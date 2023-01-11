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Прокуратура проверит сообщения о замерзающих в краснодарской школе учениках - РИА Новости, 11.01.2023
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Прокуратура проверит сообщения о замерзающих в краснодарской школе учениках
Прокуратура проверит сообщения о замерзающих в краснодарской школе учениках - РИА Новости, 11.01.2023
Прокуратура проверит сообщения о замерзающих в краснодарской школе учениках
Прокуратура начала проверку информации о том, что ученики начальных классов мерзнут в краснодарской школе. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T18:11
2023-01-11T18:11
происшествия
краснодар
россия
краснодарский край
школа
дети
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о том, что ученики начальных классов мерзнут в краснодарской школе. Местные жители жалуются в соцсетях, что ученики младших классов школы №86 станицы Старокорсунской в Краснодаре в первый учебный день после новогодних каникул сидели на уроках в верхней одежде, потому что в помещение было только 10 градусов. "Органами прокуратуры края по результатам проведенной проверки будет дана оценка полноте принятых уполномоченными органами мер по обеспечению теплоснабжением здания образовательной организации", - говорится в сообщении надзорного ведомства Кубани. Кроме того, власти сообщают, что отклонение в работе котельной, обогревающей новый корпус 86-й школы, произошло из-за сбоя датчика температуры воздуха. Датчик нагревался от солнечных лучей и показывал неверную температуру в помещении, из-за чего могла упасть температура воздуха в школе, сообщил муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара. "Как пояснили в департаменте образования, для продолжения учебного процесса детей вчера перевели в другие кабинеты, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам", - говорится в Telegram-канале МЦУ Краснодара. Отмечается, что, по состоянию на среду, отопление в школе работает. Однако в рамках организованной проверки следователи выехали в школу и зафиксировали в классах температуру ниже нормы. По поручению руководителя краевого следственного управления СКР организована проверка сведений о некачественном строительстве школы, сообщили в пресс-службе СУСК по региону.
https://ria.ru/20230111/volgograd-1844043112.html
краснодар
россия
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происшествия, краснодар, россия, краснодарский край, школа, дети, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодар, Россия, Краснодарский край, Школа, Дети, Следственный комитет России (СК РФ)
18:11 11.01.2023
 
Прокуратура проверит сообщения о замерзающих в краснодарской школе учениках

Прокуратура проверит сообщения о замерзающих учениках в школе в станице Старокорсунской

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о том, что ученики начальных классов мерзнут в краснодарской школе.
Местные жители жалуются в соцсетях, что ученики младших классов школы №86 станицы Старокорсунской в Краснодаре в первый учебный день после новогодних каникул сидели на уроках в верхней одежде, потому что в помещение было только 10 градусов.
Люди держат руки над батареей - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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Жители домов в центре Волгограда остались без отопления в мороз
"Органами прокуратуры края по результатам проведенной проверки будет дана оценка полноте принятых уполномоченными органами мер по обеспечению теплоснабжением здания образовательной организации", - говорится в сообщении надзорного ведомства Кубани.
Кроме того, власти сообщают, что отклонение в работе котельной, обогревающей новый корпус 86-й школы, произошло из-за сбоя датчика температуры воздуха. Датчик нагревался от солнечных лучей и показывал неверную температуру в помещении, из-за чего могла упасть температура воздуха в школе, сообщил муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара.
"Как пояснили в департаменте образования, для продолжения учебного процесса детей вчера перевели в другие кабинеты, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам", - говорится в Telegram-канале МЦУ Краснодара.
Отмечается, что, по состоянию на среду, отопление в школе работает. Однако в рамках организованной проверки следователи выехали в школу и зафиксировали в классах температуру ниже нормы. По поручению руководителя краевого следственного управления СКР организована проверка сведений о некачественном строительстве школы, сообщили в пресс-службе СУСК по региону.
Ой, мороз, мороз: аномальные холода в России
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанк

Россия вновь подтвердила статус самой холодной страны.

Девушка в городе Тара Омской области
1 из 14

Россия вновь подтвердила статус самой холодной страны.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Две трети российской территории находится в зоне аномальных морозов.

Туристы на узкоколейной железной дороге в Гуамском ущелье, замерзшем из-за сильных морозов, в Краснодарском крае
2 из 14

Две трети российской территории находится в зоне аномальных морозов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Воздух в некоторых городах холоднее нормы на 15-20 градусов.

Туман над рекой Ангара в Иркутске
3 из 14

Воздух в некоторых городах холоднее нормы на 15-20 градусов.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Температура на экране мобильного телефона в Новосибирске.

Температура на экране мобильного телефона в Новосибирске
4 из 14

Температура на экране мобильного телефона в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

Похолоданием мы обязаны антициклону с полюса холода Оймякон.

Мужчина кормит птиц на берегу реки Исеть в Историческом сквере Екатеринбурга
5 из 14

Похолоданием мы обязаны антициклону с полюса холода Оймякон.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Туристы фотографируются на фоне мечети Кул-Шариф в Казани.

Туристы фотографируются на фоне мечети Кул Шариф в Казанском кремле
6 из 14

Туристы фотографируются на фоне мечети Кул-Шариф в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанк

В Уфе сейчас минус 39 градусов, в Новосибирской области — до минус 45, в Якутии — минус 60-65.

Отражение церкви в окне жилого дома в городе Тара Омской области
7 из 14

В Уфе сейчас минус 39 градусов, в Новосибирской области — до минус 45, в Якутии — минус 60-65.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанк

Спасатели рекомендовали водителям отказаться от дальних поездок, а если дорога неизбежна, то использовать в пути пункты обогрева.

Лошади в деревне Бобровка Омской области
8 из 14

Спасатели рекомендовали водителям отказаться от дальних поездок, а если дорога неизбежна, то использовать в пути пункты обогрева.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанк

Замерзшее Гуамское ущелье в Краснодарском крае.

Замерзшее Гуамское ущелье в Краснодарском крае
9 из 14

Замерзшее Гуамское ущелье в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

В сильные морозы лучше не находиться на улице без особой надобности и не оставлять там детей без присмотра.

Юноша кутается в шарф на улице в Казани
10 из 14

В сильные морозы лучше не находиться на улице без особой надобности и не оставлять там детей без присмотра.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк

При первых же симптомах замерзания лучше зайти на несколько минут в магазин, аптеку или кафе, чтобы согреться.

Трубы Уралмашзавода в Екатеринбурге
11 из 14

При первых же симптомах замерзания лучше зайти на несколько минут в магазин, аптеку или кафе, чтобы согреться.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Морозы не время для закаливания, поэтому одеваться нужно так, чтобы не оставлять открытых мест и сохранять тепло.

Термометр на здании железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный
12 из 14

Морозы не время для закаливания, поэтому одеваться нужно так, чтобы не оставлять открытых мест и сохранять тепло.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанк

Остается надеяться, что похолодание не будет долгим.

Зяблики на рябине в городе Тара Омской области
13 из 14

Остается надеяться, что похолодание не будет долгим.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Ирина Алтухова / Перейти в медиабанк

Жилые дома в тумане над Ангарой в Иркутске.

Жилые дома в тумане над рекой Ангара в Иркутске
14 из 14

Жилые дома в тумане над Ангарой в Иркутске.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
1 из 14

Россия вновь подтвердила статус самой холодной страны.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
2 из 14

Две трети российской территории находится в зоне аномальных морозов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 14

Воздух в некоторых городах холоднее нормы на 15-20 градусов.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
4 из 14

Температура на экране мобильного телефона в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 14

Похолоданием мы обязаны антициклону с полюса холода Оймякон.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
6 из 14

Туристы фотографируются на фоне мечети Кул-Шариф в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
7 из 14

В Уфе сейчас минус 39 градусов, в Новосибирской области — до минус 45, в Якутии — минус 60-65.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
8 из 14

Спасатели рекомендовали водителям отказаться от дальних поездок, а если дорога неизбежна, то использовать в пути пункты обогрева.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
9 из 14

Замерзшее Гуамское ущелье в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
10 из 14

В сильные морозы лучше не находиться на улице без особой надобности и не оставлять там детей без присмотра.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
11 из 14

При первых же симптомах замерзания лучше зайти на несколько минут в магазин, аптеку или кафе, чтобы согреться.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
12 из 14

Морозы не время для закаливания, поэтому одеваться нужно так, чтобы не оставлять открытых мест и сохранять тепло.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 14

Остается надеяться, что похолодание не будет долгим.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
14 из 14

Жилые дома в тумане над Ангарой в Иркутске.

© РИА Новости / Ирина Алтухова
Перейти в медиабанк
 
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