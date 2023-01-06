17:30 06.01.2023 (обновлено: 18:40 06.01.2023)
"С нас хватит". Американцев взбесил ответ Зеленского на предложение Путина
Пользователи Twitter из США предложили не помогать ВСУ после отказа Украины от перемирия
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter из США осудили президента Украины Владимира Зеленского за то, что он отверг предложение России о рождественском перемирии.
Все началось с поста конгрессмена-республиканца Пола Госара. По его мнению, нет ничего удивительного в том, что Зеленский отказался от перемирия, финансировать этот конфликт безнравственно.
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"Да, и мы не устанем это повторять", — написала в ответ сенатор от штата Аризона Уэнди Роджерс.
"Зеленский преступник!" — отреагировал под публикацией аналитик-республиканец Спенс Роджерс.
"Киев пойдет на мирные переговоры только в том случае, если на его счет перестанут поступать деньги американских налогоплательщиков", — согласился один из подписчиков Госара.
"Он хочет, чтобы и наши внуки финансировали этот конфликт", — возмутился житель Южной Флориды Сайрус Башар.
"Я согласен с вами, Пол. Зеленский не должен получить больше ни копейки, пока не пойдет на мирное урегулирование с Россией", — заключили в комментариях.
Накануне президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Зеленский отверг предложение о перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.
Как отметил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский, это стало еще одним напоминанием о том, что преступный киевский режим готов пожертвовать и Украиной, и ее народом ради западных геополитических игр.
Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев написал, что Киев отверг руку христианского милосердия, которую протянула ему Москва на Рождество, но в этом случае "будет даже меньше проблем и лукавства".
В пятницу в Минобороны заявили, что украинские войска продолжают обстрелы после объявления Россией режима прекращения огня.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.