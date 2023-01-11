https://ria.ru/20230111/puteshestviya-1844078830.html

В Домодедово назвали самые популярные города для путешествий на Новый год

В Домодедово назвали самые популярные города для путешествий на Новый год - РИА Новости, 11.01.2023

В Домодедово назвали самые популярные города для путешествий на Новый год

В аэропорту Домодедово назвали самые популярные новогодние направления, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T14:31

2023-01-11T14:31

2023-01-11T14:31

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В аэропорту Домодедово назвали самые популярные новогодние направления, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "Традиционно лидером среди российских городов стал Сочи — пассажиропоток на маршруте в этом сезоне вырос на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А самым популярным международным направлением — Дубай, трафик в который увеличился на 41 процент", — говорится в релизе. Во время праздничных каникул также крайне востребованными маршрутами у пассажиров стали Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды и Новосибирск. На международных воздушных линиях — Ташкент, Стамбул, Ереван и Анталья. Самым популярным днем для вылета на отдых стало 30 декабря, когда Домодедово обслужил более 240 рейсов. Порядка 4,3 тысячи пассажиров встретили Новый год в воздухе, вылетев 31 декабря из аэропорта.

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сочи

дубай

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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