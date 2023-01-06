10:18 06.01.2023 (обновлено: 12:59 06.01.2023)
Американского конгрессмена возмутил ответ Зеленского Путину
Конгрессмен США Госар призвал не давать денег Украине после отказа Зеленского от перемирия
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЧлен палаты представителей США от штата Аризона Пол Энтони Госар
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Член палаты представителей США от штата Аризона Пол Энтони Госар. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Пол Госар раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после того, как тот отверг предложение России о рождественском перемирии.
"Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Безнравственно финансировать этот конфликт", — написал политик в Twitter.
Накануне президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Зеленский отверг предложение о перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.
Как отметил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский, это стало еще одним напоминанием о том, что преступный киевский режим готов пожертвовать и Украиной, и ее народом ради западных геополитических игр.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.