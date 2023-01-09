https://ria.ru/20230109/diskreditatsiya-1843753318.html

В Петербурге зарегистрировали дело о дискредитации армии против депутата ЗС

В Петербурге зарегистрировали дело о дискредитации армии против депутата ЗС - РИА Новости, 09.01.2023

В Петербурге зарегистрировали дело о дискредитации армии против депутата ЗС

Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении депутата городского парламента... РИА Новости, 09.01.2023

2023-01-09T19:07

2023-01-09T19:07

2023-01-09T19:09

борис вишневский

россия

санкт-петербург

яблоко

происшествия

цензура

вооруженные силы рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга зарегистрировал административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ в отношении депутата городского парламента Бориса Вишневского, следует из материалов на сайте суда."Привлекаемое лицо Вишневский Борис Лазаревич… Перечень статей – статья 20.3.3 часть 1 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан – ред.)", - сообщается в карточке дела. Дата судебного разбирательства пока не назначена. Как информирует Санкт-Петербургское региональное отделение партии "Яблоко", которую Вишневский представляет в законодательном собрании города, депутат не получал уведомления о составлении в отношении него соответствующего административного протокола. Причиной возбуждения дела о дискредитации ВС РФ мог стать один из постов в публичном Telegram-канале политика. Ранее в октябре суд оштрафовал на 35 тысяч рублей коллегу Вишневского по фракции "Яблоко" в заксобрании Петербурга Александра Шишлова по административному делу о дискредитации ВС РФ.

https://ria.ru/20221220/shtraf-1839946423.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

борис вишневский, россия, санкт-петербург, яблоко, происшествия, цензура, вооруженные силы рф