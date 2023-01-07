https://ria.ru/20230107/nato-1843325665.html

Пушков высмеял выдвижение генсека НАТО на Нобелевскую премию мира

Пушков высмеял выдвижение генсека НАТО на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 07.01.2023

Пушков высмеял выдвижение генсека НАТО на Нобелевскую премию мира

Сенатор Совфеда Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале выдвижение генсека НАТО Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира. РИА Новости, 07.01.2023

2023-01-07T02:15

2023-01-07T02:15

2023-01-07T04:37

в мире

алексей пушков

йенс столтенберг

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Сенатор Совфеда Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале выдвижение генсека НАТО Йенса Столтенберга на Нобелевскую премию мира.Ранее норвежский депутат Кристиан Тюбринг-Гедде выдвинул Столтенберга на Нобелевскую премию мира.Сенатор также выразил мнение, что Нобелевский комитет окончательно потеряет остатки авторитета, если Столтенберг получит премию мира.В конце декабря спикер парламента Турции Мустафа Шентоп выдвинул кандидатуру президента Эрдогана на Нобелевскую премию мира.Нобелевская премия мира — награда в области общественно-политической и гуманитарной деятельности. Решения о присуждении премии мира принимает Норвежский нобелевский комитет, членов которого выбирает стортинг (парламент) страны из числа норвежских общественно-политических деятелей. Премия мира может присуждаться как отдельным лицам, так и официальным и общественным организациям.Нобелевской премии мира в 2022 году удостоились председатель незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, российская правозащитная организация "Мемориал"* и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод".* Организация признана иностранным агентом в России и ликвидирована

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в мире, алексей пушков, йенс столтенберг, сша, афганистан, нато, ливия, совет федерации рф, норвежский нобелевский комитет, норвегия, украина