https://ria.ru/20230106/kasem-1843286108.html

Киселев назвал арест шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема незаконным

Киселев назвал арест шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема незаконным - РИА Новости, 06.01.2023

Киселев назвал арест шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема незаконным

Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема является незаконным, медиагруппа "Россия сегодня" будет призывать международную общественность... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T16:46

2023-01-06T16:46

2023-01-06T17:48

марат касем

задержание шеф-редактора sputnik литва касема

дмитрий киселев

кирилл вышинский

татьяна москалькова

союз журналистов россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/06/1843289413_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_52d360719021070c961dbda2637174f6.jpg

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема является незаконным, медиагруппа "Россия сегодня" будет призывать международную общественность отреагировать, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Марат Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам. Как сообщил Sputnik Литва, он был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, его уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. "Мы призовём к международной общественности. Понятно, что мы организуем кампанию в СМИ и сделаем все, что можно для освобождения Марата. Кроме того, мы предоставили Марату юридическую помощь. У него есть адвокат, который защищает его там. Мы ожидаем, что завтра или в самые ближайшие дни, понедельник будут предъявлены обвинения", — сказал Киселев. Он добавил, что "сами санкции незаконны и незаконен арест". По словам Киселева, арест происходит в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает". "Но могут быть предъявлены и другие более тяжкие обвинения. Например, в шпионаже, в государственной измене — мы это все проходили. Поэтому мы не должны исключать такую мрачную перспективу. Например, так было с Кириллом Вышинским, которому на Украине предъявили обвинение в государственной измене. Поскольку сейчас происходит украинизация и нацификация Европы, то того же мы можем ждать и в данном случае", — подчеркнул он. Киселев, отвечая на вопрос, что говорит адвокат Касема о его задержании, заявил, что "пока мы воздерживаемся от комментариев". "Ничего хорошего там нет — это совершенно понятно", — заключил он. В МИД РФ ранее заявили, что задержание Касема в Латвии является местью диктаторских режимов за его принципиальность и представляет собой террор против инакомыслия. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что СЖР считает это одним из самых серьезных нарушений и отправит информацию о происходящем во все международные правозащитные журналистские организации.

https://ria.ru/20230106/zaderzhanie-1843269056.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Они так могут арестовать любого журналиста". Акция в поддержку Марата Касема Акция в поддержку задержанного за профессиональную деятельность шеф-редактора Sputnik Литва прошла у стен латвийского посольства в Москве. Поддержать журналиста пришел генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, коллеги, а также общественные деятели. Ранее Касема задержали в Латвии, куда он приехал по семейным делам. 2023-01-06T16:46 true PT0M55S

"Хватит травить журналистов!". Акция в поддержку Марата Касема у латвийского посольства в Москве "Хватит травить журналистов!". Акция в поддержку Марата Касема у латвийского посольства в Москве 2023-01-06T16:46 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

марат касем, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, дмитрий киселев, кирилл вышинский, татьяна москалькова, союз журналистов россии