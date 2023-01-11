https://ria.ru/20230111/kazakhstan-1844030339.html

Казахстан заверил Москву в непричастности к антироссийской акции в Буче

Казахстан заверил Москву в непричастности к антироссийской акции в Буче - РИА Новости, 11.01.2023

Казахстан заверил Москву в непричастности к антироссийской акции в Буче

Астана не имеет отношения к установке в украинском городе Буче "юрты несокрушимости", заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T08:13

2023-01-11T08:13

2023-01-11T11:03

буча

мид казахстана

в мире

айбек смадияров

мария захарова

украина

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АСТАНА, 11 янв — РИА Новости. Астана не имеет отношения к установке в украинском городе Буче "юрты несокрушимости", заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.Дипломат отметил, что республика не может "ни запрещать, ни комментировать" появившуюся в Буче юрту."Вы знаете, в Казахстане проживает около 300 тысяч украинцев, большая диаспора, точно так же есть казахская диаспора на Украине, они между собой общаются, есть межнациональные браки, есть друзья, родственники", — пояснил Смадияров.По его словам, установку юрты профинансировали казахстанские меценаты.Девятого января на сайте городского совета Бучи сообщили, что "благодаря поддержке посольства Республики Казахстан на Украине и народного депутата Украины, председателя депутатской группы межпарламентских связей с Республикой Казахстан Сергея Нагорняка" появилась "юрта несокрушимости". Как отметили на следующий день в МИД России, Астана заверила Москву, что тиражируемая в СМИ информация об участии республики в акции не соответствует действительности.При этом официальный представитель МИД Мария Захарова указала, "что во избежание дальнейшего раскручивания этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях".

https://ria.ru/20230110/kazakhstan-1844010620.html

https://ria.ru/20221222/bucha-1840616164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

буча, мид казахстана, в мире, айбек смадияров, мария захарова, украина, казахстан