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Казахстан заверил Москву в непричастности к антироссийской акции в Буче - РИА Новости, 11.01.2023
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Казахстан заверил Москву в непричастности к антироссийской акции в Буче
Казахстан заверил Москву в непричастности к антироссийской акции в Буче - РИА Новости, 11.01.2023
Казахстан заверил Москву в непричастности к антироссийской акции в Буче
Астана не имеет отношения к установке в украинском городе Буче "юрты несокрушимости", заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T08:13
2023-01-11T11:03
буча
мид казахстана
в мире
айбек смадияров
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АСТАНА, 11 янв — РИА Новости. Астана не имеет отношения к установке в украинском городе Буче "юрты несокрушимости", заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.Дипломат отметил, что республика не может "ни запрещать, ни комментировать" появившуюся в Буче юрту."Вы знаете, в Казахстане проживает около 300 тысяч украинцев, большая диаспора, точно так же есть казахская диаспора на Украине, они между собой общаются, есть межнациональные браки, есть друзья, родственники", — пояснил Смадияров.По его словам, установку юрты профинансировали казахстанские меценаты.Девятого января на сайте городского совета Бучи сообщили, что "благодаря поддержке посольства Республики Казахстан на Украине и народного депутата Украины, председателя депутатской группы межпарламентских связей с Республикой Казахстан Сергея Нагорняка" появилась "юрта несокрушимости". Как отметили на следующий день в МИД России, Астана заверила Москву, что тиражируемая в СМИ информация об участии республики в акции не соответствует действительности.При этом официальный представитель МИД Мария Захарова указала, "что во избежание дальнейшего раскручивания этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях".
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буча, мид казахстана, в мире, айбек смадияров, мария захарова, украина, казахстан
Буча, МИД Казахстана, В мире, Айбек Смадияров, Мария Захарова, Украина, Казахстан
08:13 11.01.2023 (обновлено: 11:03 11.01.2023)
 
Казахстан заверил Москву в непричастности к антироссийской акции в Буче

МИД Казахстана заявил о непричастности властей к акции с "юртой несокрушимости" на Украине

© AFP 2023 / Sergei Supinsky"Юрта несокрушимости" в Буче
Юрта несокрушимости в Буче - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© AFP 2023 / Sergei Supinsky
"Юрта несокрушимости" в Буче
Читать ria.ru в
АСТАНА, 11 янв — РИА Новости. Астана не имеет отношения к установке в украинском городе Буче "юрты несокрушимости", заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
"Посольство не участвовало, это инициатива только частных казахстанских компаний", — сказал он.
Дипломат отметил, что республика не может "ни запрещать, ни комментировать" появившуюся в Буче юрту.
"Вы знаете, в Казахстане проживает около 300 тысяч украинцев, большая диаспора, точно так же есть казахская диаспора на Украине, они между собой общаются, есть межнациональные браки, есть друзья, родственники", — пояснил Смадияров.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
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Казахстан заверил Россию в непричастности к акции в Буче, сообщила Захарова
По его словам, установку юрты профинансировали казахстанские меценаты.
Девятого января на сайте городского совета Бучи сообщили, что "благодаря поддержке посольства Республики Казахстан на Украине и народного депутата Украины, председателя депутатской группы межпарламентских связей с Республикой Казахстан Сергея Нагорняка" появилась "юрта несокрушимости".
Как отметили на следующий день в МИД России, Астана заверила Москву, что тиражируемая в СМИ информация об участии республики в акции не соответствует действительности.
При этом официальный представитель МИД Мария Захарова указала, "что во избежание дальнейшего раскручивания этой темы с целью нанесения ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству и союзничеству весьма желателен официальный комментарий наших друзей, который поставил бы точку на этих спекуляциях".
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