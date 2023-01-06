Рейтинг@Mail.ru
Испанцы не захотели поддерживать Украину после слов Санчеса о Зеленском - РИА Новости, 06.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230106/ukraina-1843282049.html
Испанцы не захотели поддерживать Украину после слов Санчеса о Зеленском
Испанцы не захотели поддерживать Украину после слов Санчеса о Зеленском - РИА Новости, 06.01.2023
Испанцы не захотели поддерживать Украину после слов Санчеса о Зеленском
Испанцев возмутило заявление премьер-министра Педро Санчеса в Twitter о дальнейшей поддержке Киева и отправке очередных вооружений для ВСУ. РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T16:06
2023-01-06T16:37
в мире
педро санчес
владимир зеленский
украина
киев
мадрид
вооруженные силы украины
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818383351_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_951dfaccf5f95c31c062ba3fec75d9a4.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Испанцев возмутило заявление премьер-министра Педро Санчеса в Twitter о дальнейшей поддержке Киева и отправке очередных вооружений для ВСУ.Испанский лидер написал о недавнем разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором он вновь подтвердил позицию Мадрида об оказании помощи ВСУ вплоть "до достижения мира". Он также отметил, что будет продолжать способствовать поставкам материалов и проведению инструктирования украинских солдат."И на наши налоги вы поддерживаете нацистскую армию на Украине?" — поинтересовался комментатор."Я хочу поблагодарить вас за все то, что вы тем самым сделали для испанцев: за повышение цен, ухудшение медицинского обслуживания, за то, что мы еле сводим концы с концами, и за низкие зарплаты", — с иронией написал второй."Спасибо, Санчес, что поддерживаете Украину моими налогами, посылая оружие, чтобы они могли совершать больше военных преступлений", — добавил еще один читатель."Когда вы перестанете давать столько денег Украине и сосредоточитесь на простых гражданах страны?" — возмутился четвертый."Адольф Гитлер вами бы гордился", — выразил недовольство решением премьер-министра пользователь."Я думаю, что у Испании совершенно другие проблемы", — подметил другой."Лучше поддержите семьи, стоящие в очередях за бесплатными продуктами", — посоветовал комментатор.Лидеры европейских стран, в том числе Франции и Германии, постоянно заверяют Киев в неизменности поддержки с их стороны. Так, уже в новом году Макрон заявил о желании усилить военную помощь Украине и передать ей легкие танки AMX-10 RC.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221228/podgotovka-1841964122.html
https://ria.ru/20221225/krizis-1841189596.html
https://ria.ru/20221218/ispaniya-1839548279.html
https://ria.ru/20230105/makron-1843117574.html
украина
киев
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818383351_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_934c74ee81fdb28b5c902420ef1b1a69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, педро санчес, владимир зеленский, украина, киев, мадрид, вооруженные силы украины, twitter, нато
В мире, Педро Санчес, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Мадрид, Вооруженные силы Украины, Twitter, НАТО
16:06 06.01.2023 (обновлено: 16:37 06.01.2023)
 
Испанцы не захотели поддерживать Украину после слов Санчеса о Зеленском

Пользователи Twitter потребовали от премьера Испании Санчеса прекратить помощь Украине

© AP Photo / Armin DurgutПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© AP Photo / Armin Durgut
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Испанцев возмутило заявление премьер-министра Педро Санчеса в Twitter о дальнейшей поддержке Киева и отправке очередных вооружений для ВСУ.
Испанский лидер написал о недавнем разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором он вновь подтвердил позицию Мадрида об оказании помощи ВСУ вплоть "до достижения мира". Он также отметил, что будет продолжать способствовать поставкам материалов и проведению инструктирования украинских солдат.
Украинские военные во время тренировки - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
28 декабря 2022, 16:42
Испания планирует обучать более двух тысяч украинских военных в год
"И на наши налоги вы поддерживаете нацистскую армию на Украине?" — поинтересовался комментатор.
"Я хочу поблагодарить вас за все то, что вы тем самым сделали для испанцев: за повышение цен, ухудшение медицинского обслуживания, за то, что мы еле сводим концы с концами, и за низкие зарплаты", — с иронией написал второй.
"Спасибо, Санчес, что поддерживаете Украину моими налогами, посылая оружие, чтобы они могли совершать больше военных преступлений", — добавил еще один читатель.
Король Испании Филипп VI - РИА Новости, 1920, 25.12.2022
25 декабря 2022, 11:47
Король Испании Филипп VI назвал причиной энергокризиса конфликт на Украине
"Когда вы перестанете давать столько денег Украине и сосредоточитесь на простых гражданах страны?" — возмутился четвертый.
"Адольф Гитлер вами бы гордился", — выразил недовольство решением премьер-министра пользователь.
"Я думаю, что у Испании совершенно другие проблемы", — подметил другой.
Испанские полицейские - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря 2022, 16:26
В Испании перехватили письмо для консульства Украины, пишут СМИ
"Лучше поддержите семьи, стоящие в очередях за бесплатными продуктами", — посоветовал комментатор.
Лидеры европейских стран, в том числе Франции и Германии, постоянно заверяют Киев в неизменности поддержки с их стороны. Так, уже в новом году Макрон заявил о желании усилить военную помощь Украине и передать ей легкие танки AMX-10 RC.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.01.2023
Вчера, 09:44
Заявление Макрона о будущем Украины обескуражило китайцев
 
В миреПедро СанчесВладимир ЗеленскийУкраинаКиевМадридВооруженные силы УкраиныTwitterНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала