02:15 07.01.2023 (обновлено: 04:37 07.01.2023)
Пушков высмеял выдвижение генсека НАТО на Нобелевскую премию мира
Сенатор Пушков осудил выдвижение генсека НАТО Столтенберга на Нобелевскую премию мира
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Сенатор Совфеда Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале выдвижение генсека НАТО Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира.
Ранее норвежский депутат Кристиан Тюбринг-Гедде выдвинул Столтенберга на Нобелевскую премию мира.
"То есть генсек вооруженного до зубов, крупнейшего в мире военного блока, бомбившего Ливию, участвовавшего в бесконечной войне США в Афганистане, спровоцировавшего своей политикой предельное обострение украинского кризиса, да еще и допускающий возможность прямого военного конфликта между НАТО и Россией, того глядишь и будет объявлен "хранителем мира" и главным "голубем планеты"?!, — написал Пушков.
Сенатор также выразил мнение, что Нобелевский комитет окончательно потеряет остатки авторитета, если Столтенберг получит премию мира.
В конце декабря спикер парламента Турции Мустафа Шентоп выдвинул кандидатуру президента Эрдогана на Нобелевскую премию мира.
Нобелевская премия мира — награда в области общественно-политической и гуманитарной деятельности. Решения о присуждении премии мира принимает Норвежский нобелевский комитет, членов которого выбирает стортинг (парламент) страны из числа норвежских общественно-политических деятелей. Премия мира может присуждаться как отдельным лицам, так и официальным и общественным организациям.
Нобелевской премии мира в 2022 году удостоились председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод".
* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована
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