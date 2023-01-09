https://ria.ru/20230109/ukraina-1843688885.html

Кулеба заявил, что никто из союзников не помог Киеву в достаточной степени

Кулеба заявил, что никто из союзников не помог Киеву в достаточной степени - РИА Новости, 09.01.2023

Кулеба заявил, что никто из союзников не помог Киеву в достаточной степени

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен западным партнерам за военную помощь, однако, по его словам, ни один из союзников не сделал... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T15:46

2023-01-09T15:46

2023-01-09T15:46

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий кулеба

украина

нато

мид украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев благодарен западным партнерам за военную помощь, однако, по его словам, ни один из союзников не сделал достаточно. "Украина благодарна партнерам за военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: ни один не сделал достаточно", - написал Кулеба в Twitter. По его словам, вооружение Украины - это "кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами". Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине приближают окончание вооруженного конфликта, так как усиливают переговорные позиции Киева. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230109/vooruzheniya-1843637270.html

https://ria.ru/20230107/nato-1839116691.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, дмитрий кулеба, украина, нато, мид украины, ситуация в днр и лнр