном районе, да", - ответил Крикалев на пресс-конференции, организованной и транслируемой НАСА, на вопрос, будет ли посадка неисправного корабля "Союз МС-22" произведена в штатном районе в Казахстане.
По его словам, сценарий возвращения корабля "Союз МС-22" будет близким к штатному. Кроме того, на корабле планируется вернуть с МКС несколько образцов экспериментов и оборудования.
15 декабря 2022 года на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" произошла разгерметизация охлаждающего контура. Из-за этого был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Из-за неисправности температура в корабле стала повышаться, потом её удалось стабилизировать, какой-либо угрозы для экипажа нет. Прокопьев и Петелин вместе с американцем Фрэнком Рубио должны были вернуться на "Союзе МС-22" на Землю во второй половине марта 2023 года.
Специалисты после анализа причин и состояния корабля пришли к выводу, что на "Союзе МС-22" возвращать экипаж домой нельзя. Вместо него 20 февраля к МКС будет отправлен в беспилотном режиме "Союз МС-23", а сама экспедиция Прокопьева, Рубио и Петелина, продлена, правда, неизвестно, на какое время. "Союз МС-22" так же пустым вернется на Землю.