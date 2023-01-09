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В Петербурге зарегистрировали дело о дискредитации армии против депутата ЗС - РИА Новости, 09.01.2023
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В Петербурге зарегистрировали дело о дискредитации армии против депутата ЗС
В Петербурге зарегистрировали дело о дискредитации армии против депутата ЗС - РИА Новости, 09.01.2023
В Петербурге зарегистрировали дело о дискредитации армии против депутата ЗС
Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении депутата городского парламента... РИА Новости, 09.01.2023
2023-01-09T19:07
2023-01-09T19:09
борис вишневский
россия
санкт-петербург
яблоко
происшествия
цензура
вооруженные силы рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении депутата городского парламента Бориса Вишневского, следует из материалов на сайте суда."Привлекаемое лицо Вишневский Борис Лазаревич… Перечень статей – статья 20.3.3 часть 1 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан – ред.)", - сообщается в карточке дела. Дата судебного разбирательства пока не назначена. Как информирует Санкт-Петербургское региональное отделение партии "Яблоко", которую Вишневский представляет в законодательном собрании города, депутат не получал уведомления о составлении в отношении него соответствующего административного протокола. Причиной возбуждения дела о дискредитации ВС РФ мог стать один из постов в публичном Telegram-канале политика. Ранее в октябре суд оштрафовал на 35 тысяч рублей коллегу Вишневского по фракции "Яблоко" в заксобрании Петербурга Александра Шишлова по административному делу о дискредитации ВС РФ.
https://ria.ru/20221220/shtraf-1839946423.html
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борис вишневский, россия, санкт-петербург, яблоко, происшествия, цензура, вооруженные силы рф
Борис Вишневский, Россия, Санкт-Петербург, Яблоко, Происшествия, Цензура, Вооруженные силы РФ
19:07 09.01.2023 (обновлено: 19:09 09.01.2023)
 
В Петербурге зарегистрировали дело о дискредитации армии против депутата ЗС

Суд в Петербурге зарегистрировал дело против депутата ЗС Вишневского о дискредитации армии

© РИА Новости / Игорь РуссакДепутат Борис Вишневский
Депутат Борис Вишневский - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / Игорь Руссак
Депутат Борис Вишневский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении депутата городского парламента Бориса Вишневского, следует из материалов на сайте суда.
"Привлекаемое лицо Вишневский Борис Лазаревич… Перечень статей – статья 20.3.3 часть 1 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан – ред.)", - сообщается в карточке дела.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря 2022, 12:00
В Тюмени девушку оштрафовали за двусмысленную фразу об армии
Дата судебного разбирательства пока не назначена.
Как информирует Санкт-Петербургское региональное отделение партии "Яблоко", которую Вишневский представляет в законодательном собрании города, депутат не получал уведомления о составлении в отношении него соответствующего административного протокола. Причиной возбуждения дела о дискредитации ВС РФ мог стать один из постов в публичном Telegram-канале политика.
Ранее в октябре суд оштрафовал на 35 тысяч рублей коллегу Вишневского по фракции "Яблоко" в заксобрании Петербурга Александра Шишлова по административному делу о дискредитации ВС РФ.
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15 декабря 2022, 16:42
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Борис ВишневскийРоссияСанкт-ПетербургЯблокоПроисшествияЦензураВооруженные силы РФ
 
 
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