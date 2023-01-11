Прокуратура проверит сообщения о замерзающих в краснодарской школе учениках

Прокуратура проверит сообщения о замерзающих учениках в школе в станице Старокорсунской
Россия вновь подтвердила статус самой холодной страны.
Россия вновь подтвердила статус самой холодной страны.
Две трети российской территории находится в зоне аномальных морозов.
Две трети российской территории находится в зоне аномальных морозов.
Воздух в некоторых городах холоднее нормы на 15-20 градусов.
Воздух в некоторых городах холоднее нормы на 15-20 градусов.
Температура на экране мобильного телефона в Новосибирске.
Температура на экране мобильного телефона в Новосибирске.
Похолоданием мы обязаны антициклону с полюса холода Оймякон.
Похолоданием мы обязаны антициклону с полюса холода Оймякон.
Туристы фотографируются на фоне мечети Кул-Шариф в Казани.
Туристы фотографируются на фоне мечети Кул-Шариф в Казани.
В Уфе сейчас минус 39 градусов, в Новосибирской области — до минус 45, в Якутии — минус 60-65.
В Уфе сейчас минус 39 градусов, в Новосибирской области — до минус 45, в Якутии — минус 60-65.
Спасатели рекомендовали водителям отказаться от дальних поездок, а если дорога неизбежна, то использовать в пути пункты обогрева.
Спасатели рекомендовали водителям отказаться от дальних поездок, а если дорога неизбежна, то использовать в пути пункты обогрева.
Замерзшее Гуамское ущелье в Краснодарском крае.
В сильные морозы лучше не находиться на улице без особой надобности и не оставлять там детей без присмотра.
В сильные морозы лучше не находиться на улице без особой надобности и не оставлять там детей без присмотра.
При первых же симптомах замерзания лучше зайти на несколько минут в магазин, аптеку или кафе, чтобы согреться.
При первых же симптомах замерзания лучше зайти на несколько минут в магазин, аптеку или кафе, чтобы согреться.
Морозы не время для закаливания, поэтому одеваться нужно так, чтобы не оставлять открытых мест и сохранять тепло.
Морозы не время для закаливания, поэтому одеваться нужно так, чтобы не оставлять открытых мест и сохранять тепло.
Остается надеяться, что похолодание не будет долгим.
Остается надеяться, что похолодание не будет долгим.
Жилые дома в тумане над Ангарой в Иркутске.
Россия вновь подтвердила статус самой холодной страны.
Две трети российской территории находится в зоне аномальных морозов.
Воздух в некоторых городах холоднее нормы на 15-20 градусов.
Температура на экране мобильного телефона в Новосибирске.
Похолоданием мы обязаны антициклону с полюса холода Оймякон.
Туристы фотографируются на фоне мечети Кул-Шариф в Казани.
В Уфе сейчас минус 39 градусов, в Новосибирской области — до минус 45, в Якутии — минус 60-65.
Спасатели рекомендовали водителям отказаться от дальних поездок, а если дорога неизбежна, то использовать в пути пункты обогрева.
Замерзшее Гуамское ущелье в Краснодарском крае.
В сильные морозы лучше не находиться на улице без особой надобности и не оставлять там детей без присмотра.
При первых же симптомах замерзания лучше зайти на несколько минут в магазин, аптеку или кафе, чтобы согреться.
Морозы не время для закаливания, поэтому одеваться нужно так, чтобы не оставлять открытых мест и сохранять тепло.
Остается надеяться, что похолодание не будет долгим.
Жилые дома в тумане над Ангарой в Иркутске.