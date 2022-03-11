https://ria.ru/20220311/arktika-1777616831.html

Совет Евроарктического региона без России теряет смысл, заявили в МИД

Совет Евроарктического региона без России теряет смысл, заявили в МИД - РИА Новости, 11.03.2022

Совет Евроарктического региона без России теряет смысл, заявили в МИД

Отказ от работы с РФ в Совете Баренцева-Евроарктического региона чреват подрывом стабильности на Севере Европы, говорится в комментарии официального... РИА Новости, 11.03.2022

2022-03-11T11:19

2022-03-11T11:19

2022-03-11T11:42

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Отказ от работы с РФ в Совете Баренцева-Евроарктического региона чреват подрывом стабильности на Севере Европы, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.В МИД РФ напомнили, что 8 марта партнеры России по "Северному измерению" (Евросоюз, Исландия и Норвегия) и 9 марта страны-участницы СБЕР (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция), а также ЕС, выступив с необоснованными обвинениями в адрес России, объявили о решении приостановить участие России в данных форматах."Эти откровенно недружественные шаги противоречат базовым принципам функционирования СИ и СБЕР, работа которых строится на основе консенсуса и до последнего момента не была подвержена политической конъюнктуре. Отказ от взаимодействия по их линии чреват подрывом стабильности, атмосферы доверия и добрососедства на Севере Европы, ведет к сворачиванию выстраивавшихся десятилетиями контактов между людьми", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.В российском дипведомстве рассчитывают, что взаимодействие с Россией в структурах на Севере Европы рано или поздно будет возобновлено, иначе их существование не имеет смысла. "Исходим из того, что практическое взаимодействие на Севере в интересах его жителей рано или поздно будет так или иначе возобновлено", - подчеркнули в МИД РФ.Также в Москве ожидают, что ресурсы этих структур не будут использованы в информационной войне против РФ."Ожидаем, что Интернет-ресурсы "Северного измерения" и СБЕР не будут использоваться в целях информационной войны, размещение антироссийских материалов на них неприемлемо", - заключили в МИД РФ.

https://ria.ru/20220309/arktika-1777264024.html

https://ria.ru/20220303/lavrov-1776251518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, норвегия, финляндия, россия, евросоюз