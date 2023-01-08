https://ria.ru/20230108/kasem-1843476054.html
Юрист прокомментировал задержание в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Касема
Юрист прокомментировал задержание в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Касема - РИА Новости, 08.01.2023
Юрист прокомментировал задержание в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Касема
Обвинением шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в шпионаже власти Латвии пытаются прикрыть свои действия по ограничению свободы журналистики, заявил РИА... РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T12:34
2023-01-08T12:34
2023-01-08T13:44
в мире
задержание шеф-редактора sputnik литва касема
марат касем
рига
латвия
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Обвинением шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в шпионаже власти Латвии пытаются прикрыть свои действия по ограничению свободы журналистики, заявил РИА Новости президент и член исполкома Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин. Он подчеркнул, что Россия должна резко выступить в защиту прав журналиста. "Если журналиста задерживают за шпионаж, то, как правило, все сразу понимают, что здесь явно спровоцированное и надуманное обвинение для того, чтобы прикрыть тем самым неблаговидность, неправомерность этих действий по ограничению свободы журналистской деятельности. Это ничем не может быть оправдано", — сказал Капустин.По словам юриста, нелепость ситуации с Касемом очевидна.Капустин напомнил, что в последние годы латвийские суды часто принимают политически мотивированные решения."Думаю, что нужно поддерживать нашего коллегу всеми возможными способами. В том числе как гражданин Латвии он может обратиться в Европейский суд по правам человека. России нужно открыто заявить о том, что эта провокация направлена на ограничение свободы выражения мнений, свободы слова и других свобод, которые являются элементами профессиональной деятельности журналиста", — добавил юрист. Он также выразил восхищение мужеством шеф-редактора Sputnik Литва."Мы можем приветствовать и склонить голову перед этим человеком, который понимает, что его деятельность вызывает озлобление у властей, но тем не менее продолжает этим заниматься. Если у нас есть журналистская премия, его надо выдвинуть за смелость в осуществлении своих профессиональных дел. Если нет такой премии, то ее надо было уже давно учредить, это был бы красивый шаг в противовес всем тем нападкам, которым подвергаются российские журналисты на протяжении последнего десятилетия", — заключил эксперт. Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря он приехал в Латвию по семейным делам и был задержан. Пятого января рижский суд заключил журналиста под стражу, его уже перевели в Центральную тюрьму Риги. Речь идет об обвинениях в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также в шпионаже.Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал задержание Касема незаконным и пообещал сделать все возможное для его освобождения. По его словам, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и за информацию, которую он сообщает.Совет по правам человека при президенте России, омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом журналиста.
https://ria.ru/20230106/arest-1843267046.html
https://ria.ru/20230105/presledovanie-1843186744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795648710_508:0:3239:2048_1920x0_80_0_0_7c19c5251f24d592fe9458100e4e5807.jpg
"Они так могут арестовать любого журналиста". Акция в поддержку Марата Касема
Акция в поддержку задержанного за профессиональную деятельность шеф-редактора Sputnik Литва прошла у стен латвийского посольства в Москве. Поддержать журналиста пришел генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, коллеги, а также общественные деятели. Ранее Касема задержали в Латвии, куда он приехал по семейным делам.
2023-01-08T12:34
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PT0M55S
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в мире, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, марат касем, рига, латвия
В мире, Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема, Марат Касем, Рига, Латвия
12:34 08.01.2023 (обновлено: 13:44 08.01.2023)
Юрист прокомментировал задержание в Риге шеф-редактора Sputnik Литва Касема
Юрист Капустин назвал задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема провокацией
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Обвинением шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в шпионаже власти Латвии пытаются прикрыть свои действия по ограничению свободы журналистики, заявил РИА Новости президент и член исполкома Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин.
Он подчеркнул, что Россия
должна резко выступить в защиту прав журналиста.
"Если журналиста задерживают за шпионаж
, то, как правило, все сразу понимают, что здесь явно спровоцированное и надуманное обвинение для того, чтобы прикрыть тем самым неблаговидность, неправомерность этих действий по ограничению свободы журналистской деятельности. Это ничем не может быть оправдано", — сказал Капустин.
По словам юриста, нелепость ситуации с Касемом
очевидна.
"Человек приезжает в свою страну, и по обвинению в шпионаже ему пытаются препятствовать в его основной деятельности журналиста, — смешнее не придумаешь. Такое может быть только в странах, которые всячески пытаются испортить отношения с Россией. Можно только пожалеть Латвию, что у них таким образом понимают свободу информации, выражения мнений, что для их ограничения достаточно надуманного предлога о шпионаже", — добавил он.
Капустин напомнил, что в последние годы латвийские суды часто принимают политически мотивированные решения.
"Думаю, что нужно поддерживать нашего коллегу всеми возможными способами. В том числе как гражданин Латвии
он может обратиться в Европейский суд по правам человека. России нужно открыто заявить о том, что эта провокация направлена на ограничение свободы выражения мнений, свободы слова и других свобод, которые являются элементами профессиональной деятельности журналиста", — добавил юрист.
Он также выразил восхищение мужеством шеф-редактора Sputnik Литва.
"Мы можем приветствовать и склонить голову перед этим человеком, который понимает, что его деятельность вызывает озлобление у властей, но тем не менее продолжает этим заниматься. Если у нас есть журналистская премия, его надо выдвинуть за смелость в осуществлении своих профессиональных дел. Если нет такой премии, то ее надо было уже давно учредить, это был бы красивый шаг в противовес всем тем нападкам, которым подвергаются российские журналисты на протяжении последнего десятилетия", — заключил эксперт.
Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря он приехал в Латвию по семейным делам и был задержан. Пятого января рижский суд заключил журналиста под стражу, его уже перевели в Центральную тюрьму Риги. Речь идет об обвинениях в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении России, а также в шпионаже.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
назвал задержание Касема незаконным и пообещал сделать все возможное для его освобождения. По его словам, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за его позицию и за информацию, которую он сообщает.
Совет по правам человека при президенте России, омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в ситуацию с арестом журналиста.