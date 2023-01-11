https://ria.ru/20230111/rakhimov-1844259954.html

Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов

Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов - РИА Новости, 12.01.2023

Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов умер на 89-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона. РИА Новости, 12.01.2023

2023-01-11T22:16

2023-01-11T22:16

2023-01-12T00:26

муртаза рахимов

республика башкортостан

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УФА, 11 янв — РИА Новости. Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов умер на 89-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.Политик скончался в среду после продолжительной болезни.Глава региона Радий Хабиров поручил создать оргкомитет по организации похорон Рахимова. Они пройдут 13 января. О месте похорон сообщат по итогам заседания оргкомитета.Муртаза Губайдуллович Рахимов родился 7 февраля 1934 года в деревне Таваканово Кугарчинского района Башкирской АССР. В 1956 году окончил Уфимский нефтяной техникум, после чего устроился на Уфимский нефтеперерабатывающий завод, где проработал с 1956 по 1990 год, пройдя путь от оператора до директора предприятия. В 1964 году Рахимов без отрыва от производства окончил Уфимский нефтяной институт.В 1990 году стал председателем Верховного Совета Республики Башкортостан. В 1993 году его избрали первым президентом Республики Башкортостан. 4 июня 1998 года его переизбрали на второй срок, а 21 декабря 2003 года — на третий. 10 октября 2006 года по предложению президента России Владимира Путина депутаты Государственного Собрания-Курултая Башкирии наделили Муртазу Рахимова полномочиями президента Республики Башкортостан. 12 июля 2010 года заявил о намерении досрочно покинуть свой пост, 15 июля президент России Дмитрий Медведев принял его отставку.Рахимов избирался народным депутатом СССР, народным депутатом Республики Башкортостан, Уфимского городского Совета народных депутатов. Также он был членом Верховного Совета СССР, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и исполкома Уфимского городского Совета народных депутатов.

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республика башкортостан

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муртаза рахимов, республика башкортостан