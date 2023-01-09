ЕС и НАТО договорились укреплять сотрудничество из-за конфликта на Украине
AFP: НАТО и Евросоюз решили усилить сотрудничество из-за ситуации на Украине
© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Европейский Союз и Североатлантический альянс планируют активизировать сотрудничество из-за обострения украинского кризиса, сообщило агентство AFP.
"НАТО остается основой коллективной обороны союзников и имеет решающее значение для евроатлантической безопасности. Мы признаем ценность более сильной и эффективной европейской обороны, которая вносит позитивный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность", — говорится в совместном заявлении.
Соглашение об укреплении связей двух организаций будет подписано десятого января генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
В документе отмечается, что НАТО и ЕС обязуются вывести партнерство на новый уровень, мобилизовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, будь то политические, экономические и военные, для достижения общих целей.
В Москве неоднократно отмечали, что Запад нацелен на конфронтацию и экспансию путем включения новых государств в Североатлантический альянс и дестабилизации границ. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, действия НАТО не принесут большей безопасности из-за агрессивного внешнеполитического курса военного блока.