https://ria.ru/20230110/kiberprostranstvo-1843887923.html
НАТО и ЕС усилят сотрудничество в киберпространстве
НАТО и ЕС усилят сотрудничество в киберпространстве - РИА Новости, 10.01.2023
НАТО и ЕС усилят сотрудничество в киберпространстве
НАТО и ЕС усилят сотрудничество в киберпространстве, в борьбе с терроризмом, охране инфраструктуры, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:52
2023-01-10T13:52
2023-01-10T14:09
в мире
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евросоюз
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брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 10 янв – РИА Новости. НАТО и ЕС усилят сотрудничество в киберпространстве, в борьбе с терроризмом, охране инфраструктуры, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Глава ЕК выступила на совместной пресс-конференции с главой Евросовета Шарлем Мишелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам подписания декларации о сотрудничестве ЕС и НАТО."Мы усилим взаимодействие в таких важных областях, как борьба с киберугрозами, терроризмом, климатическими изменениями, а также по охране критической инфраструктуры", - сообщила она.
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в мире, нато, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, шарль мишель, йенс столтенберг, брюссель
В мире, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, Йенс Столтенберг, Брюссель
13:52 10.01.2023 (обновлено: 14:09 10.01.2023)
НАТО и ЕС усилят сотрудничество в киберпространстве
Фон дер Ляйен: НАТО и ЕС усилят сотрудничество в киберпространстве, борьбе с терроризмом