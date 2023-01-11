https://ria.ru/20230111/moroz-1844213744.html

Прокуратура проверит сообщения о замерзающих в краснодарской школе учениках

Прокуратура проверит сообщения о замерзающих в краснодарской школе учениках - РИА Новости, 11.01.2023

Прокуратура проверит сообщения о замерзающих в краснодарской школе учениках

Прокуратура начала проверку информации о том, что ученики начальных классов мерзнут в краснодарской школе. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T18:11

2023-01-11T18:11

2023-01-11T18:11

происшествия

краснодар

россия

краснодарский край

школа

дети

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КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации о том, что ученики начальных классов мерзнут в краснодарской школе. Местные жители жалуются в соцсетях, что ученики младших классов школы №86 станицы Старокорсунской в Краснодаре в первый учебный день после новогодних каникул сидели на уроках в верхней одежде, потому что в помещение было только 10 градусов. "Органами прокуратуры края по результатам проведенной проверки будет дана оценка полноте принятых уполномоченными органами мер по обеспечению теплоснабжением здания образовательной организации", - говорится в сообщении надзорного ведомства Кубани. Кроме того, власти сообщают, что отклонение в работе котельной, обогревающей новый корпус 86-й школы, произошло из-за сбоя датчика температуры воздуха. Датчик нагревался от солнечных лучей и показывал неверную температуру в помещении, из-за чего могла упасть температура воздуха в школе, сообщил муниципальный центр управления (МЦУ) Краснодара. "Как пояснили в департаменте образования, для продолжения учебного процесса детей вчера перевели в другие кабинеты, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам", - говорится в Telegram-канале МЦУ Краснодара. Отмечается, что, по состоянию на среду, отопление в школе работает. Однако в рамках организованной проверки следователи выехали в школу и зафиксировали в классах температуру ниже нормы. По поручению руководителя краевого следственного управления СКР организована проверка сведений о некачественном строительстве школы, сообщили в пресс-службе СУСК по региону.

https://ria.ru/20230111/volgograd-1844043112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, краснодар, россия, краснодарский край, школа, дети, следственный комитет россии (ск рф)