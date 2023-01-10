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Столтенберг назвал НАТО фундаментом трансатлантической безопасности - РИА Новости, 10.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/nato-1843904280.html
Столтенберг назвал НАТО фундаментом трансатлантической безопасности
Столтенберг назвал НАТО фундаментом трансатлантической безопасности - РИА Новости, 10.01.2023
Столтенберг назвал НАТО фундаментом трансатлантической безопасности
Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам подписания в Брюсселе декларации о сотрудничестве с ЕС заявил, что документ подтверждает фундаментальную роль альянса в... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:46
2023-01-10T14:46
специальная военная операция на украине
в мире
йенс столтенберг
нато
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам подписания в Брюсселе декларации о сотрудничестве с ЕС заявил, что документ подтверждает фундаментальную роль альянса в трансатлантической безопасности, а также признает важность усиления европейской обороны в качестве ее дополнения. Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали во вторник в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве. Документ должен был быть подписан еще в 2021 году, но заключение откладывалось по неизвестным причинам. "Декларация усилит стратегическое взаимодействие между НАТО и Евросоюзом… Мы должны усиливать нашу коллективную безопасность, а также продолжать оказывать поддержку Украине… Документ четко указывает, что НАТО останется фундаментом коллективной обороны и трансатлантической безопасности. Мы также признаем значение более мощной и более развитой европейской обороны, которая вносит позитивный вклад в мировую и трансатлантическую безопасность, которая дополняет НАТО и является совместимой с альянсом", - сказал генсек организации. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html
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в мире, йенс столтенберг, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Йенс Столтенберг, НАТО, Евросоюз
14:46 10.01.2023
 
Столтенберг назвал НАТО фундаментом трансатлантической безопасности

Столтенберг утверждает, что НАТО остается фундаментом трансатлантической безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам подписания в Брюсселе декларации о сотрудничестве с ЕС заявил, что документ подтверждает фундаментальную роль альянса в трансатлантической безопасности, а также признает важность усиления европейской обороны в качестве ее дополнения.
Столтенберг, а также главы Евросовета Шарль Мишель и Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали во вторник в Брюсселе третью совместную декларацию о сотрудничестве. Документ должен был быть подписан еще в 2021 году, но заключение откладывалось по неизвестным причинам.
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"Декларация усилит стратегическое взаимодействие между НАТО и Евросоюзом… Мы должны усиливать нашу коллективную безопасность, а также продолжать оказывать поддержку Украине… Документ четко указывает, что НАТО останется фундаментом коллективной обороны и трансатлантической безопасности. Мы также признаем значение более мощной и более развитой европейской обороны, которая вносит позитивный вклад в мировую и трансатлантическую безопасность, которая дополняет НАТО и является совместимой с альянсом", - сказал генсек организации.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, "непрекращающаяся масштабная помощь Киеву" все больше "вовлекает западные страны в конфликт на стороне киевского режима". Глава ведомства Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, говорил, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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