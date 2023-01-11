https://ria.ru/20230111/sber-1843632280.html

Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР)

Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) - РИА Новости, 11.01.2023

Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР)

Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) – орган межправительственного взаимодействия в интересах обеспечения устойчивого развития региона, расширения... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T02:02

2023-01-11T02:02

2023-01-11T02:02

справки

совет баренцева/евроарктического региона

россия

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Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) – орган межправительственного взаимодействия в интересах обеспечения устойчивого развития региона, расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества в области экономики, торговли, науки и техники, окружающей среды и развития транспортной инфраструктуры.Сама идея и концепция Баренцева региона была разработана и выдвинута норвежскими политиками. 24 апреля 1992 года министр иностранных дел Норвегии Торвальд Столтенберг впервые ввел в политический лексикон понятие Баренцева региона, а также по его инициативе в городе Тромсе состоялась встреча руководителей трех северонорвежских губерний Финнмарка, Тромса, Нурланда и руководства Мурманской и Архангельской областей. Образованная на этой встрече рабочая группа должна была в координации с центральными властями продвигать двустороннее взаимодействие в сфере экономики, науки, экологии и человеческих контактов. Позднее к этой работе присоединились представители шведской губернии Норрботтен и финской Лапландии. Так была начата работа по созданию Баренцева/Евроарктического региона, а вместе с этим осуществлен выход на качественно новый уровень политических, экономических и культурных контактов между населением северных районов России, Норвегии, Швеции и Финляндии. 11 января 1993 года в городе Киркенес (Норвегия) состоялась Конференция по сотрудничеству в Баренцевом/Евроарктическом регионе, в которой приняли участие министры иностранных дел и представители Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Российской Федерации, Швеции и Комиссии Европейских сообществ. В качестве наблюдателей присутствовали представители из США, Канады, Франции, Германии, Японии, Польши и Великобритании.Участниками конференции была подписана декларация о сотрудничестве в Баренцевом/Евроарктическом регионе (Киркенесская декларация).Декларация рассматривала сотрудничество в Баренцевом/Евроарктическом регионе как средство обеспечения стабильности и устойчивого развития в регионе и Европе в целом, международного мира и безопасности.Киркенесская декларация провозглашала создание Совета Баренцева/Евроарктического региона, определяла цели и задачи его деятельности, территориально-административные единицы, вошедшие в состав объединения (подчеркивая возможность их расширения). В качестве основных сфер сотрудничества были определены охрана окружающей среды, экономика, научно-техническое сотрудничество, совершенствование инфраструктуры транспорта и коммуникаций, обеспечение прав коренного населения Севера, культурное сотрудничество, туризм.Сотрудничество в Баренцевом/Евроарктическом регионе осуществляется на двух уровнях: межправительственного Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) и межрегионального Баренцева регионального совета (БРС).Членами Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) являются Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и Европейская комиссия. Председательство в Совете осуществляется поочередно между Финляндией, Норвегией, Россией и Швецией. На период 2021-2023 годов председательствует Финляндия.СБЕР собирается на уровне министров иностранных дел в стране председательства в конце каждого срока председательства. В период между министерскими встречами работу СБЕР организует Комитет старших должностных лиц.Для улучшения качества двустороннего взаимодействия на региональном уровне был создан Баренцев региональный совет (БРС) – орган непосредственного сотрудничества административно-территориальных образований.В Баренцев региональный совет входят следующие территории: провинция Лапландия, области Оулу, Кайнуу и Северная Карелия (Финляндия); норвежские области Нурланн и Тромс-ог-Финнмарк (образовалась в результате слияния областей Финнмарк и Тромс); шведские провинции Норрботтен и Вестерботтен; Архангельская и Мурманская области, Республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округПредседательство в Баренцевом региональном совете сменяется раз в два года. Председателем на период 2021-2023 годов является Ненецкий автономный округ. В целях конкретизации сотрудничества в различных областях были созданы рабочие группы по вопросам здравоохранения, образования, культуры, туризма, транспорта и логистики, делового сотрудничества, проблемам молодежи, по предотвращению ЧС и др. В целях обеспечения технической поддержки многостороннего скоординированного регионального сотрудничества в рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона и Баренцева регионального совета был учрежден международный Баренцев секретариат.В марте 2022 года на фоне специальной операции РФ по демилитаризации Украины Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция и Исландия, а также Евросоюз сообщили о приостановке сотрудничества с Россией в рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона. В российском МИД отметили, что "эти откровенно недружественные шаги противоречат базовым принципам функционирования СБЕР, а отказ от взаимодействия чреват подрывом стабильности, атмосферы доверия и добрососедства на севере Европы, ведет к сворачиванию выстраивавшихся десятилетиями контактов между людьми".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, совет баренцева/евроарктического региона, россия