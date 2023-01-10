https://ria.ru/20230110/karabakh-1843880945.html

Судьбу народа Нагорного Карабаха должен определять он сам, заявил Пашинян

Судьбу народа Нагорного Карабаха должен определять он сам, заявил Пашинян - РИА Новости, 10.01.2023

Судьбу народа Нагорного Карабаха должен определять он сам, заявил Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не претендует на определение судьбы народа Нагорного Карабаха. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:21

2023-01-10T13:21

2023-01-10T13:21

в мире

никол пашинян

нагорный карабах

армения

ереван

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ЕРЕВАН, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не претендует на определение судьбы народа Нагорного Карабаха. "В ходе переговоров мы не демонстрируем претензий на определение судьбы Нагорного Карабаха, народа Нагорного Карабаха. Еще в 2018 году я заявлял, что это неверная формула. Решающую роль в определении этой судьбы должен играть народ Нагорного Карабаха", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции во вторник. По его словам, Армения участвует в обеспечении безопасности Карабаха, подписав документ о мандате российских миротворцев. Он добавил также, что Ереван ведет переговоры о начале видимого для международного сообщества диалога между армянами Карабаха и Азербайджаном, то есть между Баку и Степанакертом. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221231/zayavlenie-1842673565.html

https://ria.ru/20230110/armeniya-1843860612.html

нагорный карабах

армения

ереван

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в мире, никол пашинян, нагорный карабах, армения, ереван