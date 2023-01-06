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Киселев назвал арест шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема незаконным - РИА Новости, 06.01.2023
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Киселев назвал арест шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема незаконным
Киселев назвал арест шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема незаконным - РИА Новости, 06.01.2023
Киселев назвал арест шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема незаконным
Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема является незаконным, медиагруппа "Россия сегодня" будет призывать международную общественность... РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T16:46
2023-01-06T17:48
марат касем
задержание шеф-редактора sputnik литва касема
дмитрий киселев
кирилл вышинский
татьяна москалькова
союз журналистов россии
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема является незаконным, медиагруппа "Россия сегодня" будет призывать международную общественность отреагировать, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. "Мы призовём к международной общественности. Понятно, что мы организуем кампанию в СМИ и сделаем все, что можно для освобождения Марата. Кроме того, мы предоставили Марату юридическую помощь. У него есть адвокат, который защищает его там. Мы ожидаем, что завтра или в самые ближайшие дни, понедельник будут предъявлены обвинения", — сказал Киселев. Он добавил, что "сами санкции незаконны и незаконен арест". По словам Киселева, арест происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает". "Но могут быть предъявлены и другие более тяжкие обвинения. Например, в шпионаже, в государственной измене — мы это все проходили. Поэтому мы не должны исключать такую мрачную перспективу. Например, так было с Кириллом Вышинским, которому на Украине предъявили обвинение в государственной измене. Поскольку сейчас происходит украинизация и нацификация Европы, то того же мы можем ждать и в данном случае", — подчеркнул он. Киселев, отвечая на вопрос, что говорит адвокат Касема о его задержании, заявил, что "пока мы воздерживаемся от комментариев". "Ничего хорошего там нет — это совершенно понятно", — заключил он. В МИД РФ ранее заявили, что задержание Касема в Латвии является местью диктаторских режимов за его принципиальность и представляет собой террор против инакомыслия. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что СЖР считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации.
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"Они так могут арестовать любого журналиста". Акция в поддержку Марата Касема
Акция в поддержку задержанного за профессиональную деятельность шеф-редактора Sputnik Литва прошла у стен латвийского посольства в Москве. Поддержать журналиста пришел генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, коллеги, а также общественные деятели. Ранее Касема задержали в Латвии, куда он приехал по семейным делам.
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"Хватит травить журналистов!". Акция в поддержку Марата Касема у латвийского посольства в Москве
"Хватит травить журналистов!". Акция в поддержку Марата Касема у латвийского посольства в Москве
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марат касем, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, дмитрий киселев, кирилл вышинский, татьяна москалькова, союз журналистов россии
Марат Касем, Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема, Дмитрий Киселев, Кирилл Вышинский, Татьяна Москалькова, Союз журналистов России
16:46 06.01.2023 (обновлено: 17:48 06.01.2023)
 
Киселев назвал арест шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема незаконным

Киселев: задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема является незаконным

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема является незаконным, медиагруппа "Россия сегодня" будет призывать международную общественность отреагировать, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем на ПМЭФ - 2022 - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
Вчера, 14:33
В СПЧ призвали ООН и ОБСЕ вмешаться в ситуацию с задержанием Марата Касема
"Мы призовём к международной общественности. Понятно, что мы организуем кампанию в СМИ и сделаем все, что можно для освобождения Марата. Кроме того, мы предоставили Марату юридическую помощь. У него есть адвокат, который защищает его там. Мы ожидаем, что завтра или в самые ближайшие дни, понедельник будут предъявлены обвинения", — сказал Киселев.
Он добавил, что "сами санкции незаконны и незаконен арест". По словам Киселева, арест происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".
"Но могут быть предъявлены и другие более тяжкие обвинения. Например, в шпионаже, в государственной измене — мы это все проходили. Поэтому мы не должны исключать такую мрачную перспективу. Например, так было с Кириллом Вышинским, которому на Украине предъявили обвинение в государственной измене. Поскольку сейчас происходит украинизация и нацификация Европы, то того же мы можем ждать и в данном случае", — подчеркнул он.
Киселев, отвечая на вопрос, что говорит адвокат Касема о его задержании, заявил, что "пока мы воздерживаемся от комментариев".
"Ничего хорошего там нет — это совершенно понятно", — заключил он.
В МИД РФ ранее заявили, что задержание Касема в Латвии является местью диктаторских режимов за его принципиальность и представляет собой террор против инакомыслия. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что СЖР считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации.
 
Марат КасемЗадержание шеф-редактора Sputnik Литва КасемаДмитрий КиселевКирилл ВышинскийТатьяна МоскальковаСоюз журналистов России
 
 
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