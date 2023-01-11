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Ой, мороз, мороз: аномальные холода в России - РИА Новости, 11.01.2023
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Ой, мороз, мороз: аномальные холода в России
Ой, мороз, мороз: аномальные холода в России - РИА Новости, 11.01.2023
Ой, мороз, мороз: аномальные холода в России
Во многих регионах установилась экстремально холодная погода. Фиксируются абсолютные минимумы температуры воздуха: например, в якутском селе Жилинда столбики... РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:01
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фото
россия
погода
зима (время года)
фото - туризм
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Во многих регионах установилась экстремально холодная погода. Фиксируются абсолютные минимумы температуры воздуха: например, в якутском селе Жилинда столбики термометров опускались ниже 60 градусов. Морозные кадры — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, россия, погода, зима (время года), фото - туризм
Фото, Россия, Погода, Зима (время года), Фото - Туризм
14:01 11.01.2023
 

Ой, мороз, мороз: аномальные холода в России

Читать ria.ru в
Во многих регионах установилась экстремально холодная погода. Фиксируются абсолютные минимумы температуры воздуха: например, в якутском селе Жилинда столбики термометров опускались ниже 60 градусов. Морозные кадры — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанк

Россия вновь подтвердила статус самой холодной страны.

Девушка в городе Тара Омской области
1 из 14

Россия вновь подтвердила статус самой холодной страны.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Две трети российской территории находится в зоне аномальных морозов.

Туристы на узкоколейной железной дороге в Гуамском ущелье, замерзшем из-за сильных морозов, в Краснодарском крае
2 из 14

Две трети российской территории находится в зоне аномальных морозов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Воздух в некоторых городах холоднее нормы на 15-20 градусов.

Туман над рекой Ангара в Иркутске
3 из 14

Воздух в некоторых городах холоднее нормы на 15-20 градусов.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Температура на экране мобильного телефона в Новосибирске.

Температура на экране мобильного телефона в Новосибирске
4 из 14

Температура на экране мобильного телефона в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Похолоданием мы обязаны антициклону с полюса холода Оймякон.

Мужчина кормит птиц на берегу реки Исеть в Историческом сквере Екатеринбурга
5 из 14

Похолоданием мы обязаны антициклону с полюса холода Оймякон.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Туристы фотографируются на фоне мечети Кул-Шариф в Казани.

Туристы фотографируются на фоне мечети Кул Шариф в Казанском кремле
6 из 14

Туристы фотографируются на фоне мечети Кул-Шариф в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанк

В Уфе сейчас минус 39 градусов, в Новосибирской области — до минус 45, в Якутии — минус 60-65.

Отражение церкви в окне жилого дома в городе Тара Омской области
7 из 14

В Уфе сейчас минус 39 градусов, в Новосибирской области — до минус 45, в Якутии — минус 60-65.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанк

Спасатели рекомендовали водителям отказаться от дальних поездок, а если дорога неизбежна, то использовать в пути пункты обогрева.

Лошади в деревне Бобровка Омской области
8 из 14

Спасатели рекомендовали водителям отказаться от дальних поездок, а если дорога неизбежна, то использовать в пути пункты обогрева.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Замерзшее Гуамское ущелье в Краснодарском крае.

Замерзшее Гуамское ущелье в Краснодарском крае
9 из 14

Замерзшее Гуамское ущелье в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

В сильные морозы лучше не находиться на улице без особой надобности и не оставлять там детей без присмотра.

Юноша кутается в шарф на улице в Казани
10 из 14

В сильные морозы лучше не находиться на улице без особой надобности и не оставлять там детей без присмотра.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

При первых же симптомах замерзания лучше зайти на несколько минут в магазин, аптеку или кафе, чтобы согреться.

Трубы Уралмашзавода в Екатеринбурге
11 из 14

При первых же симптомах замерзания лучше зайти на несколько минут в магазин, аптеку или кафе, чтобы согреться.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Морозы не время для закаливания, поэтому одеваться нужно так, чтобы не оставлять открытых мест и сохранять тепло.

Термометр на здании железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный
12 из 14

Морозы не время для закаливания, поэтому одеваться нужно так, чтобы не оставлять открытых мест и сохранять тепло.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанк

Остается надеяться, что похолодание не будет долгим.

Зяблики на рябине в городе Тара Омской области
13 из 14

Остается надеяться, что похолодание не будет долгим.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Жилые дома в тумане над Ангарой в Иркутске.

Жилые дома в тумане над рекой Ангара в Иркутске
14 из 14

Жилые дома в тумане над Ангарой в Иркутске.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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