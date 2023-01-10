https://ria.ru/20230110/kiberprostranstvo-1843887923.html

НАТО и ЕС усилят сотрудничество в киберпространстве

НАТО и ЕС усилят сотрудничество в киберпространстве - РИА Новости, 10.01.2023

НАТО и ЕС усилят сотрудничество в киберпространстве

НАТО и ЕС усилят сотрудничество в киберпространстве, в борьбе с терроризмом, охране инфраструктуры, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:52

2023-01-10T13:52

2023-01-10T14:09

в мире

нато

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

шарль мишель

йенс столтенберг

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 10 янв – РИА Новости. НАТО и ЕС усилят сотрудничество в киберпространстве, в борьбе с терроризмом, охране инфраструктуры, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Глава ЕК выступила на совместной пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам подписания декларации о сотрудничестве ЕС и НАТО."Мы усилим взаимодействие в таких важных областях, как борьба с киберугрозами, терроризмом, климатическими изменениями, а также по охране критической инфраструктуры", - сообщила она.

https://ria.ru/20221228/suverenitet-1841813376.html

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в мире, нато, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, йенс столтенберг, брюссель