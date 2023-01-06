МАГАТЭ продолжает обсуждать с Москвой и Киевом защитную зону вокруг ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси продолжает обсуждать с Москвой и Киевом создание защитной зоны на ЗАЭС
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 6 янв - РИА Новости. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси продолжает обсуждать с Россией и Украиной создание защитной зоны на Запорожской АЭС, сообщает МАГАТЭ.
"Генеральный директор продолжает консультации с Украиной и Россией, направленные на согласование и скорейшее введение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС", - говорится в заявлении агентства.
Отмечается, что резервная линия электропередач, выведения из строя в конце декабря из-за обстрела поблизости от станции, до сих пор не восстановлена. Данная ситуация "еще раз демонстрирует необходимость немедленного прекращения всех военных действий, которые могут повлиять на ядерную безопасность" ЗАЭС и украинских атомных электростанций, заявил Гросси.
Одновременно в МАГАТЭ продолжают подготовку к развертыванию постоянных миссий на четырёх украинских АЭС - Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской АЭС, а также на Чернобыльской площадке, говорится в сообщении.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. МАГАТЭ неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.