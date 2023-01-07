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Пушков высмеял выдвижение генсека НАТО на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 07.01.2023
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Пушков высмеял выдвижение генсека НАТО на Нобелевскую премию мира
Пушков высмеял выдвижение генсека НАТО на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 07.01.2023
Пушков высмеял выдвижение генсека НАТО на Нобелевскую премию мира
Сенатор Совфеда Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале выдвижение генсека НАТО Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира. РИА Новости, 07.01.2023
2023-01-07T02:15
2023-01-07T04:37
в мире
алексей пушков
йенс столтенберг
сша
афганистан
нато
ливия
совет федерации рф
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Сенатор Совфеда Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале выдвижение генсека НАТО Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира.Ранее норвежский депутат Кристиан Тюбринг-Гедде выдвинул Столтенберга на Нобелевскую премию мира.Сенатор также выразил мнение, что Нобелевский комитет окончательно потеряет остатки авторитета, если Столтенберг получит премию мира.В конце декабря спикер парламента Турции Мустафа Шентоп выдвинул кандидатуру президента Эрдогана на Нобелевскую премию мира.Нобелевская премия мира — награда в области общественно-политической и гуманитарной деятельности. Решения о присуждении премии мира принимает Норвежский нобелевский комитет, членов которого выбирает стортинг (парламент) страны из числа норвежских общественно-политических деятелей. Премия мира может присуждаться как отдельным лицам, так и официальным и общественным организациям.Нобелевской премии мира в 2022 году удостоились председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод".* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована
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в мире, алексей пушков, йенс столтенберг, сша, афганистан, нато, ливия, совет федерации рф, норвежский нобелевский комитет, норвегия, украина
В мире, Алексей Пушков, Йенс Столтенберг, США, Афганистан, НАТО, Ливия, Совет Федерации РФ, Норвежский Нобелевский комитет, Норвегия, Украина
02:15 07.01.2023 (обновлено: 04:37 07.01.2023)
 
Пушков высмеял выдвижение генсека НАТО на Нобелевскую премию мира

Сенатор Пушков осудил выдвижение генсека НАТО Столтенберга на Нобелевскую премию мира

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Сенатор Совфеда Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале выдвижение генсека НАТО Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира.
Ранее норвежский депутат Кристиан Тюбринг-Гедде выдвинул Столтенберга на Нобелевскую премию мира.

"То есть генсек вооруженного до зубов, крупнейшего в мире военного блока, бомбившего Ливию, участвовавшего в бесконечной войне США в Афганистане, спровоцировавшего своей политикой предельное обострение украинского кризиса, да еще и допускающий возможность прямого военного конфликта между НАТО и Россией, того глядишь и будет объявлен "хранителем мира" и главным "голубем планеты"?!, — написал Пушков.

Сенатор также выразил мнение, что Нобелевский комитет окончательно потеряет остатки авторитета, если Столтенберг получит премию мира.
В конце декабря спикер парламента Турции Мустафа Шентоп выдвинул кандидатуру президента Эрдогана на Нобелевскую премию мира.
Нобелевская премия мира — награда в области общественно-политической и гуманитарной деятельности. Решения о присуждении премии мира принимает Норвежский нобелевский комитет, членов которого выбирает стортинг (парламент) страны из числа норвежских общественно-политических деятелей. Премия мира может присуждаться как отдельным лицам, так и официальным и общественным организациям.
Нобелевской премии мира в 2022 году удостоились председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод".
* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована
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В миреАлексей ПушковЙенс СтолтенбергСШААфганистанНАТОЛивияСовет Федерации РФНорвежский Нобелевский комитетНорвегияУкраина
 
 
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