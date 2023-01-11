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В Домодедово назвали самые популярные города для путешествий на Новый год - РИА Новости, 11.01.2023
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Туризм
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В Домодедово назвали самые популярные города для путешествий на Новый год
В Домодедово назвали самые популярные города для путешествий на Новый год - РИА Новости, 11.01.2023
В Домодедово назвали самые популярные города для путешествий на Новый год
В аэропорту Домодедово назвали самые популярные новогодние направления, сообщает пресс-служба воздушной гавани. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T14:31
2023-01-11T14:31
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
дубай
домодедово (аэропорт)
аэропорты
москва
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В аэропорту Домодедово назвали самые популярные новогодние направления, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "Традиционно лидером среди российских городов стал Сочи — пассажиропоток на маршруте в этом сезоне вырос на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А самым популярным международным направлением — Дубай, трафик в который увеличился на 41 процент", — говорится в релизе. Во время праздничных каникул также крайне востребованными маршрутами у пассажиров стали Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды и Новосибирск. На международных воздушных линиях — Ташкент, Стамбул, Ереван и Анталья. Самым популярным днем для вылета на отдых стало 30 декабря, когда Домодедово обслужил более 240 рейсов. Порядка 4,3 тысячи пассажиров встретили Новый год в воздухе, вылетев 31 декабря из аэропорта.
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туризм, новости - туризм, сочи, дубай, домодедово (аэропорт), аэропорты, москва
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Дубай, Домодедово (аэропорт), Аэропорты, Москва
14:31 11.01.2023
 
В Домодедово назвали самые популярные города для путешествий на Новый год

У Домодедово самыми популярными городами для путешествий на Новый год стали Сочи и Дубай

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В аэропорту Домодедово назвали самые популярные новогодние направления, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"Традиционно лидером среди российских городов стал Сочи — пассажиропоток на маршруте в этом сезоне вырос на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А самым популярным международным направлением — Дубай, трафик в который увеличился на 41 процент", — говорится в релизе.
Во время праздничных каникул также крайне востребованными маршрутами у пассажиров стали Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды и Новосибирск. На международных воздушных линиях — Ташкент, Стамбул, Ереван и Анталья.
Самым популярным днем для вылета на отдых стало 30 декабря, когда Домодедово обслужил более 240 рейсов. Порядка 4,3 тысячи пассажиров встретили Новый год в воздухе, вылетев 31 декабря из аэропорта.
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