19:07 09.01.2023 (обновлено: 19:09 09.01.2023)
В Петербурге зарегистрировали дело о дискредитации армии против депутата ЗС
Суд в Петербурге зарегистрировал дело против депутата ЗС Вишневского о дискредитации армии
Депутат Борис Вишневский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении депутата городского парламента Бориса Вишневского, следует из материалов на сайте суда.
"Привлекаемое лицо Вишневский Борис Лазаревич… Перечень статей – статья 20.3.3 часть 1 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан – ред.)", - сообщается в карточке дела.
20 декабря 2022, 12:00В Тюмени девушку оштрафовали за двусмысленную фразу об армии
Дата судебного разбирательства пока не назначена.
Как информирует Санкт-Петербургское региональное отделение партии "Яблоко", которую Вишневский представляет в законодательном собрании города, депутат не получал уведомления о составлении в отношении него соответствующего административного протокола. Причиной возбуждения дела о дискредитации ВС РФ мог стать один из постов в публичном Telegram-канале политика.
Ранее в октябре суд оштрафовал на 35 тысяч рублей коллегу Вишневского по фракции "Яблоко" в заксобрании Петербурга Александра Шишлова по административному делу о дискредитации ВС РФ.
15 декабря 2022, 16:42Генпрокуратура утвердила обвинение против Невзорова* о дискредитации армии