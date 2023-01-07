https://ria.ru/20230107/patriarkh-1843372634.html

Патриарх рассказал, как общество сможет выйти из кризиса

Патриарх рассказал, как общество сможет выйти из кризиса - РИА Новости, 07.01.2023

Патриарх рассказал, как общество сможет выйти из кризиса

Общество может выйти из морального кризиса, в котором находится, только через катаклизмы и тяжелый быт, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T13:57

2023-01-07T13:57

2023-01-07T13:57

религия

религия

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

рождество христово

православие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93681/00/936810096_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_640531a85945100039a00f2410abf93c.jpg

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Общество может выйти из морального кризиса, в котором находится, только через катаклизмы и тяжелый быт, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. "Когда все ужасы, о которых мы говорим, становятся нормой жизни, трудно себе представить, как само общество сможет выйти из этого кризиса. Только если произойдет нечто, что в руках Божиих. Это могут быть катаклизмы… либо тяжелейшие условия бытия, которые действительно заставят человека о многом подумать, как это произошло во время Великой Отечественной войны в нашей стране. Обращение от атеизма к вере; и вообще, какой сильной вышла страна не только в военном, но и в моральном отношении, какими сильными мы все вышли. Либо так, либо те, кто живет в этой страшной парадигме, где грех смешивается с добродетелью, где вообще теряется различие между грехом и добродетелью, приведут эту систему к самому печальному концу", – сказал патриарх в интервью телеканалу "Россия 1". Он отметил, что борьба за нравственные принципы и сохранение веры - это борьба за будущее всего человечества, за жизнь мира. "Бывают в жизни человека тяжелейшие моменты, когда нужно переступить через самого себя, чтобы достичь чего-то в профессиональном росте, в образовании, во многих других направлениях... А если говорить о жизни общества, государства, - чтобы происходили положительные изменения в жизни и общества, и государства, чтобы народ становился более консолидированным. Если речь идет о трудностях, связанных с опасностью извне, - чтобы люди действительно консолидировались, чтобы больше ценили то, что имеют, чтобы возникало желание защищать то, что имеют, и совершенствовать личную и общественную жизнь", – сказал патриарх.

https://ria.ru/20221230/religiya-1842446519.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

религия, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, рождество христово, православие