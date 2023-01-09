https://ria.ru/20230109/nato-1843770818.html

ЕС и НАТО договорились укреплять сотрудничество из-за конфликта на Украине

ЕС и НАТО договорились укреплять сотрудничество из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 09.01.2023

ЕС и НАТО договорились укреплять сотрудничество из-за конфликта на Украине

Европейский Союз и Североатлантический альянс планируют активизировать сотрудничество из-за обострения украинского кризиса, сообщило агентство AFP. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T21:03

2023-01-09T21:03

2023-01-09T21:03

в мире

йенс столтенберг

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

нато

евросоюз

россия

украина

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Европейский Союз и Североатлантический альянс планируют активизировать сотрудничество из-за обострения украинского кризиса, сообщило агентство AFP.Соглашение об укреплении связей двух организаций будет подписано десятого января генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.В документе отмечается, что НАТО и ЕС обязуются вывести партнерство на новый уровень, мобилизовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, будь то политические, экономические и военные, для достижения общих целей.В Москве неоднократно отмечали, что Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых государств в Североатлантический альянс и дестабилизации границ. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, действия НАТО не принесут большей безопасности из-за агрессивного внешнеполитического курса военного блока.

https://ria.ru/20230109/ukraina-1843711256.html

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в мире, йенс столтенберг, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, нато, евросоюз, россия, украина