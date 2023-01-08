https://ria.ru/20230108/kasem-1843476054.html

Юрист прокомментировал задержание в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Касема

Юрист прокомментировал задержание в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Касема - РИА Новости, 08.01.2023

Юрист прокомментировал задержание в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Касема

Обвинением шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в шпионаже власти Латвии пытаются прикрыть свои действия по ограничению свободы журналистики, заявил РИА... РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T12:34

2023-01-08T12:34

2023-01-08T13:44

в мире

задержание шеф-редактора sputnik литва касема

марат касем

рига

латвия

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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Обвинением шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в шпионаже власти Латвии пытаются прикрыть свои действия по ограничению свободы журналистики, заявил РИА Новости президент и член исполкома Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин. Он подчеркнул, что Россия должна резко выступить в защиту прав журналиста. "Если журналиста задерживают за шпионаж, то, как правило, все сразу понимают, что здесь явно спровоцированное и надуманное обвинение для того, чтобы прикрыть тем самым неблаговидность, неправомерность этих действий по ограничению свободы журналистской деятельности. Это ничем не может быть оправдано", — сказал Капустин.По словам юриста, нелепость ситуации с Касемом очевидна.Капустин напомнил, что в последние годы латвийские суды часто принимают политически мотивированные решения."Думаю, что нужно поддерживать нашего коллегу всеми возможными способами. В том числе как гражданин Латвии он может обратиться в Европейский суд по правам человека. России нужно открыто заявить о том, что эта провокация направлена на ограничение свободы выражения мнений, свободы слова и других свобод, которые являются элементами профессиональной деятельности журналиста", — добавил юрист. Он также выразил восхищение мужеством шеф-редактора Sputnik Литва."Мы можем приветствовать и склонить голову перед этим человеком, который понимает, что его деятельность вызывает озлобление у властей, но тем не менее продолжает этим заниматься. Если у нас есть журналистская премия, его надо выдвинуть за смелость в осуществлении своих профессиональных дел. Если нет такой премии, то ее надо было уже давно учредить, это был бы красивый шаг в противовес всем тем нападкам, которым подвергаются российские журналисты на протяжении последнего десятилетия", — заключил эксперт. Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря он приехал в Латвию по семейным делам и был задержан. Пятого января рижский суд заключил журналиста под стражу, его уже перевели в Центральную тюрьму Риги. Речь идет об обвинениях в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также в шпионаже.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема незаконным и пообещал сделать все возможное для его освобождения. По его словам, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и за информацию, которую он сообщает.Совет по правам человека при президенте России, омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом журналиста.

https://ria.ru/20230106/arest-1843267046.html

https://ria.ru/20230105/presledovanie-1843186744.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Они так могут арестовать любого журналиста". Акция в поддержку Марата Касема Акция в поддержку задержанного за профессиональную деятельность шеф-редактора Sputnik Литва прошла у стен латвийского посольства в Москве. Поддержать журналиста пришел генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, коллеги, а также общественные деятели. Ранее Касема задержали в Латвии, куда он приехал по семейным делам. 2023-01-08T12:34 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, марат касем, рига, латвия