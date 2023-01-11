https://ria.ru/20230111/sneg-1844232826.html

В Ленинградской области ребенка засыпало снегом из уборочной техники

В Ленинградской области ребенка засыпало снегом из уборочной техники - РИА Новости, 11.01.2023

В Ленинградской области ребенка засыпало снегом из уборочной техники

Ребенка в Ленинградской области засыпало снегом из уборочной техники, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по региону. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T19:02

2023-01-11T19:02

2023-01-11T19:28

происшествия

ленинградская область

гатчина

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв - РИА Новости. Ребенка в Ленинградской области засыпало снегом из уборочной техники, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по региону. Сообщается, что инцидент произошел в Гатчине. "Следственным отделом по городу Гатчина Следственного управления СК России по Ленинградской области по факту, опубликованному в социальных сетях о том, что ребенка засыпало снегом из уборочной техники, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении. Отмечается, что на место происшествия выехало руководство следственного отдела по городу Гатчина, следователи и следователь-криминалист. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления. Как сообщает прокуратура Ленинградской области, Гатчинской городской прокуратурой организована проверка информации о возможном причинении вреда здоровью несовершеннолетнего. "В ходе проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетнего, а также требований законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве", - отмечается в сообщении. По данным ряда СМИ, жители откапывали ребенка из сугроба лопатой.

https://ria.ru/20230104/lavina-1843026463.html

https://ria.ru/20221227/naled-1841668605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Снегоуборщик засыпал ребенка снегом. Работа следователей после происшествия Снегоуборщик засыпал ребенка снегом. Работа следователей после происшествия 2023-01-11T19:02 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ленинградская область, гатчина, россия, следственный комитет россии (ск рф)