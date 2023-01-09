https://ria.ru/20230109/energetiki-1843733286.html
В ГД предложили запретить розничную продажу энергетиков несовершеннолетним
В ГД предложили запретить розничную продажу энергетиков несовершеннолетним - РИА Новости, 09.01.2023
В ГД предложили запретить розничную продажу энергетиков несовершеннолетним
Депутаты от КПРФ, ЛДПР и СРЗП внесли в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи энергетиков лицам до 18 лет, он доступен в думской базе данных. РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T17:53
2023-01-09T17:53
2023-01-09T18:44
госдума рф
кпрф
лдпр
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105319/69/1053196933_0:182:3474:2136_1920x0_80_0_0_a65b0e159de6f9b8cdfd76eae5a89433.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Депутаты от КПРФ, ЛДПР и СРЗП внесли в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи энергетиков лицам до 18 лет, он доступен в думской базе данных."Учитывая ограничение суточного потребления таких (энергетических – ред.) напитков, полагаем необходимым и целесообразным законодательно урегулировать сложившуюся ситуацию и ввести ограничения розничной продажи несовершеннолетним и потребления (распития) безалкогольных энергетических напитков в общественных местах", - сообщается в тексте пояснительной записки к законопроекту.В Российской Федерации до настоящего времени не принят федеральный закон, регулирующий деятельность в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих и безалкогольных энергетических напитков, отмечается там."Розничная продажа безалкогольных тонизирующих и безалкогольных энергетических напитков лицам в возрасте до восемнадцати лет (несовершеннолетним) не допускается", - говорится в тексте законопроекта.Также в нем отмечается, что запрет на розничную продажу энергетиков действует на территории физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений; в организациях культуры (за исключением расположенных в них организаций или пунктов общественного питания, в том числе без образования юридического лица); на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в том числе на станциях метрополитена), на автозаправочных станциях. Кроме того, в этих местах запрещается распитие энергетиков, отмечается в материалах.
https://ria.ru/20221102/tatarstan-1828741438.html
https://ria.ru/20220626/migren-1798160163.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105319/69/1053196933_194:0:3282:2316_1920x0_80_0_0_2ef988d0a9fbab316dd461c8d5af4614.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, кпрф, лдпр, общество, здоровье - общество
Госдума РФ, КПРФ, ЛДПР, Общество, Здоровье - Общество
17:53 09.01.2023 (обновлено: 18:44 09.01.2023)
В ГД предложили запретить розничную продажу энергетиков несовершеннолетним
В ГД внесли законопроект о запрете на розничную продажу энергетиков несовершеннолетним
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости.
Депутаты от КПРФ, ЛДПР и СРЗП внесли в Госдуму законопроект
о запрете розничной продажи энергетиков лицам до 18 лет, он доступен в думской базе данных.
"Учитывая ограничение суточного потребления таких (энергетических – ред.) напитков, полагаем необходимым и целесообразным законодательно урегулировать сложившуюся ситуацию и ввести ограничения розничной продажи несовершеннолетним и потребления (распития) безалкогольных энергетических напитков в общественных местах", - сообщается в тексте пояснительной записки к законопроекту.
В Российской Федерации до настоящего времени не принят федеральный закон, регулирующий деятельность в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих и безалкогольных энергетических напитков, отмечается там.
"Розничная продажа безалкогольных тонизирующих и безалкогольных энергетических напитков лицам в возрасте до восемнадцати лет (несовершеннолетним) не допускается", - говорится в тексте законопроекта.
Также в нем отмечается, что запрет на розничную продажу энергетиков действует на территории физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений; в организациях культуры (за исключением расположенных в них организаций или пунктов общественного питания, в том числе без образования юридического лица); на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в том числе на станциях метрополитена), на автозаправочных станциях. Кроме того, в этих местах запрещается распитие энергетиков, отмечается в материалах.