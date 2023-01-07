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Генсек НАТО увидел угрозу в союзе России и Китая - РИА Новости, 07.01.2023
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Генсек НАТО увидел угрозу в союзе России и Китая
Генсек НАТО увидел угрозу в союзе России и Китая - РИА Новости, 07.01.2023
Генсек НАТО увидел угрозу в союзе России и Китая
Усиливающееся сотрудничество России и Китая угрожает установленному западными странами миропорядку, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на... РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T11:35
2023-01-07T17:30
в мире
йенс столтенберг
си цзиньпин
россия
пекин
китай
нато
украина
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Усиливающееся сотрудничество России и Китая угрожает установленному западными странами миропорядку, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции в Норвегии."Их объединяет то, что они хотят другого миропорядка. Дело в том, что они не разделяют наши ценности и пытаются отстаивать интересы, которые нарушают нашу веру в свободу и демократию. В этом опасном мире страны альянса должны держаться вместе", — сказал он.Главным свидетельством объединения двух государств генсек назвал отказ Пекина осудить российскую спецоперацию на Украине."Наоборот, Китай продвигает российский нарратив, возлагая вину за сложившуюся ситуацию на НАТО, и впервые поддержал требование России о том, чтобы альянс закрыл двери для новых членов", — добавил Столтенберг.Кроме того, он обратил внимание на углубление отношений Москвы и Пекина в военной и экономической сферах.В преддверии Нового года Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи. Председатель КНР, в частности, заявил, что Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой и работать с ней над защитой суверенитета и безопасности двух стран. Российский лидер, со своей стороны, отметил, что значимость российско-китайского стратегического партнерства как стабилизирующего фактора возрастает в условиях усиливающейся геополитической напряженности. По его мнению, координация Москвы и Пекина служит формированию справедливого миропорядка.
https://ria.ru/20230107/ukraina-1843349692.html
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в мире, йенс столтенберг, си цзиньпин, россия, пекин, китай, нато, украина
В мире, Йенс Столтенберг, Си Цзиньпин, Россия, Пекин, Китай, НАТО, Украина
11:35 07.01.2023 (обновлено: 17:30 07.01.2023)
 
Генсек НАТО увидел угрозу в союзе России и Китая

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что сотрудничество России и Китая угрожает Западу

© AFP 2022 / Stian Lysberg SolumГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на конференции организации Конфедерации норвежских предприятий (NHO) для работодателей в Осло
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на конференции организации Конфедерации норвежских предприятий (NHO) для работодателей в Осло - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© AFP 2022 / Stian Lysberg Solum
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступает на конференции организации Конфедерации норвежских предприятий (NHO) для работодателей в Осло
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Усиливающееся сотрудничество России и Китая угрожает установленному западными странами миропорядку, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на конференции в Норвегии.
"Их объединяет то, что они хотят другого миропорядка. Дело в том, что они не разделяют наши ценности и пытаются отстаивать интересы, которые нарушают нашу веру в свободу и демократию. В этом опасном мире страны альянса должны держаться вместе", — сказал он.
Главным свидетельством объединения двух государств генсек назвал отказ Пекина осудить российскую спецоперацию на Украине.
"Наоборот, Китай продвигает российский нарратив, возлагая вину за сложившуюся ситуацию на НАТО, и впервые поддержал требование России о том, чтобы альянс закрыл двери для новых членов", — добавил Столтенберг.
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Кроме того, он обратил внимание на углубление отношений Москвы и Пекина в военной и экономической сферах.
В преддверии Нового года Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи. Председатель КНР, в частности, заявил, что Пекин готов укреплять стратегическое сотрудничество с Москвой и работать с ней над защитой суверенитета и безопасности двух стран. Российский лидер, со своей стороны, отметил, что значимость российско-китайского стратегического партнерства как стабилизирующего фактора возрастает в условиях усиливающейся геополитической напряженности. По его мнению, координация Москвы и Пекина служит формированию справедливого миропорядка.
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