https://ria.ru/20230110/mirotvortsy-1843887159.html

Пашинян заявил, что Армения не критикует российских миротворцев в Карабахе

Пашинян заявил, что Армения не критикует российских миротворцев в Карабахе - РИА Новости, 10.01.2023

Пашинян заявил, что Армения не критикует российских миротворцев в Карабахе

Армянская сторона не критикует российских миротворцев в Карабахе, а выражает обеспокоенность их действиями, заявил во вторник в ходе пресс-конференции... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:49

2023-01-10T13:49

2023-01-10T13:49

в мире

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ЕРЕВАН, 10 янв - РИА Новости. Армянская сторона не критикует российских миротворцев в Карабахе, а выражает обеспокоенность их действиями, заявил во вторник в ходе пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян. "Мы не критикуем российских миротворцев, мы выражаем обеспокоенность в связи с действиями миротворцев", - сказал Пашинян. По его словам, армянская сторона обращает внимание российских коллег на якобы проводимую Азербайджаном государственную кампанию по дискредитации российских миротворцев. В декабре Пашинян заявил, что российские миротворцы якобы не выполняют свои обязательства, касающиеся контроля над Лачинским коридором в Карабахе, это заявление было сделано несмотря на усилия российской стороны по его разблокировке. В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что российский миротворческий контингент четко выполняет свои задачи, но "ситуация очень непростая". Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Пашинян призвал ранее Россию инициировать обсуждение в Совбезе ООН ситуации в Нагорном Карабахе, сложившейся из-за блокады Лачинского коридора. По его словам, блокирование Лачинского коридора является нарушением шестого пункта трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Как уверяет Пашинян, и в Армении, и в Нагорном Карабахе ожидают, что российская сторона выступит с оценкой ситуации, представит план и дорожную карту восстановления транспортного движения. В МИД РФ заявляли, что российская сторона озабочена отсутствием прогресса в восстановлении функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспорта и грузов. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в Москве рассматривают любые публичные выпады и провокации против миротворцев как неприемлемые и преднамеренные действия, наносящие ощутимый вред процессу армяно-азербайджанской нормализации. В Кремле обеспокоены напряженностью вокруг Лачинского коридора, Москва продолжит контакты с Баку и Ереваном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20221221/karabakh-1840139198.html

https://ria.ru/20230110/odkb-1843837428.html

https://ria.ru/20230110/karabakh-1843880945.html

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в мире, никол пашинян, сергей лавров, мария захарова, азербайджан, армения, россия, оон