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Президент Эритреи может посетить саммит Россия-Африка
Президент Эритреи может посетить саммит Россия-Африка - РИА Новости, 08.01.2023
Президент Эритреи может посетить саммит Россия-Африка
Президент Эритреи Исайяс Афеворк может приехать в Санкт-Петербург на второй саммит Россия-Африка в июле этого года, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T10:20
2023-01-08T10:20
2023-01-08T10:53
в мире
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санкт-петербург
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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Президент Эритреи Исайяс Афеворк может приехать в Санкт-Петербург на второй саммит Россия-Африка в июле этого года, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Петрос Цеггай. "На саммит Россия-Африка в Санкт-Петербург приедет наша делегация. Пока трудно сказать, на каком уровне она будет представлена. Я все сделаю, чтобы убедить приехать нашего президента, но это нелегко. Было бы хорошо, я очень хочу, чтобы он приехал", - сказал посол. Он отметил, что президент страны приедет, если для этого будут условия, прежде всего - будет спокойно на границе с эфиопским Тыграем. "Сейчас это не дает нам покоя и занимает много времени", - добавил дипломат. Первый саммит Россия-Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи. Второй саммит запланирован на июль 2023 года, он пройдет в Петербурге. Читайте полный текст интервью Петроса Цеггая >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эритрея, россия, санкт-петербург
В мире, Эритрея, Россия, Санкт-Петербург
10:20 08.01.2023 (обновлено: 10:53 08.01.2023)
Президент Эритреи может посетить саммит Россия-Африка
Президент Эритреи Исайяс Афеворк может приехать в Санкт-Петербург на саммит Россия-Африка
МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Президент Эритреи Исайяс Афеворк может приехать в Санкт-Петербург на второй саммит Россия-Африка в июле этого года, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Петрос Цеггай.
"На саммит Россия-Африка в Санкт-Петербург приедет наша делегация. Пока трудно сказать, на каком уровне она будет представлена. Я все сделаю, чтобы убедить приехать нашего президента, но это нелегко. Было бы хорошо, я очень хочу, чтобы он приехал", - сказал посол.
Он отметил, что президент страны приедет, если для этого будут условия, прежде всего - будет спокойно на границе с эфиопским Тыграем.
"Сейчас это не дает нам покоя и занимает много времени", - добавил дипломат.
Первый саммит Россия-Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи
. Второй саммит запланирован на июль 2023 года, он пройдет в Петербурге.