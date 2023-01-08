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Президент Эритреи может посетить саммит Россия-Африка

Президент Эритреи может посетить саммит Россия-Африка - РИА Новости, 08.01.2023

Президент Эритреи может посетить саммит Россия-Африка

Президент Эритреи Исайяс Афеворк может приехать в Санкт-Петербург на второй саммит Россия-Африка в июле этого года, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T10:20

2023-01-08T10:20

2023-01-08T10:53

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эритрея

россия

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МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Президент Эритреи Исайяс Афеворк может приехать в Санкт-Петербург на второй саммит Россия-Африка в июле этого года, заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Петрос Цеггай. "На саммит Россия-Африка в Санкт-Петербург приедет наша делегация. Пока трудно сказать, на каком уровне она будет представлена. Я все сделаю, чтобы убедить приехать нашего президента, но это нелегко. Было бы хорошо, я очень хочу, чтобы он приехал", - сказал посол. Он отметил, что президент страны приедет, если для этого будут условия, прежде всего - будет спокойно на границе с эфиопским Тыграем. "Сейчас это не дает нам покоя и занимает много времени", - добавил дипломат. Первый саммит Россия-Африка прошел в октябре 2019 года в Сочи. Второй саммит запланирован на июль 2023 года, он пройдет в Петербурге. Читайте полный текст интервью Петроса Цеггая >>

https://ria.ru/20230108/tygray-1843456408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, эритрея, россия, санкт-петербург