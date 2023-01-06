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"С нас хватит". Американцев взбесил ответ Зеленского на предложение Путина - РИА Новости, 06.01.2023
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"С нас хватит". Американцев взбесил ответ Зеленского на предложение Путина
"С нас хватит". Американцев взбесил ответ Зеленского на предложение Путина - РИА Новости, 06.01.2023
"С нас хватит". Американцев взбесил ответ Зеленского на предложение Путина
Пользователи Twitter из США осудили президента Украины Владимира Зеленского за то, что он отверг предложение России о рождественском перемирии. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T17:30
2023-01-06T18:40
в мире
владимир зеленский
украина
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter из США осудили президента Украины Владимира Зеленского за то, что он отверг предложение России о рождественском перемирии.Все началось с поста конгрессмена-республиканца Пола Госара. По его мнению, нет ничего удивительного в том, что Зеленский отказался от перемирия, финансировать этот конфликт безнравственно."Да, и мы не устанем это повторять", — написала в ответ сенатор от штата Аризона Уэнди Роджерс."Зеленский преступник!" — отреагировал под публикацией аналитик-республиканец Спенс Роджерс."Он хочет, чтобы и наши внуки финансировали этот конфликт", — возмутился житель Южной Флориды Сайрус Башар."Я согласен с вами, Пол. Зеленский не должен получить больше ни копейки, пока не пойдет на мирное урегулирование с Россией", — заключили в комментариях.Накануне президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Зеленский отверг предложение о перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.Как отметил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский, это стало еще одним напоминанием о том, что преступный киевский режим готов пожертвовать и Украиной, и ее народом ради западных геополитических игр.Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев написал, что Киев отверг руку христианского милосердия, которую протянула ему Москва на Рождество, но в этом случае "будет даже меньше проблем и лукавства".В пятницу в Минобороны заявили, что украинские войска продолжают обстрелы после объявления Россией режима прекращения огня.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, сша, владимир путин
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Россия, США, Владимир Путин
17:30 06.01.2023 (обновлено: 18:40 06.01.2023)
 
"С нас хватит". Американцев взбесил ответ Зеленского на предложение Путина

Пользователи Twitter из США предложили не помогать ВСУ после отказа Украины от перемирия

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Пользователи Twitter из США осудили президента Украины Владимира Зеленского за то, что он отверг предложение России о рождественском перемирии.
Все началось с поста конгрессмена-республиканца Пола Госара. По его мнению, нет ничего удивительного в том, что Зеленский отказался от перемирия, финансировать этот конфликт безнравственно.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
Вчера, 15:33
Байден забыл, что пообещал Зеленскому
"Да, и мы не устанем это повторять", — написала в ответ сенатор от штата Аризона Уэнди Роджерс.
"Зеленский преступник!" — отреагировал под публикацией аналитик-республиканец Спенс Роджерс.
"Киев пойдет на мирные переговоры только в том случае, если на его счет перестанут поступать деньги американских налогоплательщиков", — согласился один из подписчиков Госара.
"Он хочет, чтобы и наши внуки финансировали этот конфликт", — возмутился житель Южной Флориды Сайрус Башар.
"Я согласен с вами, Пол. Зеленский не должен получить больше ни копейки, пока не пойдет на мирное урегулирование с Россией", — заключили в комментариях.
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
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Накануне президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Зеленский отверг предложение о перемирии, назвав его "прикрытием" для усиления российских позиций на линии фронта.
Как отметил первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский, это стало еще одним напоминанием о том, что преступный киевский режим готов пожертвовать и Украиной, и ее народом ради западных геополитических игр.
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
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Испанцы не захотели поддерживать Украину после слов Санчеса о Зеленском
Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев написал, что Киев отверг руку христианского милосердия, которую протянула ему Москва на Рождество, но в этом случае "будет даже меньше проблем и лукавства".
В пятницу в Минобороны заявили, что украинские войска продолжают обстрелы после объявления Россией режима прекращения огня.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Украинские военные под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
Вчера, 15:17
Американский полковник: Польша собирается нарушить запрет НАТО по Украине
 
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