https://ria.ru/20230106/zelenskiy-1843240004.html

Американского конгрессмена возмутил ответ Зеленского Путину

Американского конгрессмена возмутил ответ Зеленского Путину - РИА Новости, 06.01.2023

Американского конгрессмена возмутил ответ Зеленского Путину

Конгрессмен-республиканец Пол Госар раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после того, как тот отверг предложение России о рождественском... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T10:18

2023-01-06T10:18

2023-01-06T12:59

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Пол Госар раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после того, как тот отверг предложение России о рождественском перемирии. "Неудивительно, что Зеленский отказался от мира. Безнравственно финансировать этот конфликт", — написал политик в Twitter. Накануне президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Зеленский отверг предложение о перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта. Как отметил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский, это стало еще одним напоминанием о том, что преступный киевский режим готов пожертвовать и Украиной, и ее народом ради западных геополитических игр.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230106/berbok-1843234889.html

https://ria.ru/20230105/ukraina-1843130911.html

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, сша