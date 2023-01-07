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Патриарх рассказал, как общество сможет выйти из кризиса - РИА Новости, 07.01.2023
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Религия
https://ria.ru/20230107/patriarkh-1843372634.html
Патриарх рассказал, как общество сможет выйти из кризиса
Патриарх рассказал, как общество сможет выйти из кризиса - РИА Новости, 07.01.2023
Патриарх рассказал, как общество сможет выйти из кризиса
Общество может выйти из морального кризиса, в котором находится, только через катаклизмы и тяжелый быт, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T13:57
2023-01-07T13:57
религия
религия
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
рождество христово
православие
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Общество может выйти из морального кризиса, в котором находится, только через катаклизмы и тяжелый быт, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Когда все ужасы, о которых мы говорим, становятся нормой жизни, трудно себе представить, как само общество сможет выйти из этого кризиса. Только если произойдет нечто, что в руках Божиих. Это могут быть катаклизмы… либо тяжелейшие условия бытия, которые действительно заставят человека о многом подумать, как это произошло во время Великой Отечественной войны в нашей стране. Обращение от атеизма к вере; и вообще, какой сильной вышла страна не только в военном, но и в моральном отношении, какими сильными мы все вышли. Либо так, либо те, кто живет в этой страшной парадигме, где грех смешивается с добродетелью, где вообще теряется различие между грехом и добродетелью, приведут эту систему к самому печальному концу", – сказал патриарх в интервью телеканалу "Россия 1". Он отметил, что борьба за нравственные принципы и сохранение веры - это борьба за будущее всего человечества, за жизнь мира. "Бывают в жизни человека тяжелейшие моменты, когда нужно переступить через самого себя, чтобы достичь чего-то в профессиональном росте, в образовании, во многих других направлениях... А если говорить о жизни общества, государства, - чтобы происходили положительные изменения в жизни и общества, и государства, чтобы народ становился более консолидированным. Если речь идет о трудностях, связанных с опасностью извне, - чтобы люди действительно консолидировались, чтобы больше ценили то, что имеют, чтобы возникало желание защищать то, что имеют, и совершенствовать личную и общественную жизнь", – сказал патриарх.
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религия, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, рождество христово, православие
Религия, Религия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Рождество Христово, Православие
13:57 07.01.2023
 
Патриарх рассказал, как общество сможет выйти из кризиса

Патриарх Кирилл: общество может выйти из кризиса только через катаклизмы и тяжелый быт

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Общество может выйти из морального кризиса, в котором находится, только через катаклизмы и тяжелый быт, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Когда все ужасы, о которых мы говорим, становятся нормой жизни, трудно себе представить, как само общество сможет выйти из этого кризиса. Только если произойдет нечто, что в руках Божиих. Это могут быть катаклизмы… либо тяжелейшие условия бытия, которые действительно заставят человека о многом подумать, как это произошло во время Великой Отечественной войны в нашей стране. Обращение от атеизма к вере; и вообще, какой сильной вышла страна не только в военном, но и в моральном отношении, какими сильными мы все вышли. Либо так, либо те, кто живет в этой страшной парадигме, где грех смешивается с добродетелью, где вообще теряется различие между грехом и добродетелью, приведут эту систему к самому печальному концу", – сказал патриарх в интервью телеканалу "Россия 1".
Он отметил, что борьба за нравственные принципы и сохранение веры - это борьба за будущее всего человечества, за жизнь мира.
"Бывают в жизни человека тяжелейшие моменты, когда нужно переступить через самого себя, чтобы достичь чего-то в профессиональном росте, в образовании, во многих других направлениях... А если говорить о жизни общества, государства, - чтобы происходили положительные изменения в жизни и общества, и государства, чтобы народ становился более консолидированным. Если речь идет о трудностях, связанных с опасностью извне, - чтобы люди действительно консолидировались, чтобы больше ценили то, что имеют, чтобы возникало желание защищать то, что имеют, и совершенствовать личную и общественную жизнь", – сказал патриарх.
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