https://ria.ru/20230111/soyuz-1844204765.html

Посадка неисправного корабля "Союз МС-22" запланирована в штатном районе

Посадка неисправного корабля "Союз МС-22" запланирована в штатном районе - РИА Новости, 11.01.2023

Посадка неисправного корабля "Союз МС-22" запланирована в штатном районе

Посадка неисправного корабля "Союз МС-22" запланирована в штатном районе в Казахстане, сообщил в среду исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:50

2023-01-11T17:50

2023-01-11T17:51

наука

космос - риа наука

казахстан

земля

сергей крикалев

роскосмос

наса

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Посадка неисправного корабля "Союз МС-22" запланирована в штатном районе в Казахстане, сообщил в среду исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев. "В штатном районе, да", - ответил Крикалев на пресс-конференции, организованной и транслируемой НАСА, на вопрос, будет ли посадка неисправного корабля "Союз МС-22" произведена в штатном районе в Казахстане. По его словам, сценарий возвращения корабля "Союз МС-22" будет близким к штатному. Кроме того, на корабле планируется вернуть с МКС несколько образцов экспериментов и оборудования. 15 декабря 2022 года на пристыкованном к МКС "Союзе МС-22" произошла разгерметизация охлаждающего контура. Из-за этого был отменен выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. Из-за неисправности температура в корабле стала повышаться, потом её удалось стабилизировать, какой-либо угрозы для экипажа нет. Прокопьев и Петелин вместе с американцем Фрэнком Рубио должны были вернуться на "Союзе МС-22" на Землю во второй половине марта 2023 года. Специалисты после анализа причин и состояния корабля пришли к выводу, что на "Союзе МС-22" возвращать экипаж домой нельзя. Вместо него 20 февраля к МКС будет отправлен в беспилотном режиме "Союз МС-23", а сама экспедиция Прокопьева, Рубио и Петелина, продлена, правда, неизвестно, на какое время. "Союз МС-22" так же пустым вернется на Землю.

https://ria.ru/20230109/kosmos-1843580448.html

https://ria.ru/20230111/soyuz-1844176252.html

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космос - риа наука, казахстан, земля, сергей крикалев, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс)