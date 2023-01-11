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Биография Муртазы Рахимова

Биография Муртазы Рахимова - РИА Новости, 11.01.2023

Биография Муртазы Рахимова

Муртаза Губайдуллович Рахимов родился 7 февраля 1934 года в деревне Таваканово Кугарчинского района Башкирской АССР. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T23:45

2023-01-11T23:45

2023-01-11T23:45

муртаза рахимов

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Муртаза Губайдуллович Рахимов родился 7 февраля 1934 года в деревне Таваканово Кугарчинского района Башкирской АССР. В 1964 году окончил Уфимский нефтяной институт. В 1956-1960 годах работал на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе оператором. В 1960-1990 годах продолжил трудовую деятельность на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе имени ХХII съезда КПСС начальником установки, заместителем начальника цеха, заместителем главного инженера, главным химиком (с 1976 года), главным инженером (с 1978 года). В 1986-1990 годах - директор Уфимского нефтеперерабатывающего завода имени XXII съезда КПСС. В 1989 году избран народным депутатом СССР и членом Верховного Совета СССР. С 1990 по 1993 год - председатель Верховного Совета Республики Башкортостан. 12 декабря 1993 года избран первым президентом Республики Башкортостан, переизбран 14 июня 1998 года. Вновь избран на этот пост 21 декабря 2003 года. 10 октября 2006 года по предложению президента РФ Владимира Путина государственным собранием (Курултаем) республики наделен полномочиями президента Республики Башкортостан на очередной срок. 15 июля 2010 года была принята президентом России досрочная отставка Муртазы Рахимова с поста президента Башкирии. Рахимов избирался народным депутатом СССР, народным депутатом Республики Башкортостан Уфимского городского совета народных депутатов. Входил в состав Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Был членом Госсовета РФ, входил в состав рабочей группы по подготовке предложений о разграничении полномочий и предметов ведения между федеральным, региональным и муниципальным уровнями власти. Муртаза Рахимов награжден орденами "Знак Почета" (1980), Трудового Красного Знамени (1986), Дружбы народов (1994), "За заслуги перед Отечеством" II степени (1999), "За заслуги перед Республикой Башкортостан" (2000), "За заслуги во внешней торговле" (Королевство Бельгия, 2000), "За пользу Отечеству" имени В.Н. Татищева (Российская академия естественных наук, 2002), Салавата Юлаева (2004), Дружбы народов (2009), "За заслуги перед Отечеством" I степени (2010) и другими наградами. "Заслуженный рационализатор РСФСР" (1974), "Заслуженный нефтяник Башкирской АССР" (1977), лауреат национальной общественной премии имени Петра Великого (1999). 11 января 2023 года Муртаза Рахимов умер на 89-м году жизни.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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муртаза рахимов, справки, республика башкортостан, россия, совет федерации рф