https://ria.ru/20230111/oopt-1844197445.html

В Ленобласти создадут новую ООПТ — "Бухта Желтая"

В Ленобласти создадут новую ООПТ — "Бухта Желтая" - РИА Новости, 11.01.2023

В Ленобласти создадут новую ООПТ — "Бухта Желтая"

49-ю особо охраняемую природную территорию (ООПТ) – памятник природы "Бухта Желтая" в Выборгском районе, сообщил губернатор Ленинградской области Александр... РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T17:29

2023-01-11T17:29

2023-01-11T17:29

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

выборгский район

финский залив

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв — РИА Новости. В Ленинградской области создадут 49-ю особо охраняемую природную территорию (ООПТ) – памятник природы "Бухта Желтая" в Выборгском районе, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках отмечаемого в среду Всероссийского дня заповедников."Хорошая новость ко Всероссийскому дню заповедников ― область завершила подготовку обосновательной базы и документации для создания новой особо охраняемой природной территории – памятника природы "Бухта Желтая" в Выборгском районе. Для посетителей уже традиционно оборудуем экотропы, места для наблюдений и стоянок", ― сказал глава Ленобласти.В пресс-службе областной администрации уточнили, что памятник природы "Бухта Желтая" будет расположен на северном побережье Финского залива в районе бухт Желтой, Малоостровской и Дубовой. Территория является местом стоянок водоплавающих и околоводных птиц на Беломоро-Балтийском пролётном пути. Для защиты экосистемы побережья Финского залива режим охраны установлен на площади 613 га. Особой охране подлежат места гнездования местных водоплавающих и околоводных птиц, сосновые леса на дюнах и береговых валах, еловые леса по долинам рек и ручьёв, приморская и болотная растительность.В Ленинградской области действуют три ООПТ федерального значения: государственные заповедники "Нижне-Свирский" и "Восток Финского залива", заказник "Мшинское болото", 48 ООПТ регионального значения: два природных парка, 27 государственных природных заказника, 19 памятников природы и четыре ООПТ местного значения. Общая площадь ООПТ – 7,2 процента от всей территории области — 605,3 тысячи гектаров, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221124/lenoblast-1833934214.html

ленинградская область

выборгский район

финский залив

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Алёна Пава

александр дрозденко, ленинградская область, выборгский район, финский залив