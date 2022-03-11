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Совет Евроарктического региона без России теряет смысл, заявили в МИД
Совет Евроарктического региона без России теряет смысл, заявили в МИД - РИА Новости, 11.03.2022
Совет Евроарктического региона без России теряет смысл, заявили в МИД
Отказ от работы с РФ в Совете Баренцева-Евроарктического региона чреват подрывом стабильности на Севере Европы, говорится в комментарии официального... РИА Новости, 11.03.2022
2022-03-11T11:19
2022-03-11T11:42
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Отказ от работы с РФ в Совете Баренцева-Евроарктического региона чреват подрывом стабильности на Севере Европы, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.В МИД РФ напомнили, что 8 марта партнеры России по "Северному измерению" (Евросоюз, Исландия и Норвегия) и 9 марта страны-участницы СБЕР (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция), а также ЕС, выступив с необоснованными обвинениями в адрес России, объявили о решении приостановить участие России в данных форматах."Эти откровенно недружественные шаги противоречат базовым принципам функционирования СИ и СБЕР, работа которых строится на основе консенсуса и до последнего момента не была подвержена политической конъюнктуре. Отказ от взаимодействия по их линии чреват подрывом стабильности, атмосферы доверия и добрососедства на Севере Европы, ведет к сворачиванию выстраивавшихся десятилетиями контактов между людьми", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.В российском дипведомстве рассчитывают, что взаимодействие с Россией в структурах на Севере Европы рано или поздно будет возобновлено, иначе их существование не имеет смысла. "Исходим из того, что практическое взаимодействие на Севере в интересах его жителей рано или поздно будет так или иначе возобновлено", - подчеркнули в МИД РФ.Также в Москве ожидают, что ресурсы этих структур не будут использованы в информационной войне против РФ."Ожидаем, что Интернет-ресурсы "Северного измерения" и СБЕР не будут использоваться в целях информационной войны, размещение антироссийских материалов на них неприемлемо", - заключили в МИД РФ.
https://ria.ru/20220309/arktika-1777264024.html
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в мире, норвегия, финляндия, россия, евросоюз
11:19 11.03.2022 (обновлено: 11:42 11.03.2022)
 
Совет Евроарктического региона без России теряет смысл, заявили в МИД

В МИД заявили, что совет Баренцева-Евроарктического региона без России теряет смысл

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Отказ от работы с РФ в Совете Баренцева-Евроарктического региона чреват подрывом стабильности на Севере Европы, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
В МИД РФ напомнили, что 8 марта партнеры России по "Северному измерению" (Евросоюз, Исландия и Норвегия) и 9 марта страны-участницы СБЕР (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция), а также ЕС, выступив с необоснованными обвинениями в адрес России, объявили о решении приостановить участие России в данных форматах.
Баренцево море - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 12:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Страны Евроарктического региона приостановили сотрудничество с Россией
"Эти откровенно недружественные шаги противоречат базовым принципам функционирования СИ и СБЕР, работа которых строится на основе консенсуса и до последнего момента не была подвержена политической конъюнктуре. Отказ от взаимодействия по их линии чреват подрывом стабильности, атмосферы доверия и добрососедства на Севере Европы, ведет к сворачиванию выстраивавшихся десятилетиями контактов между людьми", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
В российском дипведомстве рассчитывают, что взаимодействие с Россией в структурах на Севере Европы рано или поздно будет возобновлено, иначе их существование не имеет смысла. "Исходим из того, что практическое взаимодействие на Севере в интересах его жителей рано или поздно будет так или иначе возобновлено", - подчеркнули в МИД РФ.
"Будем внимательно отслеживать происходящее в СИ и СБЕР, дадим соответствующую правовую оценку. Но уже сейчас понятно, что без России существование указанных структур теряет смысл. По сути, они превращаются в "закрытый клуб", обслуживающий интересы Евросоюза", - добавили в дипведомстве.
Также в Москве ожидают, что ресурсы этих структур не будут использованы в информационной войне против РФ.
"Ожидаем, что Интернет-ресурсы "Северного измерения" и СБЕР не будут использоваться в целях информационной войны, размещение антироссийских материалов на них неприемлемо", - заключили в МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
3 марта, 13:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров выразил надежду, что западные партнеры "перебесятся" и начнут диалог
 
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