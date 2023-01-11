В Ленинградской области ребенка засыпало снегом из уборочной техники

В Гатчине СК возбудил дело после того, как ребенка засыпало снегом из уборочной техники
Россия вновь подтвердила статус самой холодной страны.
Россия вновь подтвердила статус самой холодной страны.
Две трети российской территории находится в зоне аномальных морозов.
Две трети российской территории находится в зоне аномальных морозов.
Воздух в некоторых городах холоднее нормы на 15-20 градусов.
Воздух в некоторых городах холоднее нормы на 15-20 градусов.
Температура на экране мобильного телефона в Новосибирске.
Температура на экране мобильного телефона в Новосибирске.
Похолоданием мы обязаны антициклону с полюса холода Оймякон.
Похолоданием мы обязаны антициклону с полюса холода Оймякон.
Туристы фотографируются на фоне мечети Кул-Шариф в Казани.
Туристы фотографируются на фоне мечети Кул-Шариф в Казани.
В Уфе сейчас минус 39 градусов, в Новосибирской области — до минус 45, в Якутии — минус 60-65.
В Уфе сейчас минус 39 градусов, в Новосибирской области — до минус 45, в Якутии — минус 60-65.
Спасатели рекомендовали водителям отказаться от дальних поездок, а если дорога неизбежна, то использовать в пути пункты обогрева.
Спасатели рекомендовали водителям отказаться от дальних поездок, а если дорога неизбежна, то использовать в пути пункты обогрева.
Замерзшее Гуамское ущелье в Краснодарском крае.
В сильные морозы лучше не находиться на улице без особой надобности и не оставлять там детей без присмотра.
В сильные морозы лучше не находиться на улице без особой надобности и не оставлять там детей без присмотра.
При первых же симптомах замерзания лучше зайти на несколько минут в магазин, аптеку или кафе, чтобы согреться.
При первых же симптомах замерзания лучше зайти на несколько минут в магазин, аптеку или кафе, чтобы согреться.
Морозы не время для закаливания, поэтому одеваться нужно так, чтобы не оставлять открытых мест и сохранять тепло.
Морозы не время для закаливания, поэтому одеваться нужно так, чтобы не оставлять открытых мест и сохранять тепло.
Остается надеяться, что похолодание не будет долгим.
Остается надеяться, что похолодание не будет долгим.
Жилые дома в тумане над Ангарой в Иркутске.
Россия вновь подтвердила статус самой холодной страны.
Две трети российской территории находится в зоне аномальных морозов.
Воздух в некоторых городах холоднее нормы на 15-20 градусов.
Температура на экране мобильного телефона в Новосибирске.
Похолоданием мы обязаны антициклону с полюса холода Оймякон.
Туристы фотографируются на фоне мечети Кул-Шариф в Казани.
В Уфе сейчас минус 39 градусов, в Новосибирской области — до минус 45, в Якутии — минус 60-65.
Спасатели рекомендовали водителям отказаться от дальних поездок, а если дорога неизбежна, то использовать в пути пункты обогрева.
Замерзшее Гуамское ущелье в Краснодарском крае.
В сильные морозы лучше не находиться на улице без особой надобности и не оставлять там детей без присмотра.
При первых же симптомах замерзания лучше зайти на несколько минут в магазин, аптеку или кафе, чтобы согреться.
Морозы не время для закаливания, поэтому одеваться нужно так, чтобы не оставлять открытых мест и сохранять тепло.
Остается надеяться, что похолодание не будет долгим.
Жилые дома в тумане над Ангарой в Иркутске.