https://ria.ru/20230109/obzhalovanie-1843768170.html

Защита Арашуковых обжаловала приговор по делу об убийствах

Защита Арашуковых обжаловала приговор по делу об убийствах - РИА Новости, 09.01.2023

Защита Арашуковых обжаловала приговор по делу об убийствах

Защита осужденных на пожизненные сроки бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля подала жалобы на приговор по делу об убийствах, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T20:46

2023-01-09T20:46

2023-01-09T21:06

происшествия

дело клана арашуковых

рауль арашуков

рауф арашуков

россия

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Защита осужденных на пожизненные сроки бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля подала жалобы на приговор по делу об убийствах, сообщил РИА Новости адвокат Арашукова-старшего Владимир Постанюк.Мосгорсуд приговорил Арашуковых к пожизненным срокам 27 декабря. Еще четырех фигурантов приговорили к срокам от 5 до 22 лет.В конце сентября коллегия присяжных заседателей признала Арашуковых виновными в организации двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Голоса разделились семь к одному, лишь один человек счел вину Арашуковых недоказанной, а их заслуживающими снисхождения.Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.Рауля Арашукова присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - бывшего сенатора Рауфа - в участии в нем. По данной статье присяжные оправдали лишь бывшего старшего следователя Андрея Филиппова и экс-директора филиала "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева.Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали в зале заседаний Совета Федерации более 3,5 лет назад. В рамках следствия арестованы более 90 автомобилей, принадлежащих семье бывшего сенатора: Porsche, Mercedes, Lexus и других. У семейства изъяли в казну активы на 1,5 миллиарда рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе СК РФ, по делу были допрошены более 400 свидетелей и проведены свыше 200 судебных экспертиз.

https://ria.ru/20221227/arashukov-1841758904.html

https://ria.ru/20220923/draka-1819082572.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, дело клана арашуковых, рауль арашуков, рауф арашуков, россия