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Защита Арашуковых обжаловала приговор по делу об убийствах - РИА Новости, 09.01.2023
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Защита Арашуковых обжаловала приговор по делу об убийствах
Защита Арашуковых обжаловала приговор по делу об убийствах - РИА Новости, 09.01.2023
Защита Арашуковых обжаловала приговор по делу об убийствах
Защита осужденных на пожизненные сроки бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля подала жалобы на приговор по делу об убийствах, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T20:46
2023-01-09T21:06
происшествия
дело клана арашуковых
рауль арашуков
рауф арашуков
россия
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Защита осужденных на пожизненные сроки бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля подала жалобы на приговор по делу об убийствах, сообщил РИА Новости адвокат Арашукова-старшего Владимир Постанюк.Мосгорсуд приговорил Арашуковых к пожизненным срокам 27 декабря. Еще четырех фигурантов приговорили к срокам от 5 до 22 лет.В конце сентября коллегия присяжных заседателей признала Арашуковых виновными в организации двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Голоса разделились семь к одному, лишь один человек счел вину Арашуковых недоказанной, а их заслуживающими снисхождения.Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.Рауля Арашукова присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - бывшего сенатора Рауфа - в участии в нем. По данной статье присяжные оправдали лишь бывшего старшего следователя Андрея Филиппова и экс-директора филиала "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева.Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали в зале заседаний Совета Федерации более 3,5 лет назад. В рамках следствия арестованы более 90 автомобилей, принадлежащих семье бывшего сенатора: Porsche, Mercedes, Lexus и других. У семейства изъяли в казну активы на 1,5 миллиарда рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе СК РФ, по делу были допрошены более 400 свидетелей и проведены свыше 200 судебных экспертиз.
https://ria.ru/20221227/arashukov-1841758904.html
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происшествия, дело клана арашуковых, рауль арашуков, рауф арашуков, россия
Происшествия, Дело клана Арашуковых, Рауль Арашуков, Рауф Арашуков, Россия
20:46 09.01.2023 (обновлено: 21:06 09.01.2023)
 
Защита Арашуковых обжаловала приговор по делу об убийствах

Защита осужденных на пожизненный срок Арашуковых обжаловала приговор по делу об убийствах

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкРауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков во время оглашения приговора
Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков во время оглашения приговора. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Защита осужденных на пожизненные сроки бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля подала жалобы на приговор по делу об убийствах, сообщил РИА Новости адвокат Арашукова-старшего Владимир Постанюк.
"Мы с коллегами подали жалобы на приговор", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что защите еще не выдали полный текст приговора, так как он оглашен перед Новым годом.
Мосгорсуд приговорил Арашуковых к пожизненным срокам 27 декабря. Еще четырех фигурантов приговорили к срокам от 5 до 22 лет.
В конце сентября коллегия присяжных заседателей признала Арашуковых виновными в организации двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Голоса разделились семь к одному, лишь один человек счел вину Арашуковых недоказанной, а их заслуживающими снисхождения.
Кроме того, Рауля Арашукова дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей.
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Рауля Арашукова присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - бывшего сенатора Рауфа - в участии в нем. По данной статье присяжные оправдали лишь бывшего старшего следователя Андрея Филиппова и экс-директора филиала "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева.
Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали в зале заседаний Совета Федерации более 3,5 лет назад. В рамках следствия арестованы более 90 автомобилей, принадлежащих семье бывшего сенатора: Porsche, Mercedes, Lexus и других. У семейства изъяли в казну активы на 1,5 миллиарда рублей. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе СК РФ, по делу были допрошены более 400 свидетелей и проведены свыше 200 судебных экспертиз.
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