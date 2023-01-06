16:06 06.01.2023 (обновлено: 16:37 06.01.2023)
Испанцы не захотели поддерживать Украину после слов Санчеса о Зеленском
Пользователи Twitter потребовали от премьера Испании Санчеса прекратить помощь Украине
© AP Photo / Armin DurgutПремьер-министр Испании Педро Санчес
© AP Photo / Armin Durgut
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Испанцев возмутило заявление премьер-министра Педро Санчеса в Twitter о дальнейшей поддержке Киева и отправке очередных вооружений для ВСУ.
Испанский лидер написал о недавнем разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором он вновь подтвердил позицию Мадрида об оказании помощи ВСУ вплоть "до достижения мира". Он также отметил, что будет продолжать способствовать поставкам материалов и проведению инструктирования украинских солдат.
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"И на наши налоги вы поддерживаете нацистскую армию на Украине?" — поинтересовался комментатор.
"Я хочу поблагодарить вас за все то, что вы тем самым сделали для испанцев: за повышение цен, ухудшение медицинского обслуживания, за то, что мы еле сводим концы с концами, и за низкие зарплаты", — с иронией написал второй.
"Спасибо, Санчес, что поддерживаете Украину моими налогами, посылая оружие, чтобы они могли совершать больше военных преступлений", — добавил еще один читатель.
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"Когда вы перестанете давать столько денег Украине и сосредоточитесь на простых гражданах страны?" — возмутился четвертый.
"Адольф Гитлер вами бы гордился", — выразил недовольство решением премьер-министра пользователь.
"Я думаю, что у Испании совершенно другие проблемы", — подметил другой.
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"Лучше поддержите семьи, стоящие в очередях за бесплатными продуктами", — посоветовал комментатор.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.