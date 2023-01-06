https://ria.ru/20230106/ukraina-1843282049.html

Испанцы не захотели поддерживать Украину после слов Санчеса о Зеленском

Испанцы не захотели поддерживать Украину после слов Санчеса о Зеленском - РИА Новости, 06.01.2023

Испанцы не захотели поддерживать Украину после слов Санчеса о Зеленском

Испанцев возмутило заявление премьер-министра Педро Санчеса в Twitter о дальнейшей поддержке Киева и отправке очередных вооружений для ВСУ. РИА Новости, 06.01.2023

2023-01-06T16:06

2023-01-06T16:06

2023-01-06T16:37

в мире

педро санчес

владимир зеленский

украина

киев

мадрид

вооруженные силы украины

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818383351_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_951dfaccf5f95c31c062ba3fec75d9a4.jpg

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Испанцев возмутило заявление премьер-министра Педро Санчеса в Twitter о дальнейшей поддержке Киева и отправке очередных вооружений для ВСУ.Испанский лидер написал о недавнем разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором он вновь подтвердил позицию Мадрида об оказании помощи ВСУ вплоть "до достижения мира". Он также отметил, что будет продолжать способствовать поставкам материалов и проведению инструктирования украинских солдат."И на наши налоги вы поддерживаете нацистскую армию на Украине?" — поинтересовался комментатор."Я хочу поблагодарить вас за все то, что вы тем самым сделали для испанцев: за повышение цен, ухудшение медицинского обслуживания, за то, что мы еле сводим концы с концами, и за низкие зарплаты", — с иронией написал второй."Спасибо, Санчес, что поддерживаете Украину моими налогами, посылая оружие, чтобы они могли совершать больше военных преступлений", — добавил еще один читатель."Когда вы перестанете давать столько денег Украине и сосредоточитесь на простых гражданах страны?" — возмутился четвертый."Адольф Гитлер вами бы гордился", — выразил недовольство решением премьер-министра пользователь."Я думаю, что у Испании совершенно другие проблемы", — подметил другой."Лучше поддержите семьи, стоящие в очередях за бесплатными продуктами", — посоветовал комментатор.Лидеры европейских стран, в том числе Франции и Германии, постоянно заверяют Киев в неизменности поддержки с их стороны. Так, уже в новом году Макрон заявил о желании усилить военную помощь Украине и передать ей легкие танки AMX-10 RC.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221228/podgotovka-1841964122.html

https://ria.ru/20221225/krizis-1841189596.html

https://ria.ru/20221218/ispaniya-1839548279.html

https://ria.ru/20230105/makron-1843117574.html

украина

киев

мадрид

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, педро санчес, владимир зеленский, украина, киев, мадрид, вооруженные силы украины, twitter, нато