https://ria.ru/20230106/zaes-1843291222.html

МАГАТЭ продолжает обсуждать с Москвой и Киевом защитную зону вокруг ЗАЭС

МАГАТЭ продолжает обсуждать с Москвой и Киевом защитную зону вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 06.01.2023

МАГАТЭ продолжает обсуждать с Москвой и Киевом защитную зону вокруг ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси продолжает обсуждать с Россией и Украиной создание защитной зоны на Запорожской АЭС,... РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T17:28

2023-01-06T17:28

2023-01-06T17:28

специальная военная операция на украине

в мире

рафаэль гросси

сергей шойгу

россия

украина

энергодар

магатэ

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ВЕНА, 6 янв - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси продолжает обсуждать с Россией и Украиной создание защитной зоны на Запорожской АЭС, сообщает МАГАТЭ. Отмечается, что резервная линия электропередач, выведения из строя в конце декабря из-за обстрела поблизости от станции, до сих пор не восстановлена. Данная ситуация "еще раз демонстрирует необходимость немедленного прекращения всех военных действий, которые могут повлиять на ядерную безопасность" ЗАЭС и украинских атомных электростанций, заявил Гросси. Одновременно в МАГАТЭ продолжают подготовку к развертыванию постоянных миссий на четырёх украинских АЭС - Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС, а также на Чернобыльской площадке, говорится в сообщении. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230106/zaes-1843244122.html

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украина

энергодар

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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