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Судьбу народа Нагорного Карабаха должен определять он сам, заявил Пашинян - РИА Новости, 10.01.2023
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Судьбу народа Нагорного Карабаха должен определять он сам, заявил Пашинян
Судьбу народа Нагорного Карабаха должен определять он сам, заявил Пашинян - РИА Новости, 10.01.2023
Судьбу народа Нагорного Карабаха должен определять он сам, заявил Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не претендует на определение судьбы народа Нагорного Карабаха. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:21
2023-01-10T13:21
в мире
никол пашинян
нагорный карабах
армения
ереван
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ЕРЕВАН, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не претендует на определение судьбы народа Нагорного Карабаха. "В ходе переговоров мы не демонстрируем претензий на определение судьбы Нагорного Карабаха, народа Нагорного Карабаха. Еще в 2018 году я заявлял, что это неверная формула. Решающую роль в определении этой судьбы должен играть народ Нагорного Карабаха", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции во вторник. По его словам, Армения участвует в обеспечении безопасности Карабаха, подписав документ о мандате российских миротворцев. Он добавил также, что Ереван ведет переговоры о начале видимого для международного сообщества диалога между армянами Карабаха и Азербайджаном, то есть между Баку и Степанакертом. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20221231/zayavlenie-1842673565.html
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в мире, никол пашинян, нагорный карабах, армения, ереван
В мире, Никол Пашинян, Нагорный Карабах, Армения, Ереван
13:21 10.01.2023
 
Судьбу народа Нагорного Карабаха должен определять он сам, заявил Пашинян

Пашинян: Армения не претендует на определение судьбы народа Нагорного Карабаха

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не претендует на определение судьбы народа Нагорного Карабаха.
"В ходе переговоров мы не демонстрируем претензий на определение судьбы Нагорного Карабаха, народа Нагорного Карабаха. Еще в 2018 году я заявлял, что это неверная формула. Решающую роль в определении этой судьбы должен играть народ Нагорного Карабаха", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции во вторник.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 21:54
Полянский: заявление СБ ООН по Лачинскому коридору не приняли из-за Франции
По его словам, Армения участвует в обеспечении безопасности Карабаха, подписав документ о мандате российских миротворцев. Он добавил также, что Ереван ведет переговоры о начале видимого для международного сообщества диалога между армянами Карабаха и Азербайджаном, то есть между Баку и Степанакертом.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 12:23
Пашинян высказался о "предложении" Армении войти в Союзное государство
 
В миреНикол ПашинянНагорный КарабахАрменияЕреван
 
 
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