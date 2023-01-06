https://ria.ru/20230106/ukraina-1843291545.html

"С нас хватит". Американцев взбесил ответ Зеленского на предложение Путина

"С нас хватит". Американцев взбесил ответ Зеленского на предложение Путина - РИА Новости, 06.01.2023

"С нас хватит". Американцев взбесил ответ Зеленского на предложение Путина

Пользователи Twitter из США осудили президента Украины Владимира Зеленского за то, что он отверг предложение России о рождественском перемирии. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T17:30

2023-01-06T17:30

2023-01-06T18:40

в мире

владимир зеленский

украина

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владимир путин

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter из США осудили президента Украины Владимира Зеленского за то, что он отверг предложение России о рождественском перемирии.Все началось с поста конгрессмена-республиканца Пола Госара. По его мнению, нет ничего удивительного в том, что Зеленский отказался от перемирия, финансировать этот конфликт безнравственно."Да, и мы не устанем это повторять", — написала в ответ сенатор от штата Аризона Уэнди Роджерс."Зеленский преступник!" — отреагировал под публикацией аналитик-республиканец Спенс Роджерс."Он хочет, чтобы и наши внуки финансировали этот конфликт", — возмутился житель Южной Флориды Сайрус Башар."Я согласен с вами, Пол. Зеленский не должен получить больше ни копейки, пока не пойдет на мирное урегулирование с Россией", — заключили в комментариях.Накануне президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Зеленский отверг предложение о перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.Как отметил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский, это стало еще одним напоминанием о том, что преступный киевский режим готов пожертвовать и Украиной, и ее народом ради западных геополитических игр.Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев написал, что Киев отверг руку христианского милосердия, которую протянула ему Москва на Рождество, но в этом случае "будет даже меньше проблем и лукавства".В пятницу в Минобороны заявили, что украинские войска продолжают обстрелы после объявления Россией режима прекращения огня.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230106/bayden-1843277511.html

https://ria.ru/20230106/ukraina-1843285488.html

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украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир зеленский, украина, россия, сша, владимир путин