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В ГД предложили запретить розничную продажу энергетиков несовершеннолетним - РИА Новости, 09.01.2023
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В ГД предложили запретить розничную продажу энергетиков несовершеннолетним
В ГД предложили запретить розничную продажу энергетиков несовершеннолетним - РИА Новости, 09.01.2023
В ГД предложили запретить розничную продажу энергетиков несовершеннолетним
Депутаты от КПРФ, ЛДПР и СРЗП внесли в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи энергетиков лицам до 18 лет, он доступен в думской базе данных. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:53
2023-01-09T18:44
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кпрф
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Депутаты от КПРФ, ЛДПР и СРЗП внесли в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи энергетиков лицам до 18 лет, он доступен в думской базе данных."Учитывая ограничение суточного потребления таких (энергетических – ред.) напитков, полагаем необходимым и целесообразным законодательно урегулировать сложившуюся ситуацию и ввести ограничения розничной продажи несовершеннолетним и потребления (распития) безалкогольных энергетических напитков в общественных местах", - сообщается в тексте пояснительной записки к законопроекту.В Российской Федерации до настоящего времени не принят федеральный закон, регулирующий деятельность в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих и безалкогольных энергетических напитков, отмечается там."Розничная продажа безалкогольных тонизирующих и безалкогольных энергетических напитков лицам в возрасте до восемнадцати лет (несовершеннолетним) не допускается", - говорится в тексте законопроекта.Также в нем отмечается, что запрет на розничную продажу энергетиков действует на территории физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений; в организациях культуры (за исключением расположенных в них организаций или пунктов общественного питания, в том числе без образования юридического лица); на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в том числе на станциях метрополитена), на автозаправочных станциях. Кроме того, в этих местах запрещается распитие энергетиков, отмечается в материалах.
https://ria.ru/20221102/tatarstan-1828741438.html
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госдума рф, кпрф, лдпр, общество, здоровье - общество
Госдума РФ, КПРФ, ЛДПР, Общество, Здоровье - Общество
17:53 09.01.2023 (обновлено: 18:44 09.01.2023)
 
В ГД предложили запретить розничную продажу энергетиков несовершеннолетним

В ГД внесли законопроект о запрете на розничную продажу энергетиков несовершеннолетним

© AP Photo / Elaine ThompsonСлабоалкогольные энергетические напитки на полке магазина
Слабоалкогольные энергетические напитки на полке магазина - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© AP Photo / Elaine Thompson
Слабоалкогольные энергетические напитки на полке магазина. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Депутаты от КПРФ, ЛДПР и СРЗП внесли в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи энергетиков лицам до 18 лет, он доступен в думской базе данных.
"Учитывая ограничение суточного потребления таких (энергетических – ред.) напитков, полагаем необходимым и целесообразным законодательно урегулировать сложившуюся ситуацию и ввести ограничения розничной продажи несовершеннолетним и потребления (распития) безалкогольных энергетических напитков в общественных местах", - сообщается в тексте пояснительной записки к законопроекту.
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В Российской Федерации до настоящего времени не принят федеральный закон, регулирующий деятельность в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих и безалкогольных энергетических напитков, отмечается там.
"Розничная продажа безалкогольных тонизирующих и безалкогольных энергетических напитков лицам в возрасте до восемнадцати лет (несовершеннолетним) не допускается", - говорится в тексте законопроекта.
Также в нем отмечается, что запрет на розничную продажу энергетиков действует на территории физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений; в организациях культуры (за исключением расположенных в них организаций или пунктов общественного питания, в том числе без образования юридического лица); на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в том числе на станциях метрополитена), на автозаправочных станциях. Кроме того, в этих местах запрещается распитие энергетиков, отмечается в материалах.
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