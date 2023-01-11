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В Ленинградской области ребенка засыпало снегом из уборочной техники - РИА Новости, 11.01.2023
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В Ленинградской области ребенка засыпало снегом из уборочной техники
В Ленинградской области ребенка засыпало снегом из уборочной техники - РИА Новости, 11.01.2023
В Ленинградской области ребенка засыпало снегом из уборочной техники
Ребенка в Ленинградской области засыпало снегом из уборочной техники, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T19:02
2023-01-11T19:28
происшествия
ленинградская область
гатчина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Ребенка в Ленинградской области засыпало снегом из уборочной техники, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по региону. Сообщается, что инцидент произошел в Гатчине. "Следственным отделом по городу Гатчина Следственного управления СК России по Ленинградской области по факту, опубликованному в социальных сетях о том, что ребенка засыпало снегом из уборочной техники, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место происшествия выехало руководство следственного отдела по городу Гатчина, следователи и следователь-криминалист. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления. Как сообщает прокуратура Ленинградской области, Гатчинской городской прокуратурой организована проверка информации о возможном причинении вреда здоровью несовершеннолетнего. "В ходе проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетнего, а также требований законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве", - отмечается в сообщении. По данным ряда СМИ, жители откапывали ребенка из сугроба лопатой.
https://ria.ru/20230104/lavina-1843026463.html
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ленинградская область
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Снегоуборщик засыпал ребенка снегом. Работа следователей после происшествия
Снегоуборщик засыпал ребенка снегом. Работа следователей после происшествия
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происшествия, ленинградская область, гатчина, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Гатчина, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
19:02 11.01.2023 (обновлено: 19:28 11.01.2023)
 
В Ленинградской области ребенка засыпало снегом из уборочной техники

В Гатчине СК возбудил дело после того, как ребенка засыпало снегом из уборочной техники

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Ребенка в Ленинградской области засыпало снегом из уборочной техники, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по региону.
Сообщается, что инцидент произошел в Гатчине.
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"Следственным отделом по городу Гатчина Следственного управления СК России по Ленинградской области по факту, опубликованному в социальных сетях о том, что ребенка засыпало снегом из уборочной техники, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия выехало руководство следственного отдела по городу Гатчина, следователи и следователь-криминалист.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления.
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Как сообщает прокуратура Ленинградской области, Гатчинской городской прокуратурой организована проверка информации о возможном причинении вреда здоровью несовершеннолетнего. "В ходе проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетнего, а также требований законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве", - отмечается в сообщении.
По данным ряда СМИ, жители откапывали ребенка из сугроба лопатой.
Ой, мороз, мороз: аномальные холода в России
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанк

Россия вновь подтвердила статус самой холодной страны.

Девушка в городе Тара Омской области
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Россия вновь подтвердила статус самой холодной страны.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Две трети российской территории находится в зоне аномальных морозов.

Туристы на узкоколейной железной дороге в Гуамском ущелье, замерзшем из-за сильных морозов, в Краснодарском крае
2 из 14

Две трети российской территории находится в зоне аномальных морозов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Воздух в некоторых городах холоднее нормы на 15-20 градусов.

Туман над рекой Ангара в Иркутске
3 из 14

Воздух в некоторых городах холоднее нормы на 15-20 градусов.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Температура на экране мобильного телефона в Новосибирске.

Температура на экране мобильного телефона в Новосибирске
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Температура на экране мобильного телефона в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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Похолоданием мы обязаны антициклону с полюса холода Оймякон.

Мужчина кормит птиц на берегу реки Исеть в Историческом сквере Екатеринбурга
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Похолоданием мы обязаны антициклону с полюса холода Оймякон.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Туристы фотографируются на фоне мечети Кул-Шариф в Казани.

Туристы фотографируются на фоне мечети Кул Шариф в Казанском кремле
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Туристы фотографируются на фоне мечети Кул-Шариф в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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В Уфе сейчас минус 39 градусов, в Новосибирской области — до минус 45, в Якутии — минус 60-65.

Отражение церкви в окне жилого дома в городе Тара Омской области
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В Уфе сейчас минус 39 градусов, в Новосибирской области — до минус 45, в Якутии — минус 60-65.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанк

Спасатели рекомендовали водителям отказаться от дальних поездок, а если дорога неизбежна, то использовать в пути пункты обогрева.

Лошади в деревне Бобровка Омской области
8 из 14

Спасатели рекомендовали водителям отказаться от дальних поездок, а если дорога неизбежна, то использовать в пути пункты обогрева.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Замерзшее Гуамское ущелье в Краснодарском крае.

Замерзшее Гуамское ущелье в Краснодарском крае
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Замерзшее Гуамское ущелье в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

В сильные морозы лучше не находиться на улице без особой надобности и не оставлять там детей без присмотра.

Юноша кутается в шарф на улице в Казани
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В сильные морозы лучше не находиться на улице без особой надобности и не оставлять там детей без присмотра.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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При первых же симптомах замерзания лучше зайти на несколько минут в магазин, аптеку или кафе, чтобы согреться.

Трубы Уралмашзавода в Екатеринбурге
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При первых же симптомах замерзания лучше зайти на несколько минут в магазин, аптеку или кафе, чтобы согреться.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Морозы не время для закаливания, поэтому одеваться нужно так, чтобы не оставлять открытых мест и сохранять тепло.

Термометр на здании железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный
12 из 14

Морозы не время для закаливания, поэтому одеваться нужно так, чтобы не оставлять открытых мест и сохранять тепло.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанк

Остается надеяться, что похолодание не будет долгим.

Зяблики на рябине в городе Тара Омской области
13 из 14

Остается надеяться, что похолодание не будет долгим.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Жилые дома в тумане над Ангарой в Иркутске.

Жилые дома в тумане над рекой Ангара в Иркутске
14 из 14

Жилые дома в тумане над Ангарой в Иркутске.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
1 из 14

Россия вновь подтвердила статус самой холодной страны.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
2 из 14

Две трети российской территории находится в зоне аномальных морозов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 14

Воздух в некоторых городах холоднее нормы на 15-20 градусов.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
4 из 14

Температура на экране мобильного телефона в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 14

Похолоданием мы обязаны антициклону с полюса холода Оймякон.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
6 из 14

Туристы фотографируются на фоне мечети Кул-Шариф в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 14

В Уфе сейчас минус 39 градусов, в Новосибирской области — до минус 45, в Якутии — минус 60-65.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
8 из 14

Спасатели рекомендовали водителям отказаться от дальних поездок, а если дорога неизбежна, то использовать в пути пункты обогрева.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
9 из 14

Замерзшее Гуамское ущелье в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
10 из 14

В сильные морозы лучше не находиться на улице без особой надобности и не оставлять там детей без присмотра.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
11 из 14

При первых же симптомах замерзания лучше зайти на несколько минут в магазин, аптеку или кафе, чтобы согреться.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
12 из 14

Морозы не время для закаливания, поэтому одеваться нужно так, чтобы не оставлять открытых мест и сохранять тепло.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 14

Остается надеяться, что похолодание не будет долгим.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
14 из 14

Жилые дома в тумане над Ангарой в Иркутске.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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