https://ria.ru/20230111/kazakhstan-1844030339.html
Казахстан заверил Москву в непричастности к антироссийской акции в Буче
Казахстан заверил Москву в непричастности к антироссийской акции в Буче - РИА Новости, 11.01.2023
Казахстан заверил Москву в непричастности к антироссийской акции в Буче
Астана не имеет отношения к установке в украинском городе Буче "юрты несокрушимости", заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T08:13
2023-01-11T08:13
2023-01-11T11:03
буча
мид казахстана
в мире
айбек смадияров
мария захарова
украина
казахстан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844035820_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_c295f46e8b60776bc2f364d69507f9b6.jpg
АСТАНА, 11 янв — РИА Новости. Астана не имеет отношения к установке в украинском городе Буче "юрты несокрушимости", заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.Дипломат отметил, что республика не может "ни запрещать, ни комментировать" появившуюся в Буче юрту."Вы знаете, в Казахстане проживает около 300 тысяч украинцев, большая диаспора, точно так же есть казахская диаспора на Украине, они между собой общаются, есть межнациональные браки, есть друзья, родственники", — пояснил Смадияров.По его словам, установку юрты профинансировали казахстанские меценаты.Девятого января на сайте городского совета Бучи сообщили, что "благодаря поддержке посольства Республики Казахстан на Украине и народного депутата Украины, председателя депутатской группы межпарламентских связей с Республикой Казахстан Сергея Нагорняка" появилась "юрта несокрушимости". Как отметили на следующий день в МИД России, Астана заверила Москву, что тиражируемая в СМИ информация об участии республики в акции не соответствует действительности.При этом официальный представитель МИД Мария Захарова указала, "что во избежание дальнейшего раскручивания этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях".
https://ria.ru/20230110/kazakhstan-1844010620.html
https://ria.ru/20221222/bucha-1840616164.html
буча
украина
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844035820_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_67ff7e002d7c587ad70a65aa4f74902b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
буча, мид казахстана, в мире, айбек смадияров, мария захарова, украина, казахстан
Буча, МИД Казахстана, В мире, Айбек Смадияров, Мария Захарова, Украина, Казахстан
08:13 11.01.2023 (обновлено: 11:03 11.01.2023)
Казахстан заверил Москву в непричастности к антироссийской акции в Буче
МИД Казахстана заявил о непричастности властей к акции с "юртой несокрушимости" на Украине
АСТАНА, 11 янв — РИА Новости. Астана не имеет отношения к установке в украинском городе Буче "юрты несокрушимости", заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
"Посольство не участвовало, это инициатива только частных казахстанских компаний", — сказал он.
Дипломат отметил, что республика не может "ни запрещать, ни комментировать" появившуюся в Буче юрту.
"Вы знаете, в Казахстане проживает около 300 тысяч украинцев, большая диаспора, точно так же есть казахская диаспора на Украине, они между собой общаются, есть межнациональные браки, есть друзья, родственники", — пояснил Смадияров.
По его словам, установку юрты профинансировали казахстанские меценаты.
Девятого января на сайте городского совета Бучи сообщили, что "благодаря поддержке посольства Республики Казахстан
на Украине
и народного депутата Украины, председателя депутатской группы межпарламентских связей с Республикой Казахстан Сергея Нагорняка" появилась "юрта несокрушимости".
Как отметили на следующий день в МИД России, Астана заверила Москву, что тиражируемая в СМИ информация об участии республики в акции не соответствует действительности.
При этом официальный представитель МИД Мария Захарова
указала, "что во избежание дальнейшего раскручивания этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях".