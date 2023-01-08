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В армянском Гюмри задержали свыше 60 участников антироссийской акции - РИА Новости, 08.01.2023
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В армянском Гюмри задержали свыше 60 участников антироссийской акции
В армянском Гюмри задержали свыше 60 участников антироссийской акции - РИА Новости, 08.01.2023
В армянском Гюмри задержали свыше 60 участников антироссийской акции
Порядка 65 участников антироссийской акции задержаны в армянском Гюмри, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Армении. РИА Новости, 08.01.2023
2023-01-08T15:30
2023-01-08T15:30
в мире
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ЕРЕВАН, 8 янв - РИА Новости. Порядка 65 участников антироссийской акции задержаны в армянском Гюмри, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Армении. Ранее организаторы акции - представители антироссийского "Национально-демократического полюса" - заявили, что намерены блокировать российскую военную базу в Гюмри, мотивируя это ситуацией вокруг Лачинского коридора в Карабахе, который остается закрытым уже 28 дней. С этой целью утром они выехали из Еревана в Гюмри. Однако полиция заранее перекрыла подъезды к базе. "По состоянию на данный момент, в полицейские отделения Гюмри доставлены 65 человек", - сказал собеседник агентства. "Национально-демократический полюс" регулярно выступает с антироссийскими заявлениями и призывает наладить союзнические отношения с США. Ряд членов этой организации участвовали в захвате полка патрульно-постовой службы в Ереване в 2016 году. Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны". Ранее премьер Армении Никол Пашинян призвал Россию инициировать обсуждение в Совбезе ООН ситуации в Нагорном Карабахе, сложившейся из-за блокады Лачинского коридора. По его словам, блокирование Лачинского коридора является нарушением шестого пункта трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Как уверяет Пашинян, и в Армении, и в Нагорном Карабахе ожидают, что российская сторона выступит с оценкой ситуации, представит план и дорожную карту восстановления транспортного движения.
https://ria.ru/20221225/armeniya-1841187278.html
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в мире, никол пашинян, гюмри, армения, россия, оон
В мире, Никол Пашинян, Гюмри, Армения, Россия, ООН
15:30 08.01.2023
 
В армянском Гюмри задержали свыше 60 участников антироссийской акции

Полиция Армении: в Гюмри задержали 65 участников антироссийской акции

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкПолицейские в Армении
Полицейские в Армении - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Полицейские в Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 8 янв - РИА Новости. Порядка 65 участников антироссийской акции задержаны в армянском Гюмри, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Армении.
Ранее организаторы акции - представители антироссийского "Национально-демократического полюса" - заявили, что намерены блокировать российскую военную базу в Гюмри, мотивируя это ситуацией вокруг Лачинского коридора в Карабахе, который остается закрытым уже 28 дней. С этой целью утром они выехали из Еревана в Гюмри. Однако полиция заранее перекрыла подъезды к базе.
Ереван - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря 2022, 11:12
Исследователи выяснили, как в Армении относятся к притоку в страну россиян
"По состоянию на данный момент, в полицейские отделения Гюмри доставлены 65 человек", - сказал собеседник агентства.
"Национально-демократический полюс" регулярно выступает с антироссийскими заявлениями и призывает наладить союзнические отношения с США. Ряд членов этой организации участвовали в захвате полка патрульно-постовой службы в Ереване в 2016 году.
Минобороны России ранее сообщало, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
Ранее премьер Армении Никол Пашинян призвал Россию инициировать обсуждение в Совбезе ООН ситуации в Нагорном Карабахе, сложившейся из-за блокады Лачинского коридора. По его словам, блокирование Лачинского коридора является нарушением шестого пункта трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Как уверяет Пашинян, и в Армении, и в Нагорном Карабахе ожидают, что российская сторона выступит с оценкой ситуации, представит план и дорожную карту восстановления транспортного движения.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
31 декабря 2022, 23:49
Пашинян: современная армия нужна Армении не для войны, а для мира
 
В миреНикол ПашинянГюмриАрменияРоссияООН
 
 
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