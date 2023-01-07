https://ria.ru/20230107/nato-1843357184.html

Генсек НАТО увидел угрозу в союзе России и Китая

Генсек НАТО увидел угрозу в союзе России и Китая - РИА Новости, 07.01.2023

Генсек НАТО увидел угрозу в союзе России и Китая

Усиливающееся сотрудничество России и Китая угрожает установленному западными странами миропорядку, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на... РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T11:35

2023-01-07T11:35

2023-01-07T17:30

в мире

йенс столтенберг

си цзиньпин

россия

пекин

китай

нато

украина

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Усиливающееся сотрудничество России и Китая угрожает установленному западными странами миропорядку, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции в Норвегии."Их объединяет то, что они хотят другого миропорядка. Дело в том, что они не разделяют наши ценности и пытаются отстаивать интересы, которые нарушают нашу веру в свободу и демократию. В этом опасном мире страны альянса должны держаться вместе", — сказал он.Главным свидетельством объединения двух государств генсек назвал отказ Пекина осудить российскую спецоперацию на Украине."Наоборот, Китай продвигает российский нарратив, возлагая вину за сложившуюся ситуацию на НАТО, и впервые поддержал требование России о том, чтобы альянс закрыл двери для новых членов", — добавил Столтенберг.Кроме того, он обратил внимание на углубление отношений Москвы и Пекина в военной и экономической сферах.В преддверии Нового года Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи. Председатель КНР, в частности, заявил, что Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой и работать с ней над защитой суверенитета и безопасности двух стран. Российский лидер, со своей стороны, отметил, что значимость российско-китайского стратегического партнерства как стабилизирующего фактора возрастает в условиях усиливающейся геополитической напряженности. По его мнению, координация Москвы и Пекина служит формированию справедливого миропорядка.

https://ria.ru/20230107/ukraina-1843349692.html

https://ria.ru/20230107/gaz-1843344212.html

россия

пекин

китай

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, йенс столтенберг, си цзиньпин, россия, пекин, китай, нато, украина