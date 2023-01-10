https://ria.ru/20230110/sanktsii-1843890411.html
Глава Еврокомиссии пообещала ввести новые санкции против Белоруссии
Глава Еврокомиссии пообещала ввести новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 10.01.2023
Глава Еврокомиссии пообещала ввести новые санкции против Белоруссии
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала новые санкции ЕС против Белоруссии за "роль в конфликте на Украине". РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:59
2023-01-10T13:59
2023-01-10T14:12
белоруссия
еврокомиссия
в мире
урсула фон дер ляйен
евросоюз
санкции ес в отношении белоруссии
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БРЮССЕЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещала новые санкции ЕС против Белоруссии за "роль в конфликте на Украине".Глава ЕК выступила на совместной пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам подписания декларации о сотрудничестве ЕС и НАТО.По ее словам, "мы расширим санкции против тех, кто в военном отношении поддерживает" действия России на Украине. "Это, к примеру, Белоруссия или Иран. Мы будем продвигаться вперед с новыми санкциями против Белоруссии", - сказала глава ЕК.Ранее президент республики Александр Лукашенко заявлял, что Белоруссия не намерена втягиваться в боевые действия на территории Украины, тем более что и Россия ее об этом не просит. Он отмечал также, что "страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах, пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты". По словам Лукашенко, на полигонах западных стран "проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам, Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой".
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840897151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, еврокомиссия, в мире, урсула фон дер ляйен, евросоюз, санкции ес в отношении белоруссии
Белоруссия, Еврокомиссия, В мире, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
13:59 10.01.2023 (обновлено: 14:12 10.01.2023)
Глава Еврокомиссии пообещала ввести новые санкции против Белоруссии
Фон дер Ляйен пообещала санкции против Белоруссии "за роль в конфликте на Украине"