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Кулеба заявил, что никто из союзников не помог Киеву в достаточной степени - РИА Новости, 09.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230109/ukraina-1843688885.html
Кулеба заявил, что никто из союзников не помог Киеву в достаточной степени
Кулеба заявил, что никто из союзников не помог Киеву в достаточной степени - РИА Новости, 09.01.2023
Кулеба заявил, что никто из союзников не помог Киеву в достаточной степени
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен западным партнерам за военную помощь, однако, по его словам, ни один из союзников не сделал... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T15:46
2023-01-09T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий кулеба
украина
нато
мид украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен западным партнерам за военную помощь, однако, по его словам, ни один из союзников не сделал достаточно. "Украина благодарна партнерам за военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: ни один не сделал достаточно", - написал Кулеба в Twitter. По его словам, вооружение Украины - это "кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами". Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине приближают окончание вооруженного конфликта, так как усиливают переговорные позиции Киева. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230109/vooruzheniya-1843637270.html
https://ria.ru/20230107/nato-1839116691.html
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в мире, дмитрий кулеба, украина, нато, мид украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Дмитрий Кулеба, Украина, НАТО, МИД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:46 09.01.2023
 
Кулеба заявил, что никто из союзников не помог Киеву в достаточной степени

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ни один союзник не оказал достаточную военную помощь

© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен западным партнерам за военную помощь, однако, по его словам, ни один из союзников не сделал достаточно.
"Украина благодарна партнерам за военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: ни один не сделал достаточно", - написал Кулеба в Twitter. По его словам, вооружение Украины - это "кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами".
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
Вчера, 13:05Специальная военная операция на Украине
Поставки Западом вооружений Украине ничего не изменят, заявили в Кремле
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине приближают окончание вооруженного конфликта, так как усиливают переговорные позиции Киева.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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7 января, 08:00
"Двери закрываются". НАТО встречает новый год в состоянии глубокого раскола
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий КулебаУкраинаНАТОМИД УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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