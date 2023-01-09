https://ria.ru/20230109/energetiki-1843733286.html

В ГД предложили запретить розничную продажу энергетиков несовершеннолетним

В ГД предложили запретить розничную продажу энергетиков несовершеннолетним - РИА Новости, 09.01.2023

В ГД предложили запретить розничную продажу энергетиков несовершеннолетним

Депутаты от КПРФ, ЛДПР и СРЗП внесли в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи энергетиков лицам до 18 лет, он доступен в думской базе данных. РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T17:53

2023-01-09T17:53

2023-01-09T18:44

госдума рф

кпрф

лдпр

общество

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105319/69/1053196933_0:182:3474:2136_1920x0_80_0_0_a65b0e159de6f9b8cdfd76eae5a89433.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Депутаты от КПРФ, ЛДПР и СРЗП внесли в Госдуму законопроект о запрете розничной продажи энергетиков лицам до 18 лет, он доступен в думской базе данных."Учитывая ограничение суточного потребления таких (энергетических – ред.) напитков, полагаем необходимым и целесообразным законодательно урегулировать сложившуюся ситуацию и ввести ограничения розничной продажи несовершеннолетним и потребления (распития) безалкогольных энергетических напитков в общественных местах", - сообщается в тексте пояснительной записки к законопроекту.В Российской Федерации до настоящего времени не принят федеральный закон, регулирующий деятельность в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих и безалкогольных энергетических напитков, отмечается там."Розничная продажа безалкогольных тонизирующих и безалкогольных энергетических напитков лицам в возрасте до восемнадцати лет (несовершеннолетним) не допускается", - говорится в тексте законопроекта.Также в нем отмечается, что запрет на розничную продажу энергетиков действует на территории физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений; в организациях культуры (за исключением расположенных в них организаций или пунктов общественного питания, в том числе без образования юридического лица); на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в том числе на станциях метрополитена), на автозаправочных станциях. Кроме того, в этих местах запрещается распитие энергетиков, отмечается в материалах.

https://ria.ru/20221102/tatarstan-1828741438.html

https://ria.ru/20220626/migren-1798160163.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, кпрф, лдпр, общество, здоровье - общество