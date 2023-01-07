https://ria.ru/20230107/patriarkh-1843372634.html
Патриарх рассказал, как общество сможет выйти из кризиса
Патриарх рассказал, как общество сможет выйти из кризиса - РИА Новости, 07.01.2023
Патриарх рассказал, как общество сможет выйти из кризиса
Общество может выйти из морального кризиса, в котором находится, только через катаклизмы и тяжелый быт, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T13:57
2023-01-07T13:57
2023-01-07T13:57
религия
религия
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
рождество христово
православие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93681/00/936810096_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_640531a85945100039a00f2410abf93c.jpg
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Общество может выйти из морального кризиса, в котором находится, только через катаклизмы и тяжелый быт, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Когда все ужасы, о которых мы говорим, становятся нормой жизни, трудно себе представить, как само общество сможет выйти из этого кризиса. Только если произойдет нечто, что в руках Божиих. Это могут быть катаклизмы… либо тяжелейшие условия бытия, которые действительно заставят человека о многом подумать, как это произошло во время Великой Отечественной войны в нашей стране. Обращение от атеизма к вере; и вообще, какой сильной вышла страна не только в военном, но и в моральном отношении, какими сильными мы все вышли. Либо так, либо те, кто живет в этой страшной парадигме, где грех смешивается с добродетелью, где вообще теряется различие между грехом и добродетелью, приведут эту систему к самому печальному концу", – сказал патриарх в интервью телеканалу "Россия 1". Он отметил, что борьба за нравственные принципы и сохранение веры - это борьба за будущее всего человечества, за жизнь мира. "Бывают в жизни человека тяжелейшие моменты, когда нужно переступить через самого себя, чтобы достичь чего-то в профессиональном росте, в образовании, во многих других направлениях... А если говорить о жизни общества, государства, - чтобы происходили положительные изменения в жизни и общества, и государства, чтобы народ становился более консолидированным. Если речь идет о трудностях, связанных с опасностью извне, - чтобы люди действительно консолидировались, чтобы больше ценили то, что имеют, чтобы возникало желание защищать то, что имеют, и совершенствовать личную и общественную жизнь", – сказал патриарх.
https://ria.ru/20221230/religiya-1842446519.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93681/00/936810096_324:0:2991:2000_1920x0_80_0_0_f478aec02b5289a76242efa04432c0f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, рождество христово, православие
Религия, Религия, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Рождество Христово, Православие
Патриарх рассказал, как общество сможет выйти из кризиса
Патриарх Кирилл: общество может выйти из кризиса только через катаклизмы и тяжелый быт
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости.
Общество может выйти из морального кризиса, в котором находится, только через катаклизмы и тяжелый быт, сказал
патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Когда все ужасы, о которых мы говорим, становятся нормой жизни, трудно себе представить, как само общество сможет выйти из этого кризиса. Только если произойдет нечто, что в руках Божиих. Это могут быть катаклизмы… либо тяжелейшие условия бытия, которые действительно заставят человека о многом подумать, как это произошло во время Великой Отечественной войны в нашей стране. Обращение от атеизма к вере; и вообще, какой сильной вышла страна не только в военном, но и в моральном отношении, какими сильными мы все вышли. Либо так, либо те, кто живет в этой страшной парадигме, где грех смешивается с добродетелью, где вообще теряется различие между грехом и добродетелью, приведут эту систему к самому печальному концу", – сказал патриарх в интервью телеканалу "Россия 1".
Он отметил, что борьба за нравственные принципы и сохранение веры - это борьба за будущее всего человечества, за жизнь мира.
"Бывают в жизни человека тяжелейшие моменты, когда нужно переступить через самого себя, чтобы достичь чего-то в профессиональном росте, в образовании, во многих других направлениях... А если говорить о жизни общества, государства, - чтобы происходили положительные изменения в жизни и общества, и государства, чтобы народ становился более консолидированным. Если речь идет о трудностях, связанных с опасностью извне, - чтобы люди действительно консолидировались, чтобы больше ценили то, что имеют, чтобы возникало желание защищать то, что имеют, и совершенствовать личную и общественную жизнь", – сказал патриарх.