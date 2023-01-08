https://ria.ru/20230108/aktsiya-1843494290.html

В армянском Гюмри задержали свыше 60 участников антироссийской акции

В армянском Гюмри задержали свыше 60 участников антироссийской акции - РИА Новости, 08.01.2023

В армянском Гюмри задержали свыше 60 участников антироссийской акции

Порядка 65 участников антироссийской акции задержаны в армянском Гюмри, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Армении. РИА Новости, 08.01.2023

2023-01-08T15:30

2023-01-08T15:30

2023-01-08T15:30

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никол пашинян

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ЕРЕВАН, 8 янв - РИА Новости. Порядка 65 участников антироссийской акции задержаны в армянском Гюмри, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Армении. Ранее организаторы акции - представители антироссийского "Национально-демократического полюса" - заявили, что намерены блокировать российскую военную базу в Гюмри, мотивируя это ситуацией вокруг Лачинского коридора в Карабахе, который остается закрытым уже 28 дней. С этой целью утром они выехали из Еревана в Гюмри. Однако полиция заранее перекрыла подъезды к базе. "По состоянию на данный момент, в полицейские отделения Гюмри доставлены 65 человек", - сказал собеседник агентства. "Национально-демократический полюс" регулярно выступает с антироссийскими заявлениями и призывает наладить союзнические отношения с США. Ряд членов этой организации участвовали в захвате полка патрульно-постовой службы в Ереване в 2016 году. Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Ранее премьер Армении Никол Пашинян призвал Россию инициировать обсуждение в Совбезе ООН ситуации в Нагорном Карабахе, сложившейся из-за блокады Лачинского коридора. По его словам, блокирование Лачинского коридора является нарушением шестого пункта трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Как уверяет Пашинян, и в Армении, и в Нагорном Карабахе ожидают, что российская сторона выступит с оценкой ситуации, представит план и дорожную карту восстановления транспортного движения.

https://ria.ru/20221225/armeniya-1841187278.html

https://ria.ru/20221231/pashinyan-1842677252.html

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в мире, никол пашинян, гюмри, армения, россия, оон